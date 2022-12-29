Ngọc Lan bàn chuyện kết hôn lần 2, cảm thấy 'phiền' khi nhắc về mối quan hệ với chồng cũ Thanh Bình

Hậu trường 29/12/2022 15:21

Mới đây, diễn viên Ngọc Lan chia sẻ thẳng thắn về dự định kết hôn lần nữa sau khi "đường ai nấy đi" với Thanh Bình.

Sau cuộc hôn nhân không như ý, Ngọc Lan cùng con trai dọn ra chung cư riêng sống, nữ diễn viên vừa phát triển sự nghiệp vừa tập trung nuôi nấng cậu con trai mặc kệ những điều tiếng không tốt.

Mới đây, nữ diễn viên cho biết sẽ không tái hôn mà chỉ muốn tập trung cho gia đình nhỏ. Cô chia sẻ: "Tôi hiện không muốn kết hôn nữa. Tôi đã trải qua 1 lần và cảm thấy sự ràng buộc không phải là tờ giấy đăng ký kết hôn, cũng không phải con cái. Sự ràng buộc là tình cảm, sự thấu hiểu, chia sẻ, cảm thông và nhường nhịn. Khi không còn những yếu tố đó, họ sẽ không thể gắn kết. Con người rất dễ thay đổi, huống hồ tôi đang nuôi nấng 1 đứa trẻ nên thời gian sẽ không được trọn vẹn.

Thêm vào đó, được hỏi về việc bản thân sẽ làm cách nào để bù đắp cho cậu con trai khi tình thương không được trọn vẹn, cô cho biết trong suốt 15 năm đầu làm nghề cô đã tích góp đủ số tiền cho con trai ăn học tới năm 18 tuổi. Nữ diễn viên bộc bạch thêm: "Hiện tại, tôi cần dành thời gian cho mẹ và con trai, không có thời gian dành cho người xa lạ. Một mối quan hệ cần có thời gian để vun đắp, kết nối mới thành gia đình".

Ngọc Lan bàn chuyện kết hôn lần 2, cảm thấy 'phiền' khi nhắc về mối quan hệ với chồng cũ Thanh Bình - Ảnh 1
Cô khẳng định không có ý định đi thêm bước nữa - Ảnh: FBNV

Trước đó, Thanh Bình và Ngọc Lan từng là cặp vợ chồng nhận được nhiều sự ngưỡng mộ của đồng nghiệp và khán giả. Nhưng chỉ sau 3 năm chung sống, cả 2 đã ly hôn và Ngọc Lan nuôi con. Giờ đây, mỗi người đều có cuộc sống mới. Thời điểm thông tin đổ vỡ được công bố với truyền thông, cặp đôi nhận về nhiều sự chú ý xen lẫn tiếc nuối. Thậm chí, khán giả mong muốn họ tái hợp. 

Nói về mối quan hệ hiện tại với chồng cũ, Ngọc Lan cho biết 2 người chỉ liên lạc với nhau khi có việc cần nói về con: "Chúng tôi kết nối hay gặp nhau trao đổi cũng chỉ vì con. Tôi không muốn làm phiền cuộc sống của anh Bình và anh ấy cũng vậy".

Ngọc Lan bàn chuyện kết hôn lần 2, cảm thấy 'phiền' khi nhắc về mối quan hệ với chồng cũ Thanh Bình - Ảnh 2
Ngọc Lan chia sẻ từng lập di chúc cho con trai - Ảnh: FBNV

Hiện tại, việc đi đóng phim của cô chủ yếu là nuôi dưỡng đam mê chứ không phải là mục đích kiếm tiền, cô chọn việc kinh doanh để đảm bảo cuộc sống của cả gia đình về sau này.

Bên cạnh đó, nữ diễn viên thoải mái với cuộc sống: "Tôi không cô đơn mà đang tận hưởng cuộc sống thoải mái, không lệ thuộc, không bị chi phối và phải chăm sóc ai ngoài người sinh mình ra và người mình sinh ra".

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