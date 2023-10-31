Yêu xa 'nửa vòng trái đất', bạn trai Việt kiều vẫn dành món quà bất ngờ cho Võ Hoàng Yến nhân ngày sinh nhật!

Màn thể hiện tình cảm của 'nửa kia' dành cho Võ Hoàng Yến khiến dân tình không khỏi ghen tỵ.

Võ Hoàng Yến hiện là một trong những siêu mẫu 'đắt giá' của làng thời trang Việt. Nhờ sở hữu tài năng catwalk thần sầu, Võ Hoàng Yến là cô giáo đào tạo cho nhiều chân dài nổi tiếng. Bên cạnh sự nghiệp thăng hoa, thời gian gần đây, Võ Hoàng Yến còn gây chú ý khi công khai chuyện tình cảm với bạn trai Việt kiều. Võ Hoàng Yến hiện là một trong những siêu mẫu 'đắt giá' của làng thời trang Việt. Nhờ sở hữu tài năng catwalk thần sầu, Võ Hoàng Yến là cô giáo đào tạo cho nhiều chân dài nổi tiếng Mới đây, trên tài khoản cá nhân, Võ Hoàng Yến hạnh phúc khoe quà sinh nhật nhận được từ bạn trai Việt kiều. Dù yêu xa nhưng người ấy vẫn không quên dành điều bất ngờ cho Võ Hoàng Yến. Nữ siêu mẫu chia sẻ: "Dù xa nhau nhưng trái tim luôn gần nhau. I love you".

Võ Hoàng Yến hạnh phúc khoe quà sinh nhật nhận được từ bạn trai Việt kiều Đáng chú ý, bên cạnh bó hoa hồng đỏ rực thì bức thư đính kèm của bạn trai nữ siêu mẫu còn nhắn nhủ cực ngọt ngào: "Happy birthday bae. l love you, from Mofo (tạm dịch là Chúc mừng sinh nhật em, Anh yêu em từ Mofo)". Bên dưới bình luận, hội chị em không khỏi ghen tị và ồ ạt 'xin vía'. Đồng thời, một số bạn bè thân thiết cũng hối thúc nữ siêu mẫu mau mau trở thành cô dâu. Bạn trai nữ siêu mẫu còn nhắn nhủ cực ngọt ngào: "Happy birthday bae. l love you, from Mofo (tạm dịch là Chúc mừng sinh nhật em, Anh yêu em từ Mofo)" Trước đó, Võ Hoàng Yến từng hé lộ kế hoạch sang Mỹ để hoàn thành các thủ tục đăng kí kết hôn với bạn trai. Được biết, chồng sắp cưới của Võ Hoàng Yến định cư ở Mỹ nhiều năm qua. Cả hai quen biết nhau trong một buổi ăn uống cùng bạn bè. Nữ siêu mẫu khẳng định chồng không phải đại gia mà chỉ là người kinh doanh, có cuộc sống bình yên, đơn giản ở Mỹ. Anh hơn nữ siêu mẫu 12 tuổi và làm kinh doanh trong lĩnh vực nhà hàng.

Trước đó, Võ Hoàng Yến từng hé lộ kế hoạch sang Mỹ để hoàn thành các thủ tục đăng kí kết hôn với bạn trai. Nữ siêu mẫu khẳng định chồng không phải đại gia mà chỉ là người kinh doanh, có cuộc sống bình yên, đơn giản ở Mỹ Chia sẻ với Ngoisao về kế hoạch tổ chức đám cưới trong năm nay, Võ Hoàng Yến cho biết phải hoãn cưới thêm một lần nữa vì quá tham công tiếc việc. "Hiện tôi bận xây dựng thương hiệu thời trang riêng, nhiều việc phải lo quá nên đành nói với bạn trai là thôi để tôi làm xong dự án này đi rồi tính vậy. Chúng tôi xác định gắn bó lâu dài, đã chung sống như vợ chồng nên cũng không có gì phải vội. Tôi suy nghĩ thoáng, xem lễ cưới chỉ là hình thức, thủ tục. Khả năng phải năm sau, khi việc kinh doanh tạm ổn tôi mới tổ chức hôn lễ được. Nếu cưới tôi sẽ làm ở Việt Nam, mời đông đủ người thân, bạn bè tham dự" - Võ Hoàng Yến chia sẻ. Võ Hoàng Yến cho biết phải hoãn cưới thêm một lần nữa vì quá tham công tiếc việc Đồng thời, nữ siêu mẫu cũng hé lộ kế hoạch sẽ sang Mỹ định cư vào năm sau để được ở bên bạn trai. "Khi nào có việc quan trọng trong nước tôi lại về làm. Tạm thời tôi định sẽ duy trì đi đi về về như vậy, nhưng ở Mỹ nhiều hơn. Nói thật, lúc đầu tôi không định yêu xa đâu nhưng trời xui đất khiến thế nào cuối cùng lại có bạn trai ở tận Mỹ. Ai cũng biết yêu xa mệt và nhức đầu lắm chứ. Tôi hy vọng một thời gian nữa khi việc kinh doanh ở Việt Nam ổn định, tôi có thể quản lý, điều hành từ xa, giao việc cho các cộng sự trong nước phụ trách, không phải tự mình nhúng tay vào mọi thứ như lúc này" - nữ siêu mẫu cho biết.

3 cặp chị em đạt thứ hạng ấn tượng nhất trong các cuộc thi nhan sắc, bất ngờ nhất là chị gái Võ Hoàng Yến! Tại những sân chơi nhan sắc Việt, không hiếm những trường hợp các cặp chị em ruột đều đăng ký tham gia và đạt được thành tích cao tại cuộc thi.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/yeu-xa-nua-vong-trai-at-ban-trai-viet-kieu-van-danh-mon-qua-bat-ngo-cho-vo-hoang-yen-nhan-ngay-sinh-nhat-627577.html