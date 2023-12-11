Ngọc Huyền 'Thương ngày nắng về' chuẩn bị lên xe hoa, danh tính chú rể được giấu kín

Ngay bên dưới bình luận, người hâm mộ, bạn bè lẫn người thân đã nhanh chóng để lại lời chúc phúc tới nữ diễn viên.

Mới đây nhất, trên trang cá nhân, nữ diễn viên Ngọc Huyền - vai em út tên Vân Vân của phim Thương ngày nắng về chia sẻ hình ảnh mới gây chú ý. Theo đó, nữ diễn viên diện váy cô dâu, nở nụ cười rạng rỡ. Cô chỉ chia sẻ vài từ ngắn gọn: “Trông cũng xinh”. Ngay bên dưới bình luận, người hâm mộ, bạn bè lẫn người thân đã nhanh chóng để lại lời chúc phúc tới nữ diễn viên. Đặc biệt, theo xác nhận từ bạn thân của Ngọc Huyền, nữ diễn viên sẽ lên xe hoa vào tháng 1/2024. Tuy nhiên, thông tin về chồng sắp cưới của nữ diễn viên vẫn được giấu kín vì muốn giữ sự riêng tư cho anh.

Mới đây nhất, trên trang cá nhân, nữ diễn viên Ngọc Huyền - vai em út tên Vân Vân của phim Thương ngày nắng về chia sẻ hình ảnh trong chiếc váy cưới Trước đó, khi tham gia chương trình Lời tự sự phát sóng vào tháng 8/2023, nữ diễn viên có những chia sẻ hiếm hoi về người yêu. Cụ thể, cô cho biết: "Người yêu tôi là người khá trưởng thành về tư duy. Tôi cảm thấy sự chân thành, văn minh trong cách trò chuyện của anh ấy". Danh tính chú rể của Ngọc Huyền được giấu kín vì muốn giữ sự riêng tư Ngọc Huyền cũng cho biết, trong tình yêu, cô bị hấp dẫn bởi những người có sự trưởng thành, mạnh mẽ và không quá quan trọng về tiền bạc hay tuổi tác của đối phương: "Trước đây gu của tôi là thích những người trưởng thành, có thể hơn tuổi cũng được. Họ trưởng thành để bảo vệ, che chở cho tôi. Nhưng hiện tại, tôi nghĩ sự trưởng thành không nằm ở độ tuổi. Có những người rất trẻ nhưng đã có sự trải nghiệm lớn, người ta trưởng thành hơn về mặt tâm lý và tâm hồn. Thế nên tôi cũng không cần yêu người lớn hơn mình nhiều tuổi".

Trước đó, Ngọc Huyền từng chia sẻ ảnh được cầu hôn Nữ diễn viên khẳng định, đối với cô việc đối phương có sự phù hợp về tính cách, đem đến cho cô nhiều cảm xúc mới là điều quan trọng: "Thật ra tôi cũng không có gu nhất định trong tình yêu. Ai đến với tôi, tôi cảm thấy người đó chân thành, thật lòng, cảm thấy người ta thực sự tốt với mình mà không quá phô trương, tôi cảm thấy có sự phù hợp, cảm thông cho nhau là được. Người ta nói diễn viên trẻ bây giờ đi làm nghề là để xây dựng hình ảnh rồi tìm đại gia, tìm những người có điều kiện tài chính. Nhưng tôi không nghĩ vậy, tôi thích người mang cho tôi cảm xúc, không cần quá giàu có, tuổi tác cũng không quan trọng". Cô cho biết: "Người yêu tôi là người khá trưởng thành về tư duy. Tôi cảm thấy sự chân thành, văn minh trong cách trò chuyện của anh ấy" Theo nguồn tin riêng của Tiền Phong, Ngọc Huyền đã chụp ảnh cưới và đang gấp rút chuẩn bị những khâu cuối cho hôn lễ. Nữ diễn viên đã liên hệ đặt váy cưới cho buổi tiệc mừng. Ngọc Huyền sinh năm 1999, quê Nam Định. Vốn là sinh viên Thiết kế thời trang của Đại học Mỹ thuật Công nghiệp, Ngọc Huyền gây chú ý khi đảm nhận vai Vân Vân trong phim "Thương ngày nắng về". Sau thành công của "Thương ngày nắng về", Ngọc Huyền được giao vai chính trong dự án "Món quà của cha".

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