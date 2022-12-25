Sướng như mẹ kế Ngọc Trinh được người đẹp yêu thương như mẹ ruột, không tiếc tiền tặng bà nhiều thứ giá trị

Hậu trường 25/12/2022 08:44

Ngọc Trinh nổi tiếng trong vbiz vì cách đối xử với mẹ kế vô cùng quan tâm và yêu thương y như mẹ ruột của mình. Cô cũng không tiếc tiền mua tặng cho bà nhiều món quà đắt tiền.

Ngọc Trinh nổi tiếng trong vbiz vì cách đối xử với mẹ kế vô cùng quan tâm và yêu thương y như mẹ ruột của mình. Người mẹ này còn xuất hiện trong nhiều Vlog của "Nữ hoàng nội y" với hình ảnh vô cùng đôn hậu, vui vẻ. Cô cũng không tiếc tiền mua tặng cho bà nhiều món quà đắt tiền.

Sướng như mẹ kế Ngọc Trinh được người đẹp yêu thương như mẹ ruột, không tiếc tiền tặng bà nhiều thứ giá trị - Ảnh 1
 Ngọc Trinh đối xử với mẹ kế vô cùng quan tâm và yêu thương y như mẹ ruột của mình - Ảnh: Internet

Trên trang Facebook cá nhân, Ngọc Trinh đã đăng tải loạt ảnh cả gia đình cô sum họp trong ngày sinh nhật của chị gái. Tuy nhiên, khán giả lại đặc biệt chú ý đến khoảnh khắc tình cảm của "nữ hoàng nội y" cùng phụ huynh của mình. Nữ diễn viên vui vẻ khoác vai và thân thiết khi chụp ảnh cùng ba ruột và mẹ kế. Có thể thấy, Ngọc Trinh dành rất nhiều tình cảm cho phụ huynh. Mẹ kế dù không phải người sinh ra mình nhưng người đẹp sinh năm 1989 vẫn yêu thương như mẹ ruột.

Sướng như mẹ kế Ngọc Trinh được người đẹp yêu thương như mẹ ruột, không tiếc tiền tặng bà nhiều thứ giá trị - Ảnh 2

Sướng như mẹ kế Ngọc Trinh được người đẹp yêu thương như mẹ ruột, không tiếc tiền tặng bà nhiều thứ giá trị - Ảnh 3
Khán giả lại đặc biệt chú ý đến khoảnh khắc tình cảm của "nữ hoàng nội y" cùng phụ huynh của mình trong buổi tiệc sum họp gia đình - Ảnh: Internet

Trước đây, Ngọc Trinh từng cho biết mẹ ruột của cô ra đi sớm. Vì vậy ngay từ nhỏ, cô đã được mẹ kế chăm sóc và nuôi dưỡng. Mẹ kế Ngọc Trinh có tên là Sáu Phương, bà không ngại vất vả để nuôi con riêng của chồng một cách chu toàn.

Người đẹp Trà Vinh cho biết, từ 10 - 14 tuổi, cô khá quậy, lì và hỗn. Mẹ kế chưa bao giờ dám la mắng hay đánh đòn cô mà bà chỉ biết khóc: "Hồi 10 đến 13, 14 tuổi Trinh hỗn lắm, lúc đó bắt đầu biết quậy, lì, hỗn. Mà mẹ lúc đấy cũng không có đánh, từ nhỏ đến lớn mẹ chưa từng đánh cây nào hết. Lúc nào có la mắng cũng rất nhẹ nhàng, từ tốn. Dịu dàng lắm chứ không phải kiểu chửi rủa, kiểu nọ kia như những người xung quanh nhà Trinh lúc bấy giờ đâu. Mà Trinh lúc đó thì bướng, chưa biết thương. Mẹ càng la, càng nói là càng lì, càng làm tới. Mỗi lần mẹ la là bật tivi lên hát, rống to cho át tiếng la của mẹ. Chọc cho mẹ giận. Nhưng mẹ kìm lại, không bao giờ đánh cây nào hết. Có lúc thấy mẹ kìm lại, mẹ khóc, khóc vì bất lực".

Sướng như mẹ kế Ngọc Trinh được người đẹp yêu thương như mẹ ruột, không tiếc tiền tặng bà nhiều thứ giá trị - Ảnh 4
Ngọc Trinh cho biết lúc nhỏ cô khá quậy, lì và hỗn nhưng mẹ kế chưa bao giờ dám la mắng hay đánh đòn cô mà bà chỉ biết khóc - Ảnh: Internet

Rất may mắn là tình thương của mẹ kế đã phần nào cảm hóa sự lì lợm bướng bỉnh của cô. Sau giai đoạn đó, cô trở nên cảm thông và yêu thương mẹ kế hơn: "Từ năm 14, 15 tuổi thì bắt đầu lớn rồi, lúc đó thấy mẹ khóc mới bắt đầu biết thương mẹ. Tự hứa với lòng sau này sẽ cho mẹ một cuộc sống tốt nhất. Mà điều đầu tiên Trinh làm được là xây căn nhà ở quê. Mẹ là một người phụ nữ tuyệt vời, thực sự rất, rất tuyệt vời. Chẳng có người mẹ kế nào vừa đẹp, vừa nhà giàu mà chịu người đàn ông có 4 đứa con, rồi nuôi nấng, từ nhỏ đến lớn không đánh một cây nào như Sáu Phương của tôi hết".

Sướng như mẹ kế Ngọc Trinh được người đẹp yêu thương như mẹ ruột, không tiếc tiền tặng bà nhiều thứ giá trị - Ảnh 5
Tình thương của mẹ kế đã phần nào cảm hóa sự lì lợm bướng bỉnh của cô khiến cô yêu thương mẹ kế nhiều hơn - Ảnh: Internet

Hiện tại, ba mẹ Ngọc Trinh thường xuyên có mặt tại TP. Hồ Chí Minh để thăm con gái. "Nữ hoàng nội y" còn xây hẳn một phòng riêng sang trọng, đầy đủ tiện nghi trong căn biệt thự 50 tỷ của mình để ba và mẹ kế thuận tiện nghỉ ngơi.

Sướng như mẹ kế Ngọc Trinh được người đẹp yêu thương như mẹ ruột, không tiếc tiền tặng bà nhiều thứ giá trị - Ảnh 6

Sướng như mẹ kế Ngọc Trinh được người đẹp yêu thương như mẹ ruột, không tiếc tiền tặng bà nhiều thứ giá trị - Ảnh 7
Ngọc Trinh không tiếc tiền mua tặng mẹ kế những thứ giá trị - Ảnh: Internet

Ngoài ra, Ngọc Trinh còn đưa mẹ kế đi sắm hàng hiệu, làm đẹp, di chuyển bằng xế hộp tiền tỷ và gửi tiền chu cấp hàng tháng. Thậm chí, người đẹp còn không ngần ngại cúi người để mang giày cho mẹ kế khi mua sắm ở nơi đông người.

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