Ngọc Huyền "Thương ngày nắng về" lần đầu khoe diện mạo của chồng sắp cưới, ấn định ngày lên xe hoa!

Chia sẻ về bạn trai, em út "Thương ngày nắng về" dành nhiều lời khen: "Anh sống tình cảm, chân thành. Tôi cảm nhận được tình yêu của anh nên đi tới quyết định kết hôn".

Vừa qua, thông tin nữ diễn viên Ngọc Huyền - vai em út tên Vân Vân của phim Thương ngày nắng sắp lên xe hoa thu hút nhiều sự chú ý. Sau thời gian úp mở, tối ngày 27/12, nữ diễn viên lần đầu tung ảnh rõ nét diện mạo chồng sắp cưới cùng thời gian ấn định diễn ra ngày trọng đại là 20/1/2024. Trong ảnh cưới cùng chồng, Ngọc Huyền diện mẫu váy có phom dáng tối giản, tinh tế. Chi tiết đính nơ một bên tạo vẻ sang trọng nhưng không kém phần gợi cảm. Đồng thời, phần cúp ngực, chiết eo tôn lên vóc dáng thanh mảnh của nữ diễn viên. Ngọc Huyền trang điểm nhẹ nhàng và sử dụng thêm phụ kiện đơn giản để hoàn thiện tổng thể trang phục.

Sau thời gian úp mở, tối ngày 27/12, nữ diễn viên lần đầu tung ảnh rõ nét diện mạo chồng sắp cưới cùng thời gian ấn định diễn ra ngày trọng đại là 20/1/2024 Trong khi đó, chồng sắp cưới của Ngọc Huyền lịch lãm trong bộ vest đen phối cùng sơ mi trắng. Cả hai được nhận xét đẹp đôi. Theo nữ diễn viên, bạn đời của cô không hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật. Chia sẻ về bạn trai, em út "Thương ngày nắng về" dành nhiều lời khen: "Anh sống tình cảm, chân thành. Tôi cảm nhận được tình yêu của anh nên đi tới quyết định kết hôn. Cảm ơn tình cảm mà mọi người dành cho tôi những ngày qua".

Ngọc Huyền cho biết chồng cô hiểu và ủng hộ công việc của nữ diễn viên. Chuyện tình cảm của đôi trẻ được gia đình hai bên ủng hộ. Chia sẻ về bạn trai, em út "Thương ngày nắng về" dành nhiều lời khen: "Anh sống tình cảm, chân thành. Tôi cảm nhận được tình yêu của anh nên đi tới quyết định kết hôn. Cảm ơn tình cảm mà mọi người dành cho tôi những ngày qua" Trước đó, chia sẻ với Vietnamnet, khi nhận được câu hỏi rằng "lấy chồng, bỏ cuộc chơi" sớm, nữ diễn viên bày tỏ: "Khi quyết định kết hôn, tôi cũng đã suy nghĩ và đắn đo rất nhiều. Tôi hiểu được mình muốn gì và phải đối mặt với những khó khăn sau này như thế nào. Tôi nghĩ quan trọng là cả hai cùng cố gắng thấu hiểu, chia sẻ và cảm thông cho nhau thì sẽ nắm chặt tay nhau cùng tiến bộ, cùng hạnh phúc. Với tôi kết hôn sớm hay muộn không phải là vấn đề, quan trọng là hai đứa thực sự cảm thấy phù hợp. Duyên tới mình chớp lấy thôi". Ngọc Huyền gây chú ý khi đảm nhận vai Vân Vân trong phim "Thương ngày nắng về" Ngọc Huyền sinh năm 1999, quê Nam Định. Vốn là sinh viên Thiết kế thời trang của Đại học Mỹ thuật Công nghiệp, Ngọc Huyền gây chú ý khi đảm nhận vai Vân Vân trong phim "Thương ngày nắng về". Sau thành công của "Thương ngày nắng về", Ngọc Huyền được giao vai chính trong dự án "Món quà của cha". Trước đó, Ngọc Huyền từng chia sẻ ảnh được bạn trai cầu hôn Trước khi lấn sân phim ảnh, Ngọc Huyền hoạt động ở vai trò người mẫu ảnh thời trang. Cô tốt nghiệp ngành thiết kế của Đại học Mỹ Thuật Công nghiệp. Nữ diễn viên thừa nhận cô may mắn có lợi thế ngoại hình, sự tự tin và đảm nhận nhân vật cũng đúng lứa tuổi, tính cách hồn nhiên, nhí nhảnh. Nhưng bên cạnh đó là sự cố gắng, học hỏi từ những bậc tiền bối, anh chị trong nghề. Nhờ đó, cô tiến bộ từng ngày.

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