Kết hôn hơn 1 thập kỉ, vợ chồng Tăng Thanh Hà vẫn giữ một thói quen đặc biệt khi chụp chung khung hình!

Sau 11 năm về chung nhà, vợ chồng Tăng Thanh Hà - Louis Nguyễn khiến khán giả phải ngưỡng mộ bởi tình cảm mặn nồng dành cho nhau.

Từ khi lên xe hoa với doanh nhân Louis Nguyễn, Tăng Thanh Hà rút khỏi showbiz, tập trung cho chăm sóc cho gia đình nhỏ. Tổ ấm của ngọc nữ làng mẫu đến nay đã có thêm 3 thành viên nhí nhưng Tăng Thanh Hà khá kín đáo khi chia sẻ về hình ảnh của các con trên mạng xã hội. Mới đây, trên trang cá nhân, vợ chồng Tăng Thanh Hà gây chú ý khi cập nhật hình ảnh đi leo núi cùng nhau. Được biết, vợ chồng nữ diễn viên đang ở nước ngoài. Sau chuỗi ngày thưởng thức ẩm thực nhiều nơi thì lần này cặp đôi tranh thủ đi leo núi, chạy bộ và ngắm cảnh quan thiên nhiên.

Mới đây, trên trang cá nhân, vợ chồng Tăng Thanh Hà gây chú ý khi cập nhật hình ảnh đi leo núi cùng nhau Đáng chú ý, khán giả nhận ra vợ chồng Tăng Thanh Hà luôn giữ một thói quen suốt nhiều năm bên nhau là mỗi khi chụp chung khung hình thì cả 2 đều nắm tay hoặc ôm eo, khoác vai nhau thể hiện tình cảm mặn nồng. Tăng Thanh Hà và Louis Nguyễn kết hôn năm 2012. Trải qua hơn 1 thập kỷ, cặp đôi vẫn giữ tình cảm ngọt ngào như lúc mới yêu. Tuy ít khi thể hiện tình cảm mùi mẫn hay phô trương cuộc sống giàu có trên mạng xã hội, nhưng trong những dịp đặc biệt, vợ chồng Hà Tăng không ngần ngại dành cho nhau những lời ngọt ngào. Đó là cách cả hai xây dựng và giữ gìn hôn nhân trong suốt nhiều năm bên nhau.

Mỗi khi chụp chung khung hình thì cả 2 đều nắm tay hoặc ôm eo, khoác vai nhau thể hiện tình cảm mặn nồng Tháng 11 vừa qua, Tăng Thanh Hà vừa chia sẻ khoảnh khắc lãng mạn cùng chồng đại gia nhân dịp kỉ niệm 11 năm ngày cưới. Trong đoạn clip được đăng tải, cặp đôi diện trang phục tông đen đồng điệu với phong cách tối giản, thanh lịch. Người đẹp ôm ông xã Louis Nguyễn, cả hai trao nhau nụ hôn ngọt ngào. Tháng 11 vừa qua, Tăng Thanh Hà vừa chia sẻ khoảnh khắc lãng mạn cùng chồng đại gia nhân dịp kỉ niệm 11 năm ngày cưới. Người đẹp ôm ông xã Louis Nguyễn, cả hai trao nhau nụ hôn ngọt ngào Người đẹp "Bỗng dưng muốn khóc" chia sẻ: "11 năm tươi đẹp là vợ chồng. Hành trình của chúng tôi đã tràn ngập tình yêu, tiếng cười, những kỷ niệm đẹp và những chuyến phiêu lưu bất tận. Em biết ơn từng khoảnh khắc bên cạnh anh, và em mong chờ thêm nhiều năm hạnh phúc bên nhau. Chúc mừng ngày kỷ niệm, tình yêu của tôi!". Khoảnh khắc tình tứ hiếm hoi của cặp đôi thu hút sự chú ý của công chúng. Nhiều bạn bè, đồng nghiệp thân thiết như Thanh Hằng, Lương Mạnh Hải gửi lời chúc mừng cặp đôi. Tăng Thanh Hà luôn giữ kín diện mạo của các nhóc tì Tăng Thanh Hà sinh năm 1986. Sau bộ phim Dốc tình (năm 2004), Tăng Thành Hà được các đạo diễn chú ý. Cô từng đóng các phim như: Hàn Mặc Tử (năm 2004), Hương phù sa (năm 2005), Bỗng dưng muốn khóc (năm 2008), Cánh đồng bất tận (năm 2010), Mỹ nhân kế (năm 2012)...

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