Ngọc Lan khoe dáng thướt tha trong tà áo dài nhưng facebook cứ ‘rao bán’ cô nàng. Phải chăng năm mới duyên sẽ tới?

Cận Tết, dường như áo dài là trang phục được rất nhiều người lựa chọn để chụp ảnh chứ không riêng gì các nghệ sĩ. Diễn viên Ngọc Lan cũng không ngoại lệ khi lựa chọn bộ trang phục dân tộc cho mùa Tết Tân Sửu 2021. Cô nàng thướt tha khoe dáng trong tà áo dài được thiết kế đặc biệt, sắc trắng tinh khôi càng làm nữ diễn viên nổi bật hơn cả.

Ngọc Lan thướt tha trong tà áo dài trắng tinh khôi được thiết kế kiểu dáng đặc biệt - Ảnh: FBNV

Thế nhưng, bên dưới bài đăng, facebook cứ một mực “rao báo” cô nàng khi liên tục xác định chủ thể trong bức ảnh không phải con người, mà là một mặt hàng cần người mua. Nữ diễn viên đã mau chóng giữ lại khoảnh khắc này rồi dí dỏm chia sẻ: “Hoài luôn”. Phải chăng, đây là một điềm lành dành cho Ngọc Lan, năm mới duyên sẽ tới?

Đăng ảnh áo dài nhưng facebook cứ đòi 'rao bán' cô nàng - Ảnh: FBNV

Không chỉ thế, nét đẹp thanh lịch này đã đốn tim rất nhiều netizen. Nhiều người hâm mộ đã bày tỏ sự khen ngợi dành cho cô nàng: "Nàng thơ xinh xinh", "Luôn thích coi hình chị Lan, đẹp xỉu", "Em đẹp nên mặc đồ đẹp càng đẹp hơn", "Đẹp long trời lở đất"...

Netizen hết lòng dành những lời khen 'có cánh' cho nữ diễn viên Ngọc Lan - Ảnh: FBNV

Ngọc Lan rất thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc tự nhiên khi cô đi diễn lẫn khi bên cạnh con trai cưng - Ảnh: FBNV

Diễn viên Ngọc Lan sinh năm 1985. Cô bén duyên với nghiệp diễn từ năm 2003, khi chỉ mới 18 tuổi, với bộ phim đầu tay “Công ty thời trang”. Cô nàng thật sự gây được tiếng vang sau vai diễn Hương Thảo trong bộ phim “Thuyền giấy” và nhận được 3 giải thưởng danh giá Nữ diễn viên chính được yêu thích nhất HTV Award 2014, Nữ diễn viên xuất sắc tại Liên hoan phim TH 2013 và Nữ diễn viên chính phim truyền hình xuất sắc của Cánh diều vàng 2014. Năm 2016, cô nàng kết hôn cùng diễn viên Thanh Bình và cả 2 có chung một bé trai kháu khỉnh. Đến cuối năm 2019, cặp đôi đã xác nhận “đường ai nấy đi”.