Nam người mẫu từng bị bạn gái tỷ phú hơn 32 tuổi từ chối kết hôn, giờ hạnh phúc bên tình mới hotgirl, thu nhập hàng trăm triệu mỗi tháng

Hậu trường 30/11/2023 10:27

Vũ Hoàng Việt không tạo được nhiều dấu ấn trong sự nghiệp,mà được chú ý nhiều hơn nhờ câu chuyện liên quan đến đời tư.

Với chiều cao 1m87, Vũ Hoàng Việt từng bước vào làng giải trí với vai trò người mẫu trình diễn ở nhiều sự kiện thời trang. Anh từng vào top 10 siêu mẫu Việt Nam 2010 và top 5 siêu mẫu Việt Nam 2011.

Dù vậy, Vũ Hoàng Việt không tạo được nhiều dấu ấn trong sự nghiệp mà được chú ý nhiều hơn nhờ câu chuyện liên quan đến đời tư. Đặc biệt, năm 2012, nam người mẫu bất ngờ công khai hẹn hò nữ tỷ phú Việt kiều Yvonne Thúy Hoàng, hơn anh 32 tuổi. Kể từ khi hẹn hò với nữ tỷ phú, Vũ Hoàng Việt không còn làm người mẫu nữa mà chuyển sang kinh doanh bất động sản.

Nam người mẫu từng bị bạn gái tỷ phú hơn 32 tuổi từ chối kết hôn, giờ hạnh phúc bên tình mới hotgirl, thu nhập hàng trăm triệu mỗi tháng - Ảnh 1
Vũ Hoàng Việt không tạo được nhiều dấu ấn trong sự nghiệp mà được chú ý nhiều hơn nhờ câu chuyện liên quan đến đời tư

Thời gian đầu, nhiều người hoài nghi về mối tình này và cho rằng Vũ Hoàng Việt "đào mỏ" còn người phụ nữ luống tuổi sánh bước bên anh bị gán cho những danh xưng không mấy hay ho. Tuy nhiên, mặc những lời đàm tiếu, Vũ Hoàng Việt không ngại dành những cử chỉ ngọt ngào cùng thái độ chân thành cho bạn gái hơn 32 tuổi. 

Trong thời gian yêu nhau, Vũ Hoàng Việt đã kiên trì nhiều lần cầu hôn "tình già" nhưng bất thành vì tỷ phú Yvonne Thúy Hoàng chia sẻ, bà chỉ muốn "mãi mãi là tình nhân". Mối tình lệch tuổi này kéo dài 5 năm rồi kết thúc vào năm 2017, Yvonne Thúy Hoàng quyết định nói lời chia tay và kết thúc cuộc tình với "phi công trẻ".

Nam người mẫu từng bị bạn gái tỷ phú hơn 32 tuổi từ chối kết hôn, giờ hạnh phúc bên tình mới hotgirl, thu nhập hàng trăm triệu mỗi tháng - Ảnh 2
Thời gian đầu, nhiều người hoài nghi về mối tình này và cho rằng Vũ Hoàng Việt "đào mỏ" còn người phụ nữ luống tuổi sánh bước bên anh bị gán cho những danh xưng không mấy hay ho

Lý do chia tay được xác định qua lời kể của Vũ Hoàng Việt rằng: "Yvonne nói Việt đã đầy đủ rồi, nhà cửa và công việc cùng tiền bạc đã ổn, Việt đã có khả năng để báo hiếu với cha mẹ và giúp đỡ anh em. Bước vào tuổi 30 Việt cần có vợ và có con để có một gia đình cho tương lai, Yvonne ra đi để Việt có được điều đó. Nhưng Yvonne có biết đâu là Việt muốn có Yvonne trong đời nhiều trên tất cả".

Quả thật khi chia tay tình già, nam người mẫu có cuộc sống xa hoa, đủ đầy cả về tài chính cũng như tình cảm. Vũ Hoàng Việt sở hữu 2 căn nhà, trong đó có một căn gần 10 tỷ đồng, được xây theo phong cách châu Âu sang trọng ở Gò Vấp, TP.HCM. Ngôi nhà của anh có diện tích sàn hơn 67m2, xây một lửng, hai lầu và một tầng thượng. Căn nhà được thiết kế theo phong cách cổ điển. Toàn bộ căn nhà đều được dát vàng, toát lên phong cách sang trọng.

Nam người mẫu từng bị bạn gái tỷ phú hơn 32 tuổi từ chối kết hôn, giờ hạnh phúc bên tình mới hotgirl, thu nhập hàng trăm triệu mỗi tháng - Ảnh 3
Quả thật khi chia tay tình già, nam người mẫu có cuộc sống xa hoa, đủ đầy cả về tài chính cũng như tình cảm

Tháng 6/2019, anh bất ngờ chia sẻ hình ảnh thân mật bên một cô gái trẻ đẹp, sở hữu body sexy, gợi cảm. Tính tới thời điểm hiện tại, cặp đôi đã hẹn hò được 5 năm nhưng Vũ Hoàng Việt vẫn giấu kín danh tính người yêu. Mỗi lần khoe ảnh tình cảm, nam người mẫu đều che mặt bạn gái với lý do không muốn cuộc sống của người yêu bị ảnh hưởng.

Nam người mẫu từng bị bạn gái tỷ phú hơn 32 tuổi từ chối kết hôn, giờ hạnh phúc bên tình mới hotgirl, thu nhập hàng trăm triệu mỗi tháng - Ảnh 4
Nam người mẫu từng bị bạn gái tỷ phú hơn 32 tuổi từ chối kết hôn, giờ hạnh phúc bên tình mới hotgirl, thu nhập hàng trăm triệu mỗi tháng - Ảnh 5
Vũ Hoàng Việt sở hữu 2 căn nhà, trong đó có một căn gần 10 tỷ đồng, được xây theo phong cách châu Âu sang trọng ở Gò Vấp, TP.HCM

Chia sẻ với truyền thông, Vũ Hoàng Việt cho biết bản thân và bạn gái hợp nhau trong tính cách, quan điểm cuộc sống và quan trọng là bạn gái không để tâm quá nhiều vào chuyện cũ của anh. Chính điều đó khiến anh cảm thấy mình may mắn trong tình yêu. 

Nam người mẫu từng bị bạn gái tỷ phú hơn 32 tuổi từ chối kết hôn, giờ hạnh phúc bên tình mới hotgirl, thu nhập hàng trăm triệu mỗi tháng - Ảnh 6
Tháng 6/2019, anh bất ngờ chia sẻ hình ảnh thân mật bên một cô gái trẻ đẹp, sở hữu body sexy, gợi cảm. Tính tới thời điểm hiện tại, cặp đôi đã hẹn hò được 5 năm nhưng Vũ Hoàng Việt vẫn giấu kín danh tính người yêu

Anh tiết lộ bạn gái cũ hơn 32 tuổi vui vẻ khi biết tin anh có bạn gái mới. Hai người vẫn hỏi thăm, trò chuyện với nhau. Việc trải qua 2 cuộc tình với 2 người phụ nữ có độ tuổi chênh lệch lớn, anh cho rằng mỗi thời điểm con người có những cảm xúc khác nhau về tình yêu và hiện tại mới là điều quan trọng khi anh thấy hạnh phúc với "một nửa" của mình. 

Nam người mẫu từng bị bạn gái tỷ phú hơn 32 tuổi từ chối kết hôn, giờ hạnh phúc bên tình mới hotgirl, thu nhập hàng trăm triệu mỗi tháng - Ảnh 7
Anh tiết lộ bạn gái cũ hơn 32 tuổi vui vẻ khi biết tin anh có bạn gái mới. Hai người vẫn hỏi thăm, trò chuyện với nhau. Vũ Hoàng Việt cho biết bản thân và bạn gái hợp nhau trong tính cách, quan điểm cuộc sống và quan trọng là bạn gái không để tâm quá nhiều vào chuyện cũ của anh

Hiện nam người mẫu không chỉ có nhà, xe, tiền mà còn có trong tay nhiều mối quan hệ làm ăn trong ngành bất động sản nhờ đi theo "tình già" tỷ phú. Anh còn kinh doanh nhà hàng quán ăn và rất đắt khách. Thu nhập hàng trăm triệu mỗi tháng. Vũ Hoàng Việt tiết lộ, anh đã mua được nhiều căn nhà.

Nam người mẫu từng bị bạn gái tỷ phú hơn 32 tuổi từ chối kết hôn, giờ hạnh phúc bên tình mới hotgirl, thu nhập hàng trăm triệu mỗi tháng - Ảnh 8
Hiện nam người mẫu không chỉ có nhà, xe, tiền mà còn có trong tay nhiều mối quan hệ làm ăn trong ngành bất động sản nhờ đi theo "tình già" tỷ phú
Nam người mẫu từng bị bạn gái tỷ phú hơn 32 tuổi từ chối kết hôn, giờ hạnh phúc bên tình mới hotgirl, thu nhập hàng trăm triệu mỗi tháng - Ảnh 9
Anh còn kinh doanh nhà hàng quán ăn và rất đắt khách. Thu nhập hàng trăm triệu mỗi tháng

Sau những ồn ào tình ái với bạn gái U70, giờ Vũ Hoàng Việt có cuộc sống viên mãn vật chất lẫn tinh thần. Trên trang cá nhân, anh thoải mái chia sẻ đời tư và không bị ai soi mói như xưa. "Càng trưởng thành người ta càng có xu hướng thích sống khép kín, chuộng sự riêng tư, ngại ồn ào, thị phi. Bây giờ tôi muốn bình yên tận hưởng những giây phút hạnh phúc bên người mình yêu thương. Bạn gái chung quan điểm ấy nên chúng tôi hiếm khi chia sẻ ảnh bên nhau" - nam người mẫu nói.

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