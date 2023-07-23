Loạt ái nữ nhà sao Việt sở hữu vóc dáng và nhan sắc xinh đẹp hơn người, hứa hẹn là các "mỹ nhân trong tương lai"

Bảo Tiên sở hữu chiều cao nổi bật 1m70 đúng chuẩn “con nhà nòi” cùng gương mặt thanh thoát, cá tính. Dù chỉ mới 15 tuổi nhưng đôi chân dài miên man cùng thần thái tự tin, cuốn hút của Bảo Tiên đã giúp cô bé nổi bật. Bảo Tiên cũng được dự đoán sẽ trở thành siêu mẫu đình đám trong tương lai. Bảo Tiên có nhiều ưu thế ngoại hình nên ăn diện cũng rất đẹp. Cô bé theo đuổi phong cách thời trang khá đa dạng, khi thì trẻ trung, năng động, lúc lại sang chảnh, điệu đà.

Trong làng giải trí Việt Nam, những ái nữ của các nghệ sĩ luôn là tâm điểm của sự chú ý từ khán giả. Với vóc dáng hoàn hảo và nhan sắc mê đắm lòng người, loạt ái nữ nhà sao Việt này đang là chủ đề hot. Những "mỹ nhân trong tương lai" này không chỉ có nhan sắc đặc biệt mà còn sở hữu một thân hình tuyệt vời. Nhan sắc của các ái nữ của các ông bố bà mẹ Vbiz cũng nhận được nhiều sự quan tâm. Bên cạnh đó, phong cách thời trang đời thường của các cô bé cũng nhận được nhiều lời khen của dân tình.

Hai "ái nữ" nhà Quyền Linh được rất nhiều người yêu thích với lối sống giản dị, tính cách hiền hậu dù có bố là người nổi tiếng. Lọ Lem (tên thật là Thảo Linh) thường gây sốt MXH với vẻ đẹp thuần khiết, trong trẻo như “công chúa” cùng phong cách nữ tính, ngọt ngào. Ở tuổi 17, Lọ Lem ngày càng xinh đẹp hút hồn cùng vóc dáng nổi bật. Với lợi thế nhan sắc, dân tình cho rằng Lọ Lem sẽ làm nên chuyện nếu đi thi Hoa hậu hoặc tham gia showbiz.

Không hề kém cạnh chị gái, cô nàng Hạt Dẻ cũng sở hữu gương mặt khả ái cùng má lúm đồng tiền giống mẹ. Con gái út nhà Quyền Linh cũng có vóc dáng vô cùng cao ráo, nổi bật cùng phong cách thời trang năng động, cá tính.

2 "gái rượu" của Quyền Linh càng lớn càng xinh đẹp, cao ráo

Trong cuộc sống đời thường, Lọ Lem thường ưa chuộng trang phục nhẹ nhàng, nữ tính, đúng với lứa tuổi. Dù ít khi sử dụng đồ đắt tiền nhưng con gái Quyền Linh vẫn khiến công chúng xuýt xoa mỗi lần xuất hiện

Hạt Dẻ lại có style năng động hơn một chút và cũng được dân tình khen ngợi không kém gì chị gái

Suti - ái nữ nhà cựu siêu mẫu Thúy Hạnh

Khoảng 9 năm về trước, xuất hiện cùng bố trên một chương trình thực tế dành cho các cặp bố con nổi tiếng, ái nữ nhà cựu người mẫu Thúy Hạnh nhanh chóng chiếm trọn cảm tình của khán giả ngay từ cái nhìn đầu tiên. Bằng vẻ ngoài đáng yêu kháu khỉnh cùng nụ cười tỏa nắng, Suti đã để lại ấn tượng khó phai trong lòng khán giả.

Suti thuở thơ ấu.

Gần đây, trên trang mạng xã hội cá nhân, người mẫu Thúy Hạnh đã được dịp khiến người hâm mộ “há hốc” khi đăng tải loạt ảnh khoe cận nhan sắc tuổi 15 của ái nữ. Tại bài đăng, phần lớn netizen cùng bạn bè thân thiết của người đẹp chân dài đã để lại bình luận bày tỏ sự bất ngờ, ngỡ ngàng trước màn “lột xác” của Suti.

Gạt đi hình ảnh cô bé mũm mĩm bụ bẫm hôm nào, nhóc tỳ nhà Thúy Hạnh ở thời điểm hiện tại gây thương nhớ khi sở hữu gương mặt thon gọn cùng chiếc mũi cao vút. Tại các diễn đàn sắc đẹp, nhan sắc trong trẻo và khoảnh khắc cực xinh đẹp của Suti đang trở thành tâm điểm chú ý và được cư dân mạng chuyền tay nhau với tốc độ chóng mặt.

Suti với nét đẹp trong veo tuổi trưởng thành.

Con gái nhạc sĩ Lưu Thiên Hương

Vy Uyên sinh năm 2005, là con gái của Lưu Thiên Hương và nhạc sĩ phối khí Sơn Hải. Ở tuổi 16, Vy Uyên ngày càng trổ mã xinh đẹp. Cô thiếu nữ sở hữu gương mặt hài hoà, nụ cười duyên dáng cùng chiều cao lý tưởng, được nhiều người nhận xét là ứng cử viên sáng giá của các cuộc thi hoa hậu. Là con nhà nòi, Vy Uyên được học piano từ nhỏ, lại sớm bộc lộ năng khiếu nhảy và ca hát. Nhạc sĩ Lưu Thiên Hương từng chia sẻ, con gái cô có dự định định theo đuổi nghệ thuật và theo học Nhạc viện TP.HCM.

Lưu Thiên Hương cùng con gái ngày bé.