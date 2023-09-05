3 cặp chị em đạt thứ hạng ấn tượng nhất trong các cuộc thi nhan sắc, bất ngờ nhất là chị gái Võ Hoàng Yến!

Tại những sân chơi nhan sắc Việt, không hiếm những trường hợp các cặp chị em ruột đều đăng ký tham gia và đạt được thành tích cao tại cuộc thi.

Đào Hà - Đào Hiền Mới đây, Đào Thị Hiền giành ngôi vị Á hậu 1 Miss World Vietnam 2023. Ngoài gương mặt thanh tú, chiều cao 1,75m cùng body săn chắc chuẩn đẹp. Nàng Á hậu còn được nhắc tới nhiều với danh xưng là "em gái Đào Thị Hà". Đào Thị Hiền giành ngôi vị Á hậu 1 Miss World Vietnam 2023 Về phần Đào Thị Hà - chị gái Đào Thị Hiền cũng từng đoạt nhiều thành tích cao trong cuộc thi sắc đẹp như danh hiệu Người đẹp biển và lọt top 5 hai cuộc thi sắc đẹp lớn là Hoa hậu Việt Nam 2016 và Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019. Hiện tại, người đẹp Nghệ An sinh năm 1997 này đang lấn sân sang làm mẫu, MC và kinh doanh lĩnh vực làm đẹp. Cô cũng đang giảng dạy trong một học viện đào tạo phong thái và nghi thức dành riêng cho phái nữ.

Về phần Đào Thị Hà - chị gái Đào Thị Hiền cũng từng đoạt nhiều thành tích cao trong cuộc thi sắc đẹp như danh hiệu Người đẹp biển và lọt top 5 hai cuộc thi sắc đẹp lớn là Hoa hậu Việt Nam 2016 và Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019 Vì từng có kinh nghiệm tại các cuộc thi, Đào Thị Hà cũng góp một phần nhỏ vào thành công của em gái khi cho mượn trang phục và giới thiệu các chuyên gia tốt nhất. Cô cũng chia sẻ sau khi em gái giành được ngôi vị Á hậu 1 Miss World Vietnam 2023: "Tôi từng thấy bất công khi Hiền vì bị gắn mác 'em gái Đào Thị Hà'. Nhưng từ hôm nay, công chúng sẽ gọi em là Á hậu Đào Hiền. Tất nhiên, chúng tôi vẫn là chị em nhưng Hiền đã tạo dấu ấn cho riêng mình trên con đường sự nghiệp”. Vì từng có kinh nghiệm tại các cuộc thi, Đào Thị Hà cũng góp một phần nhỏ vào thành công của em gái khi cho mượn trang phục và giới thiệu các chuyên gia tốt nhất Võ Ngọc Hoàng Hoa - Võ Hoàng Yến Võ Ngọc Hoàng Hoa là chị ruột của siêu mẫu Võ Hoàng Yến. Cô từng đăng quang Á hậu 1 Hoa hậu Áo dài Việt Nam năm 1995. Không hề kém cạnh chị gái, Võ Hoàng Yến cũng thu hút sự chú ý của fan sắc đẹp khi đăng quang giải Vàng của Siêu mẫu Việt Nam 2008, Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2008 và đại diện đất nước tham gia Miss Universe 2009.

Võ Ngọc Hoàng Hoa là chị ruột của siêu mẫu Võ Hoàng Yến. Cô từng đăng quang Á hậu 1 Hoa hậu Áo dài Việt Nam năm 1995 Hiện tại, Hoàng Hoa đã rút lui khỏi làng giải trí để dành thời gian cho công việc mới và chăm sóc cho tổ ấm của mình. Trái lại, Võ Hoàng Yến hoạt động vô cùng sôi nổi với nhiều vai trò khác nhau và đã có vị trí nhất định trong trong làng mẫu Việt. Mặc dù bận rộn với cuộc sống và sự nghiệp riêng, nhưng hai chị em người đẹp vẫn rất thân thiết. Theo Võ Hoàng Yến chia sẻ, khoảnh khắc nhìn chị gái Hoàng Hoa lên ngôi đã giúp cô có nhiều động lực, năng lượng để theo đuổi nghề người mẫu. Theo Võ Hoàng Yến chia sẻ, khoảnh khắc nhìn chị gái Hoàng Hoa lên ngôi đã giúp cô có nhiều động lực, năng lượng để theo đuổi nghề người mẫu Lệ Nam - Nam Em Nhắc đến những cặp chị em cùng gây ấn tượng tại các cuộc thi nhan sắc không thể không nhắc đến đôi song sinh Lệ Nam và Nam Em. Người đẹp Nam Em nổi tiếng với loạt danh hiệu như Hoa khôi Đồng bằng Sông Cửu Long 2015, Top 8 Miss Earth 2016 và Top 10 Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2022. Nhắc đến những cặp chị em cùng gây ấn tượng tại các cuộc thi nhan sắc không thể không nhắc đến đôi song sinh Lệ Nam và Nam Em Trong khi đó, Lệ Nam cũng tạo nên cơn sốt không nhỏ khi tham gia Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 dù không đạt được thành tích cao. Sau khi rời khỏi cuộc thi, Lệ Nam cũng thành công thoát khỏi cái bóng của em gái. Mới đây nhất, Lệ Nam gây chú ý khi trở lại tiếp tục chinh chiến tại đấu trường sắc đẹp. Còn Nam Em hiện tại tâp trung cho con đường ca hát và nhận được nhiều sự mến mộ Mới đây nhất, Lệ Nam gây chú ý khi trở lại tiếp tục chinh chiến tại đấu trường sắc đẹp. Còn Nam Em hiện tại tâp trung cho con đường ca hát và nhận được nhiều sự mến mộ. Song, sức hút của cặp chị em này không hề thua kém bất kỳ nàng hậu nào trong làng nhan sắc Việt.

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