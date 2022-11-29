Ngọc Lan tiết lộ lý do lập di chúc sớm, tuyên bố 'chắc nịch' một điều về con trai

Tâm sự về cuộc sống làm mẹ đơn thân, Ngọc Lan cho biết: "Lan cảm thấy mình thoải mái và mình càng ngày càng giỏi hơn rất nhiều. Mình làm được nhiều thứ cho con, dạy con nhiều thứ, con sống tình cảm hơn. Năm ngoái Lan có nói Louis ít thể hiện tình cảm với mẹ lắm, vì 'đàn ông' mà. Nhưng giờ bạn ấy thể hiện nhiều, nói nhiều. Điều đó là do mình nói chuyện với con nhiều. Mình dạy con tốt, Lan cảm thấy đến thời điểm này Louis phát triển tốt tuy có thể bạn ấy không thông minh như các bạn khác".

Ly hôn nam diễn viên Thanh Bình đã gần 3 năm, Ngọc Lan chưa từng xác nhận bất cứ một mối quan hệ nào. Cô bộc bạch: "Lan không có nhu cầu đó. Nói thật là Lan không thích ai dạy con mình, không thích ai can thiệp vào cuộc sống của mình. Cuộc sống trong gia đình tôi, tôi là người quyết định".

Thậm chí mỗi lần về ngoại mình nói, nữ diễn viên cho biết phải dạy lại con trai vì nhà ngoại khá chiều cháu. Nữ diễn viên chia sẻ thêm: "Con nít bây giờ đứa nào cũng thích tivi, bà ngoại hết cho xem tivi rồi 2 bà cháu chơi game trên điện thoại. Lúc trước mình rất khó chịu, thậm chí không cho con mình về luôn mà. Nhưng bây giờ Lan đã thay đổi rất nhiều, vì thương mẹ. Nguyên mùa dịch mẹ không được gặp cháu đã rất buồn rồi. Thêm nữa bây giờ Louis lớn, đã dạy được con có ý thức cao nên kệ cho con xả 2 ngày. Sau này, lỡ mà Lan quá khắt khe thì bạn ấy còn một nơi để chạy về nhõng nhẽo, được yêu thương. Lan không biết sau này thế nào nhưng hiện tại thì Lan hơi khắt khe".

Nữ diễn viên nhất quyết với quan điểm không muốn bị can thiệp chuyện dạy con: "Mẹ tôi còn không can thiệp được chuyện tôi dạy con, huống chi là người ngoài. Nên tôi không muốn đem phiền phức về cho mình. Mình đang rất tận hưởng việc nuôi dạy con mình. Không biết sau này mình có thay đổi quan điểm về chuyện tình cảm hay không. Nhưng Lan nói thật, ngay tại thời điểm này, Lan không muốn lấy chồng".

Ngọc Lan lập di chúc sớm - Ảnh: FBNV

Hiện tại, không muốn tái hôn nhưng được hỏi có sợ là gánh nặng cho con sau này hay không, vợ cũ Thanh Bình cho biết những chuyện đó cô đều đã tính sẵn: "Tôi tính hết rồi, những chuyện đó tôi tính rất xa. Chưa đẻ Louis, tôi đã tính cho nó học trường nào rồi, để dành cho nó một khoản tiền, có bảo hiểm rất cao. Sẽ không có chuyện Lan lệ thuộc vào con. 18 tuổi tôi cho bạn ấy tự lập, muốn làm gì thì làm, không can thiệp vào công chuyện của bạn ấy nữa. Khi bạn ấy 18 tuổi, lúc đó Lan mới năm mấy tuổi thôi, Lan sẽ đi chơi, đi du lịch, tận hưởng cuộc sống của mình. Vì thanh xuân mình cắm đầu vào công việc, đi làm, kiếm tiền, lo cho gia đình, gầy dựng vị trí của mình. Khi có vị trí rồi thì lại quyết định làm mẹ rồi lao đầu chăm con, nuôi con, đi làm... Lan sẽ nuôi dạy cho con để tự kiếm tiền lo cho bản thân, dù vẫn là hậu phương của bạn ấy, khi nào thấy tâm tính của bạn ấy tốt mình sẽ hỗ trợ, nếu không thì thôi. Tiền bảo hiểm, tiền lương tôi để dành sẽ phục vụ cho tôi khi về già. Tôi sẽ vô viện dưỡng lão ở nếu không có ai ở cùng với mình".

Tính xa đến mức như vậy, nữ diễn viên còn cho biết mùa dịch vừa rồi cô lo nếu mình dính bệnh, mình chết thì làm sao? Nhưng trước đó cô đã chuẩn bị hết rồi. Nữ diễn viên bất ngờ bật cười tiết lộ cô đã lập di chúc: "Lan làm di chúc luôn rồi đó. Tôi tự lập lắm. Lúc trẻ mình tự lập nên về già cũng vậy. Mình sinh con, mình đã chọn ngày đó để tạo nó ra, đem nó tới với thế giới này là do mình. Nên mình phải nuôi nó, lo cho nó đến khi nó lớn. Chứ không phải sinh con và nuôi con với nghĩa vụ để có người sau này nuôi lại mình. Lan không có quan điểm đó.

Cho nên với các bạn có suy nghĩ 'Thôi làm gì thì làm, cũng phải có 1 đứa con để về già lo cho mình.' Không, Lan khuyên: Các bạn sinh con là các bạn phải lo cho nó, nước mắt chảy xuôi chứ đừng bắt con lo lại cho các bạn. Khi nào nó cảm thấy thương mình, có hiếu với mình và muốn lo cho mình, đó là chuyện của nó. Giống như tình người, giờ mình lo cho mẹ mình vậy thôi. Để cho con lấy vợ, sinh con, tận hưởng cuộc sống của nó nữa chứ! Cái gì làm thì phải làm thôi, tất cả cuộc sống vì con hết, mình không muốn để con thiệt thòi", nữ diễn viên bộc bạch thêm.

Hiện tại, người đẹp tích cực tham gia các hoạt động nghệ thuật ở vai trò diễn viên, MC. Cô hài lòng với cuộc sống hiện tại bên cạnh cậu con trai đáng yêu.