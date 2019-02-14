Vũ Hoàng Việt khoe bạn gái trẻ đẹp sau khi chia tay tình già tỷ phú U60

Hậu trường 14/02/2019 11:20

Dù không tiết lộ gương mặt của bạn gái mới nhưng nhìn vào vóc dáng, nhiều người đoán đây là một cô gái rất xinh xắn và trẻ trung.

Vũ Hoàng Việt từng làm báo giới tốn không ít giấy mực khi có mối tình kéo dài 5 năm với tỷ phú Yvonne Thúy Hoàng. Tuy nhiên, giữa năm 2017 cặp đôi đã chính thức "đường ai nấy đi". Vũ Hoàng Việt từng chia sẻ, nguyên nhân chia tay vì bạn gái tỷ phú muốn anh tìm được hạnh phúc thực sự và sinh con với một người phụ nữ phù hợp, tương xứng về tuổi tác. Kể từ đây, chàng người mẫu điển trai sinh năm 1989 trở nên kín tiếng trong chuyện đời tư. Anh tập trung phát triển sự nghiệp và chưa một lần đề cập đến chuyện yêu đương.

Vũ Hoàng Việt khoe bạn gái trẻ đẹp sau khi chia tay tình già tỷ phú U60 - Ảnh 1
Thời điểm công khai tình cảm với tỷ phú U60, Vũ Hoàng Việt bị dân mạng chỉ trích vì cho là kẻ hám tiền, 'đào mỏ' khi yêu phụ nữ lớn tuổi, giàu có. Tuy nhiên anh đã chứng minh tình cảm của mình là thật - Ảnh: Internet
Vũ Hoàng Việt khoe bạn gái trẻ đẹp sau khi chia tay tình già tỷ phú U60 - Ảnh 2
Sau khi 'đường ai nấy đi', Vũ Hoàng Việt và bạn gái tỷ phú vẫn không tiếc dành những lời tốt đẹp cho nhau - Ảnh: FBNV
Vũ Hoàng Việt khoe bạn gái trẻ đẹp sau khi chia tay tình già tỷ phú U60 - Ảnh 3
Trên trang cá nhân, anh chàng thường xuyên đăng tải về cuộc sống sang chảnh với nhà lầu, xe hơi sau chia tay - Ảnh: FBNV

Thế nhưng mới đây, Vũ Hoàng Việt bất ngờ công khai hình ảnh về bạn gái mới. Anh viết đầy ngọt ngào: "Tết nay anh cũng chẳng đi đâu. Vì trong vòng tay anh đã có em như ngọc ngà". 

Vũ Hoàng Việt khoe bạn gái trẻ đẹp sau khi chia tay tình già tỷ phú U60 - Ảnh 4
Vũ Hoàng Việt khoe bạn gái mới nhưng vẫn không để lộ mặt - Ảnh: FBNV

Ngay dưới bài viết, bạn bè và dân mạng nhanh chóng gửi lời chúc mừng đến Vũ Hoàng Việt. Sau nhiều thị phi trong chuyện tình cảm, cuối cùng anh cũng tìm được tình yêu mới. 

1 năm sau chia tay 'tình già' tỷ phú U60, Vũ Hoàng Việt tiếc nuối vì đánh mất thứ này?

1 năm sau chia tay 'tình già' tỷ phú U60, Vũ Hoàng Việt tiếc nuối vì đánh mất thứ này?

Chia sẻ mới đây của Vũ Hoàng Việt thu hút sự chú ý của công chúng. Nhiều người cho rằng anh đang nhớ bạn gái cũ Yvonne Thúy Hoàng.

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