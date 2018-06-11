Không thể tin Vũ Hoàng Việt lại sống thế này sau 1 năm chia tay 'tình già' tỷ phú U60

Hậu trường 11/06/2018 16:24

Cuộc sống hiện tại của Vũ Hoàng Việt sau 1 năm chia tay bạn gái tỷ phú Yvonne Thúy Hoàng khiến nhiều người bất ngờ.

Chuyện tình giữa Vũ Hoàng Việt và bạn gái đại gia Yvonne Thúy Hoàng từng làm tốn không ít giấy mực của giới truyền thông. Sau 5 năm gắn bó, cặp đôi đã đường ai nấy đi vào giữa năm 2017.

Không thể tin Vũ Hoàng Việt lại sống thế này sau 1 năm chia tay 'tình già' tỷ phú U60 - Ảnh 1
Vũ Hoàng Việt và bạn gái tỷ phú thuở còn mặn nồng - Ảnh: Internet

Sau 1 năm kể từ ngày không còn bước chung đường cùng bạn gái U60, Vũ Hoàng Việt đã nhanh chóng lấy lại cân bằng trong cuộc sống. Nam người mẫu chăm tham gia các sự kiện của showbiz Việt hơn.

Đặc biệt, dù đã chia tay với Yvonne Thúy Hoàng nhưng khi được hỏi, Vũ Hoàng Việt vẫn dùng nhiều lời nói "có cánh" để nói về bạn gái cũ.

Không thể tin Vũ Hoàng Việt lại sống thế này sau 1 năm chia tay 'tình già' tỷ phú U60 - Ảnh 2
Sau khi chia tay bạn gái, Vũ Hoàng Việt tất bật tham gia các hoạt động trong showbiz Việt - Ảnh: FBNV
Không thể tin Vũ Hoàng Việt lại sống thế này sau 1 năm chia tay 'tình già' tỷ phú U60 - Ảnh 3

Lúc rảnh rỗi anh dành thời gian đi ăn uống và thư giãn - Ảnh: FBNV

Không thể tin Vũ Hoàng Việt lại sống thế này sau 1 năm chia tay 'tình già' tỷ phú U60 - Ảnh 4
Cuộc sống hiện tại của Vũ Hoàng Việt khá thoải mái và đầy đủ - Ảnh: FBNV
Không thể tin Vũ Hoàng Việt lại sống thế này sau 1 năm chia tay 'tình già' tỷ phú U60 - Ảnh 5
Nam người mẫu thoải mái mua sắm...
Không thể tin Vũ Hoàng Việt lại sống thế này sau 1 năm chia tay 'tình già' tỷ phú U60 - Ảnh 6
... dành nhiều thời gian cho bạn bè - Ảnh: FBNV
Không thể tin Vũ Hoàng Việt lại sống thế này sau 1 năm chia tay 'tình già' tỷ phú U60 - Ảnh 7
Vũ Hoàng Việt cho biết, anh trở lại showbiz không chỉ với vai trò là người mẫu mà còn ở tư cách là một doanh nhân - Ảnh: FBNV

 

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