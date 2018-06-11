Không thể tin Vũ Hoàng Việt lại sống thế này sau 1 năm chia tay 'tình già' tỷ phú U60

Cuộc sống hiện tại của Vũ Hoàng Việt sau 1 năm chia tay bạn gái tỷ phú Yvonne Thúy Hoàng khiến nhiều người bất ngờ.
- Vũ Hoàng Việt một lần nữa hé lộ điều bất ngờ về chuyện tình cảm với bạn gái U60
- Trước chia tay, 'tình già tỷ phú' tặng Hoàng Việt các quà giá trị gì?
Chuyện tình giữa Vũ Hoàng Việt và bạn gái đại gia Yvonne Thúy Hoàng từng làm tốn không ít giấy mực của giới truyền thông. Sau 5 năm gắn bó, cặp đôi đã đường ai nấy đi vào giữa năm 2017.
Sau 1 năm kể từ ngày không còn bước chung đường cùng bạn gái U60, Vũ Hoàng Việt đã nhanh chóng lấy lại cân bằng trong cuộc sống. Nam người mẫu chăm tham gia các sự kiện của showbiz Việt hơn.
Đặc biệt, dù đã chia tay với Yvonne Thúy Hoàng nhưng khi được hỏi, Vũ Hoàng Việt vẫn dùng nhiều lời nói "có cánh" để nói về bạn gái cũ.