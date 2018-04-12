Vũ Hoàng Việt một lần nữa hé lộ điều bất ngờ về chuyện tình cảm với bạn gái U60

Vũ Hoàng Việt khiến dư luận xôn xao khi liên tục nhắc đến chuyện tình cảm với bạn gái tỷ phú U60 Yvonne Thúy Hoàng dù đã chính thức tuyên bố “đường ai nấy đi”.

Cách đây ít giờ, trên trang Facebook cá nhân, Vũ Hoàng Việt tiếp tục khiến dư luận dậy sóng khi đăng tải hình ảnh bên bạn gái cũ Yvonne Thúy Hoàng. Kèm theo đó, top 5 Siêu mẫu Việt Nam 2011 còn viết dòng trạng thái dài, chia sẻ chuyện tình cảm của bản thân và bạn gái tỷ phú với tựa đề “Đôi dòng chia sẻ về chuyện tình mình và Yvonne”. Vũ Hoàng Việt tháp tùng bạn gái tham gia nhiều sự kiện thuở còn mặn nồng - Ảnh: FBNV Theo những gì cựu người mẫu đăng tải thì chuyện tình 5 năm với bạn gái lớn tuổi đã giúp anh có thêm động lực để vươn lên và thành công hơn trong cuộc sống, sự nghiệp. Đặc biệt, Vũ Hoàng Việt khẳng định tài sản và sự nghiệp mà anh có được là do chính ý chí và tài năng của bản thân tạo nên. Anh cũng nhấn mạnh, tình yêu là điều lớn lao không thể đem ra so sánh hay đánh đổi bằng nhà cửa, xe cộ hay tiền bạc...

Vũ Hoàng Việt chia sẻ chuyện yêu nhau và chia tay với bạn gái đều do tự nguyện - Ảnh: FBNV “Chuyện tình cảm mỗi người có một lý lẽ để yêu nhau để đến với nhau, kỷ niệm đẹp nhất là tự mình đến với Yvonne của mình là trái tim, là sự rung động thật sự của nó. Chuyện tình của mình với Yvonne tới bây giờ mình vẫn còn thấy ấm áp mỗi khi nhắc đến và tôi trân trọng điều này. Mấy ngày qua báo chí, bạn bè kể cả những người yêu thương hay không yêu thương Vũ Hoàng Việt đều đã biết qua và đã có nhiều ý kiến trái chiều nhau và Việt luôn tôn trọng vì đó là quyền của mỗi người. Nhân đây cho Việt có đôi lời với các bạn và bạn bè đang theo dõi, Việt và Yvonne yêu nhau và kết thúc đều là tự nguyện. 5 năm ở bên nhau, Việt trân trọng từng kỷ niệm dù là nhỏ nhất. Và Việt luôn mang trong lòng một ân tình của một người bạn đời cho dù chỉ ở bên nhau thời gian ngắn ngủi ấy.

Hình ảnh vừa được cựu người mẫu đăng tải trên trang cá nhân - Ảnh: FBNV Để có một Vũ Hoàng Việt ngày hôm nay, mình luôn thầm cảm ơn Yvonne về mọi mặt. Nhờ Yvonne mà Việt được đi rất nhiều nơi. Học được rất nhiều điều mà những người đi trước làm được. Việt được mở mang tầm nhìn ở nhiều góc cạnh khác nhau trong cuộc sống. Vũ Hoàng Việt hôm nay cũng đã tự đứng lên trên đôi chân của mình, làm được nhiều việc cho gia đình, bản thân và rèn luyện kinh nghiệm trong cuộc sống. 5 năm trôi qua bên Yvonne không dài nhưng cũng đủ cho tôi từ một thanh niên còn non trẻ trưởng thành hơn trong sự nghiệp và trong cách đối nhân xử thế, từ đó bằng tình yêu chân thành người ấy đã ra đi cho tôi được hạnh phúc, được trả hiếu cho cha mẹ, được lo lắng cho gia đình và còn hy vọng để tôi tìm được một người vợ và những đứa con đúng nghĩa. Tình yêu và kỷ niệm ấy đã giúp tôi có động lực vươn lên và được như ngày hôm nay hoàn toàn là do bàn tay ý chí và khối óc của tôi tạo dựng. Các bạn muốn tò mò thì tôi xin nói luôn, kỷ niệm và tình yêu ấy nó lớn hơn cả nhà cửa, xe cộ, tiền bạc mà tôi tự tạo ra cho mình sau này...”, Vũ Hoàng Việt tâm sự. Cuối bài viết, cựu người mẫu còn yêu cầu cư dân mạng đừng mang chuyện cá nhân của mình ra soi mói, bàn tán và tạo ra những tin đồn không đúng sự thật làm ảnh hưởng đến cuộc sống của người trong cuộc. Người hâm mộ bày tỏ sự ngưỡng mộ trước tình cảm của Vũ Hoàng Việt và bạn gái tỷ phú - Ảnh: FBNV Dù đã chia tay nhưng Vũ Hoàng Việt vẫn lưu lại hình ảnh thuở còn hạnh phúc với Yvonne - Ảnh: FBNV

Vũ Hoàng Việt và người yêu tỷ phú: 5 năm yêu mặn nồng, chia tay lặng lẽ Mặc dù chênh lệch về tuổi tác khá lớn, song trong 5 năm yêu đương, Vũ Hoàng Việt và tỷ phú Yvone Thúy Hoàng đã có không ít khoảnh khắc lãng mạn, mặn nồng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/vu-hoang-viet-mot-lan-nua-he-lo-dieu-bat-ngo-ve-chuyen-tinh-cam-voi-ban-gai-u60-278587.html