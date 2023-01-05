'Bản sao Ngọc Trinh': Từng cạo đầu đi tu vì bị bạn trai 'cầu thủ' cắm sừng, nay quay lại nghệ thuật, tậu nhà sang xe xịn

Thời gian trước, Lê Ngọc Trinh đã lộ hình ảnh trọc đầu và tiết lộ việc đi tu khiến nhiều người bất ngờ. Nhưng hiện tại, người đẹp đã lấy lại được cân bằng trong cuộc sống. Cô quay lại làm nghề, tích góp tài sản và có cho mình nhà lầu, xế hộp.

Lê Ngọc Trinh là một trong những diễn viên, người mẫu từng ghi dấu với công chúng cùng nhiều hoạt động nghệ thuật thú vị. Thời gian trước, Lê Ngọc Trinh đã lộ hình ảnh trọc đầu và tiết lộ việc đi tu khiến nhiều người bất ngờ. Nữ diễn viên cho biết sau khi phát hiện bạn trai của mình là Liễu Quang Vinh ngoại tình và 'cắm sừng', cô đã rơi vào tình trạng trầm cảm thậm chí sức khỏe còn trở nên tồi tệ vì quá sốc. Nhưng hiện tại, người đẹp đã lấy lại được cân bằng trong cuộc sống. Cô quay lại làm nghề, tích góp tài sản và có cho mình nhà lầu, xế hộp. Lê Ngọc Trinh là một trong những diễn viên, người mẫu từng ghi dấu với công chúng cùng nhiều hoạt động nghệ thuật thú vị - Ảnh: Internet Sau khoảng thời gian làm việc chăm chỉ, liên tục đi phim, Ngọc Trinh đến nay đã sở hữu cho bản thân một khối tài sản đáng nể từ nhà lầu đến xe xịn. Người đẹp từng chia sẻ: “Mỗi ngày nghĩ xem nên chọn đi xe nào cũng đủ mệt rồi”. Với cô, phụ nữ nên cố gắng làm việc chăm chỉ để tự mình giàu có thay vì làm mọi thứ để ở cạnh một đại gia.

Ngọc Trinh đến nay đã sở hữu cho bản thân một khối tài sản đáng nể từ nhà lầu đến xe xịn - Ảnh: Internet Ngọc Trinh sinh ra ở Cần Thơ, là gương mặt khá quen thuộc với vai trò là diễn viên kiêm người mẫu. Đặc biệt, Lê Ngọc Trinh cũng sở hữu thân hình và nhan sắc gần giống với 'nữ hoàng nội y’. Trước đây, nhiều lần bị gọi là ‘bản sao của Ngọc Trinh’, Lê Ngọc Trinh đã từng khó chịu khi bị sống dưới danh của người khác vì vậy cô nàng đã cố gắng để thoát mác bằng việc tập trung tham gia vào nhiều bộ phim.

Ngọc Trinh tích cực tham gia vào các loại vai diễn để xóa bỏ danh xưng "cái bóng" của "nữ hoàng nội y" - Ảnh: Internet Sở hữu ngoại hình cuốn hút cùng với diễn xuất ổn định, Ngọc Trinh tích cực tham gia vào các loại vai diễn để xóa bỏ danh xưng "cái bóng" của "nữ hoàng nội y". Nhờ năng lực diễn xuất và sự nghiêm túc với nghệ thuật mà dần dần nữ diễn viên thoát khỏi bóng của đàn chị, tự khẳng định bản thân với nhiều vai diễn truyền hình như: Kén Mẹ Chồng, Trả Em Kiếp Này, Báo Thù, Chuông Gió... Cô tự khẳng định bản thân với nhiều vai diễn truyền hình - Ảnh: Internet Về chuyện tình cảm, Lê Ngọc Trinh khá lận đận. Lê Ngọc Trinh từng có 2 năm yêu trung vệ Thành Phong, sau đó phát hiện người yêu "bắt cá hai tay" nên quyết định chấm dứt tình yêu. Gần đây nhất, chân dài gốc Cần Thơ từng có mối tình với nam cầu thủ Việt Liễu Quang Vinh, anh là chân sút từng nằm trong danh sách tham dự SEA Games 31 nhưng phải sớm chia tay vì sự cố. Cuối năm 2020, cặp đôi công khai yêu nhau sau một khoảng thời gian hẹn hò. Dù hơn bạn trai 3 tuổi nhưng cả hai được xem là cặp đôi đẹp trong showbiz. Lê Ngọc Trinh từng có mối tình với nam cầu thủ Việt Liễu Quang Vinh - Ảnh: Internet Chính nỗi buồn này đã ảnh hưởng và khiến Ngọc Trinh phải đi điều trị tâm lý và quyết định xuống tóc đi tu mong tìm thấy bình yên - Ảnh: Internet Tuy nhiên, cuộc sống chẳng mãi như mong muốn, theo đó người đẹp sinh năm 1996 phát hiện người yêu ngoại tình nên dù đã quyết định tiến tới hôn nhân, cô vẫn quyết định dứt áo ra đi. Chính nỗi buồn này đã ảnh hưởng và khiến Ngọc Trinh phải đi điều trị tâm lý và quyết định xuống tóc đi tu mong tìm thấy bình yên.

Sướng như mẹ kế Ngọc Trinh được người đẹp yêu thương như mẹ ruột, không tiếc tiền tặng bà nhiều thứ giá trị Ngọc Trinh nổi tiếng trong vbiz vì cách đối xử với mẹ kế vô cùng quan tâm và yêu thương y như mẹ ruột của mình. Cô cũng không tiếc tiền mua tặng cho bà nhiều món quà đắt tiền.

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