Không thể tin Vũ Hoàng Việt lại sống thế này sau 1 năm chia tay 'tình già' tỷ phú U60

Chuyện tình giữa Vũ Hoàng Việt và bạn gái đại gia Yvonne Thúy Hoàng từng làm tốn không ít giấy mực của giới truyền thông. Sau 5 năm gắn bó, cặp đôi đã đường ai nấy đi vào giữa năm 2017.

Vũ Hoàng Việt và bạn gái tỷ phú thuở còn mặn nồng - Ảnh: Internet

Sau 1 năm kể từ ngày không còn bước chung đường cùng bạn gái U60, Vũ Hoàng Việt đã nhanh chóng lấy lại cân bằng trong cuộc sống. Nam người mẫu chăm tham gia các sự kiện của showbiz Việt hơn.