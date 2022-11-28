Diệp Lâm Anh lộ diện sau cú sốc bị chồng cũ chặn xe không cho đón con tan học

Hậu trường 28/11/2022 11:56

Mới đây, Diệp Lâm Anh gây chú ý khi lộ diện công khai sau vụ việc chồng cũ - doanh nhân Đức Phạm chặn đầu xe ô tô khi nữ diễn viên đến trường đón con tan học.

Qua nhiều lần hòa giải không thành công vì mâu thuẫn trong việc giành nuôi con, doanh nhân Đức Phạm đã có động thái chặn đầu xe ô tô khi Diệp Lâm Anh đến trường đón con tan học khiến dân tình không khỏi bán tán xôn xao.l Tuy nhiên, sau cú sốc về tinh thần, nữ diễn viên vẫn vượt qua được khó khăn và xuất hiện đầy tươi tắn bên bạn bè. 

 

Mới đây, trên trang cá nhân của hoa hậu Kỳ Duyên chia sẻ khoảnh khắc chụp hình cùng Minh Triệu và Diệp Lâm Anh vô cùng vui vẻ. Người đẹp kèm theo dòng trạng thái: "Thương lắm, mỗi lần gặp lại xinh hơn là em an tâm rồi". Đồng thời, nàng hậu cũng không quên khoe món quà "sặc mùi tiền" đến từ Diệp Lâm Anh.

Diệp Lâm Anh lộ diện sau cú sốc bị chồng cũ chặn xe không cho đón con tan học - Ảnh 1Diệp Lâm Anh lộ diện sau cú sốc bị chồng cũ chặn xe không cho đón con tan học - Ảnh 2Diệp Lâm Anh lộ diện sau cú sốc bị chồng cũ chặn xe không cho đón con tan học - Ảnh 3
Diệp Lâm Anh xuất hiện rạng rỡ bên đôi bạn thân sau ồn ào với chồng cũ - Ảnh: FBNV

Trong khoảng thời gian nhạy cảm, người luôn bên cạnh Diệp Lâm Anh chính là hội bạn thân của cô nàng. Hội bạn thân này bao gồm Kỳ Duyên, Diệp Lâm Anh, Hà Lade, Minh Triệu, Lam Cúc cùng một vài người bạn khác. Các người đẹp này thường xuyên đi chơi cùng nhau ở những nơi sang chảnh, ai nấy đều sở hữu thân hình vô cùng thon gọn, quyến rũ khiến nhiều người ghen tị.

Thậm chí, họ luôn sát cánh cùng nhau qua những khó khăn của cuộc sống, khi cần là có mặt ngay. Trước đó, nữ ca sĩ rơi vào lùm xùm hôn nhân, chính Kỳ Duyên và Minh Triệu cũng xuất hiện dành lời an ủi cho bạn mình. 

 

Diệp Lâm Anh lộ diện sau cú sốc bị chồng cũ chặn xe không cho đón con tan học - Ảnh 4
Gần đây, Diệp Lâm Anh bị chồng cũ chặn xe khi đang đón con tan học - Ảnh: Chụp màn hình

Diệp Lâm Anh và doanh nhân Đức Phạm kết hôn năm 2018. Hồi tháng 1/2022, Diệp Lâm Anh xác nhận đã ly thân chồng và dọn ra ngoài ở riêng sau hai năm chung sống. Cả hai cũng nhận lệnh triệu tập đến phiên sơ thẩm vào chiều 28/9. Họ trải qua 3 lần hòa giải về việc phân chia tài sản, quyền nuôi con nhưng không thành công. 

Phía tòa án mở phiên xét xử sơ thẩm vào đầu tháng 11 nhưng chưa có phán quyết cuối cùng. Diệp Lâm Anh cho biết không yêu cầu chồng phải cấp dưỡng, nhưng sẵn sàng tiếp nhận hỗ trợ từ chồng cũ nhằm góp phần nuôi hai con được tốt hơn. 

Diệp Lâm Anh tiết lộ những điều chồng cũ đã 'dày vò' cô suốt 1 năm qua

Diệp Lâm Anh tiết lộ những điều chồng cũ đã 'dày vò' cô suốt 1 năm qua

Vào chiều ngày 24/11, Diệp Lâm Anh liên tục khóc, cầu cứu khi bị chồng cũ là Nghiêm Đức chặn đầu xe ôtô, không cho cô đưa con về nhà. Đồng thời, cô cũng tiết lộ chồng cũ gây khó dễ và dày vò suốt 1 năm qua.

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