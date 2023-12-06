Võ Hoàng Yến chính thức cầu hôn bạn trai, chốt đơn 'lên xe hoa' ở tuổi 35, sao Việt nô nức chúc mừng, chờ ngày 'trẩy hội'

Nữ siêu mẫu hạnh phúc thông báo: "More than 5 years together. It’s time for me to ask this question: Will you be my husband for the rest of my life?” - (Tạm dịch: "Hơn 5 năm bên nhau. Đã đến lúc em phải hỏi câu này: Anh sẽ là chồng em đến hết cuộc đời được không?)

Bài đăng của Võ Hoàng Yến nhanh chóng nhận về lượt tương tác khủng. Bên cạnh những lời chúc mừng từ cư dân mạng thì nhiều sao Việt như Minh Tú, YanBi, TikToker Phạm Thoại... đã gửi lời chúc phúc đến cặp đôi.

Nhận được lời đồng ý từ người yêu, Võ Hoàng Yến thẳng thắn thừa nhận đây là mà "chốt deal" "hời" nhất trong 35 năm nay. Ở phần bình luận, chân dài còn chia sẻ thêm: "Yêu thì mạnh dạn chốt deal nha chị em".

Nhiều sao Việt nô nức chúc mừng nữ siêu mẫu

Cư dân mạng mừng rỡ vì nữ người mẫu đã chạy kịp KPI cưới chồng

Trước đó, chân dài sinh năm 1988 cũng từng chia sẻ quá trình sang Thái Lan trữ đông trứng. Cô cho biết bản thân hơi tiếc khi không làm điều này sớm hơn. "Đây là giải pháp hợp lý cho phụ nữ ở độ tuổi như tôi mà chưa có kế hoạch kết hôn. Phụ nữ càng lớn tuổi thì chất lượng trứng sẽ giảm. Trữ đông trứng giúp tôi yên tâm hơn khi muốn có con", nữ người mẫu chia sẻ.

Võ Hoàng Yến đã tiến hành trữ trứng để sẵn sàng cho hành trình làm mẹ

Được biết, Võ Hoàng Yến và bạn trai Việt kiều yêu nhau được 5 năm. Cô thường hay gọi thân mật người yêu là "anh tay xăm", song chưa từng để lộ mặt. Từ khi công khai, nữ người mẫu thường chia sẻ khoảnh khắc hạnh phúc bên người yêu. Cô thỉnh thoảng sang thăm người yêu ở nước ngoài.

Những khoảnh khắc ngọt ngào của cặp đôi

Trong thời gian yêu nhau, bạn trai Võ Hoàng Yến cũng đã về Việt Nam để ra mắt gia đình đàng gái. Chia sẻ với người hâm mộ, Võ Hoàng Yến từng tiết lộ, ban đầu phụ huynh hoang mang khi cô yêu người sinh sống ở Mỹ. "Ban đầu mẹ tôi không thích tôi yêu đương 1 người đàn ông có rất nhiều hình xăm, lại ở Mỹ rất xa nhà. Mẹ nói bà không có cảm tình với anh vì nghĩ đây là người không đàng hoàng, con mình sẽ khổ. Nhưng sau 1 lần anh về ra mắt gia đình, ba mẹ tôi từ không thích chuyển qua mê con rể luôn, anh như thôi miên gia đình tôi vậy. Chồng tôi rất biết cách lấy lòng người lớn, ở bên đây chứ anh hay tâm sự với bố tôi lắm", Võ Hoàng Yến chia sẻ.

Hiện, mặc dù chưa tiết lộ về kế hoạch tổ chức đám cưới, nhưng cư dân mạng và nhiều sao Việt đã bắt đầu nôn nóng đợi chờ ngày vui của cặp đôi.