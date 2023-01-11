Ngọc Trinh xuất hiện lạ lẫm với gương mặt tròn trịa, do tăng cân quá đà hay can thiệp dao kéo?

Hậu trường 11/01/2023 20:03

Hình ảnh mới nhất của Ngọc Trinh khi chụp ảnh cùng Minh Hằng khiến dân tình không khỏi hoang mang vì gương mặt tròn khác lạ.

Ngọc Trinh đang là một trong những mỹ nhân được săn đón nồng nhiệt mỗi khi xuất hiện trước truyền thông. Bước qua tuổi 33 nhưng nhan sắc của cô không hề có dấu hiệu của thời gian nhờ chăm chút tỉ mỉ mỗi ngày.

Ngọc Trinh xuất hiện lạ lẫm với gương mặt tròn trịa, do tăng cân quá đà hay can thiệp dao kéo? - Ảnh 1

Thời gian vừa qua, khi hợp tác cùng nhau trong một dự án phim, Ngọc Trinh và Minh Hằng ngày càng thân thiết. Mới đây, cả hai tiếp tục hội ngộ và có dịp đọ sắc chung nhưng lần này, gây chú ý nhất lại chính là nhan sắc có phần khác lạ của Ngọc Trinh. 

Ngọc Trinh xuất hiện lạ lẫm với gương mặt tròn trịa, do tăng cân quá đà hay can thiệp dao kéo? - Ảnh 2

Cụ thể, Ngọc Trinh được cho là có dấu hiệu tăng cân và có gương mặt tròn trĩnh lạ thường. Dù biết đường nét từ trước đến nay của người đẹp miền Tây vẫn bầu bĩnh nhưng gương mặt của Ngọc Trinh gần đây, nhất là khi đọ sắc cùng Minh Hằng vẫn khiến nhiều người bất ngờ, thậm chí một số cư dân mạng còn nhận xét gương mặt nữ hoàng nội y có phần sưng trông rất khác lạ.

Ngọc Trinh xuất hiện lạ lẫm với gương mặt tròn trịa, do tăng cân quá đà hay can thiệp dao kéo? - Ảnh 3

Trong một khoảnh khắc khác, Ngọc Trinh quay clip khoe "nọng" và thừa nhận mặt đang to ra, tuy nhiên cô không khẳng định cụ thể lí do là gì.

Ngọc Trinh xuất hiện lạ lẫm với gương mặt tròn trịa, do tăng cân quá đà hay can thiệp dao kéo? - Ảnh 4
Trong một khoảnh khắc khác, Ngọc Trinh quay clip khoe "nọng" và thừa nhận mặt đang to ra, tuy nhiên cô không khẳng định cụ thể lí do là gì.

Diện mạo khác lạ của Ngọc Trinh đã khiến cộng đồng mạng tranh cãi liệu sôi nổi. Trong khi nhiều người cho rằng người đẹp tăng cân thì cũng không ít người khẳng định cô mới can tiệp tiêm filler vì việc tăng cân trong thời gian ngắn như vậy là điều khó lòng xảy ra, cụ thể là tiêm má baby nên gương mặt chưa lành hẳn. 

Ngọc Trinh xuất hiện lạ lẫm với gương mặt tròn trịa, do tăng cân quá đà hay can thiệp dao kéo? - Ảnh 5

Ngọc Trinh xuất hiện lạ lẫm với gương mặt tròn trịa, do tăng cân quá đà hay can thiệp dao kéo? - Ảnh 6
Dân tình không ngưng bàn tán xôn xao với diện mạo khác thường của Ngọc Trinh.

Ngọc Trinh giữ được vị thế nhiều năm trong nghề nhờ thân hình quyến rũ và nóng bỏng với danh xưng "nữ hoàng nội y". Cô cũng là một trong số ít những "chân dài" bén duyên ở lĩnh vực diễn xuất. Theo dõi cuộc sống của mỹ nhân Trà Vinh, cô siêng năng tập luyện nhiều môn thể dục để giữ gìn vóc dáng. Giàu có, xinh đẹp nhưng hiện tại người đẹp vẫn còn đang độc thân và tiết lộ đang muốn sinh con vào năm tới.

'Bản sao Ngọc Trinh': Từng cạo đầu đi tu vì bị bạn trai 'cầu thủ' cắm sừng, nay quay lại nghệ thuật, tậu nhà sang xe xịn

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Thời gian trước, Lê Ngọc Trinh đã lộ hình ảnh trọc đầu và tiết lộ việc đi tu khiến nhiều người bất ngờ. Nhưng hiện tại, người đẹp đã lấy lại được cân bằng trong cuộc sống. Cô quay lại làm nghề, tích góp tài sản và có cho mình nhà lầu, xế hộp.

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