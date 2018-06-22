1 năm sau chia tay 'tình già' tỷ phú U60, Vũ Hoàng Việt tiếc nuối vì đánh mất thứ này?

Hậu trường 22/06/2018 11:30

Chia sẻ mới đây của Vũ Hoàng Việt thu hút sự chú ý của công chúng. Nhiều người cho rằng anh đang nhớ bạn gái cũ Yvonne Thúy Hoàng.

Chuyện tình lệch tuổi giữa Vũ Hoàng Việt và bạn gái tỷ phú Yvonne Thúy Hoàng từng vấp phải không ít chỉ trích của dư luận. Sự chênh lệch về tuổi tác và ngoại hình khiến không ít người cho rằng anh yêu bạn gái lớn tuổi chỉ vì tiền.

Tuy nhiên, cặp đôi lại khiến công chúng ngạc nhiên khi duy trì mối quan hệ tình cảm đến 5 năm. Suốt thời gian ấy, top 5 Siêu mẫu Việt Nam 2011 hết lòng thương yêu, chăm sóc bạn gái như bà hoàng và tình yêu của cả hai cũng dần được chấp nhận.

1 năm sau chia tay 'tình già' tỷ phú U60, Vũ Hoàng Việt tiếc nuối vì đánh mất thứ này? - Ảnh 1
Vũ Hoàng Việt từng bị đồn là người 'đào mỏ' khi công khai yêu bạn gái lớn tuổi - Ảnh: Internet

Hiện tại, dù đã chia tay nhưng cặp đôi này vẫn dành nhiều lời tốt đẹp để nói về nhau. Trên trang cá nhân, Vũ Hoàng Việt cũng không ít lần chia sẻ về bạn gái cũ.

Mới đây, cựu siêu mẫu sinh năm 1989 vừa viết dòng trạng thái đầy tâm trạng. Nhiều người cho rằng Vũ Hoàng Việt đang ẩn ý nhớ đến tình xưa: "Không người nào có thể tự nhiên trưởng thành trên đời này và có một cuộc sống hoàn hảo mà không có ít nhất một người hiểu mình".

1 năm sau chia tay 'tình già' tỷ phú U60, Vũ Hoàng Việt tiếc nuối vì đánh mất thứ này? - Ảnh 2
Nhiều người cho rằng Vũ Hoàng Việt đang tiếc nuối vì đánh mất một người từng rất hiểu mình - Ảnh: FBNV

Dòng trạng thái của chàng cựu người mẫu nhận được rất nhiều sự quan tâm của công chúng.  Một số dân mạng suy đoán anh đang nhớ bạn gái tỷ phú. Vì trước đó, Vũ Hoàng Việt từng chia sẻ, Yvonne Thúy Hoàng là người phụ nữ rất hiểu anh trong suốt thời gian yêu nhau.

1 năm sau chia tay 'tình già' tỷ phú U60, Vũ Hoàng Việt tiếc nuối vì đánh mất thứ này? - Ảnh 3
Thời gian bên nhau, cả hai thường xuyên công khai khoảnh khắc hạnh phúc với công chúng - Ảnh: FBNV
1 năm sau chia tay 'tình già' tỷ phú U60, Vũ Hoàng Việt tiếc nuối vì đánh mất thứ này? - Ảnh 4
Vũ Hoàng Việt không ngần ngại dành cho bạn gái những cử chỉ ngọt ngào nhất - Ảnh: Internet

Không thể tin Vũ Hoàng Việt lại sống thế này sau 1 năm chia tay 'tình già' tỷ phú U60

Không thể tin Vũ Hoàng Việt lại sống thế này sau 1 năm chia tay 'tình già' tỷ phú U60

Cuộc sống hiện tại của Vũ Hoàng Việt sau 1 năm chia tay bạn gái tỷ phú Yvonne Thúy Hoàng khiến nhiều người bất ngờ.

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