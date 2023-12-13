Ngọc Huyền 'Thương ngày nắng về' hé lộ thời gian 'lên xe hoa', nói một điều về việc 'lấy chồng, bỏ cuộc chơi'!

Ngọc Huyền chia sẻ bản thân không muốn giấu kín danh tính chú rể mà chỉ là chưa đến thời điểm thích hợp để tiết lộ với khán giả.

Cách đây ít ngày, trên trang cá nhân, nữ diễn viên Ngọc Huyền - vai em út tên Vân Vân của phim Thương ngày nắng về bất ngờ chia sẻ hình ảnh mới trong váy cô dâu, nở nụ cười rạng rỡ. Cô chỉ chia sẻ vài từ ngắn gọn: “Trông cũng xinh”. Ngay bên dưới bình luận, người hâm mộ, bạn bè lẫn người thân đã nhanh chóng để lại lời chúc phúc tới nữ diễn viên. Mới đây, xác nhận với VietNamNet, diễn viên Ngọc Huyền chia sẻ: "Đúng là tôi sắp làm cô dâu. Cảm ơn mọi người đã yêu thương và quan tâm. Đám cưới của tôi được tổ chức vào tháng 1/2024 tại một trung tâm tổ chức tiệc cưới ở Long Biên, Hà Nội".

Cách đây ít ngày, trên trang cá nhân, nữ diễn viên Ngọc Huyền - vai em út tên Vân Vân của phim Thương ngày nắng về bất ngờ chia sẻ hình ảnh mới trong váy cô dâu, nở nụ cười rạng rỡ Cô cũng chia sẻ thêm, bản thân không muốn giấu kín danh tính chú rể mà chỉ là chưa đến thời điểm thích hợp để tiết lộ với khán giả. "Chúng tôi đến với nhau vì tình cảm. Anh ấy là một người đơn giản và chân thành, một người bình thường, không phải đại gia hay thiếu gia và cũng không làm trong giới nghệ thuật. Tôi quyết định kết hôn khi cảm thấy được sự hết mình trong tình yêu mà anh ấy dành cho" - diễn viên Ngọc Huyền bày tỏ. Khi nhận được câu hỏi rằng "lấy chồng, bỏ cuộc chơi" sớm, nữ diễn viên bày tỏ: "Khi quyết định kết hôn, tôi cũng đã suy nghĩ và đắn đo rất nhiều. Tôi hiểu được mình muốn gì và phải đối mặt với những khó khăn sau này như thế nào. Tôi nghĩ quan trọng là cả hai cùng cố gắng thấu hiểu, chia sẻ và cảm thông cho nhau thì sẽ nắm chặt tay nhau cùng tiến bộ, cùng hạnh phúc. Với tôi kết hôn sớm hay muộn không phải là vấn đề, quan trọng là hai đứa thực sự cảm thấy phù hợp. Duyên tới mình chớp lấy thôi".

Ngọc Huyền xác nhận sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 1/2024 Nữ diễn viên cũng chia sẻ chồng sắp cưới và cả gia đình anh luôn yêu mến, hiểu và ủng hộ công việc của Ngọc Huyền. Trước đó, khi tham gia chương trình Lời tự sự phát sóng vào tháng 8/2023, nữ diễn viên có những chia sẻ hiếm hoi về người yêu. Ngọc Huyền cũng cho biết, trong tình yêu, cô bị hấp dẫn bởi những người có sự trưởng thành, mạnh mẽ và không quá quan trọng về tiền bạc hay tuổi tác của đối phương. Cô cho biết: "Người yêu tôi là người khá trưởng thành về tư duy. Tôi cảm thấy sự chân thành, văn minh trong cách trò chuyện của anh ấy". Trước đó, Ngọc Huyền từng chia sẻ ảnh được cầu hôn Nữ diễn viên khẳng định, đối với cô việc đối phương có sự phù hợp về tính cách, đem đến cho cô nhiều cảm xúc mới là điều quan trọng: "Thật ra tôi cũng không có gu nhất định trong tình yêu. Ai đến với tôi, tôi cảm thấy người đó chân thành, thật lòng, cảm thấy người ta thực sự tốt với mình mà không quá phô trương, tôi cảm thấy có sự phù hợp, cảm thông cho nhau là được. Người ta nói diễn viên trẻ bây giờ đi làm nghề là để xây dựng hình ảnh rồi tìm đại gia, tìm những người có điều kiện tài chính. Nhưng tôi không nghĩ vậy, tôi thích người mang cho tôi cảm xúc, không cần quá giàu có, tuổi tác cũng không quan trọng". Nữ diễn viên khẳng định, đối với cô việc đối phương có sự phù hợp về tính cách, đem đến cho cô nhiều cảm xúc mới là điều quan trọng Ngọc Huyền sinh năm 1999, quê Nam Định. Vốn là sinh viên Thiết kế thời trang của Đại học Mỹ thuật Công nghiệp, Ngọc Huyền gây chú ý khi đảm nhận vai Vân Vân trong phim "Thương ngày nắng về". Sau thành công của "Thương ngày nắng về", Ngọc Huyền được giao vai chính trong dự án "Món quà của cha".

Ngọc Huyền 'Thương ngày nắng về' chuẩn bị lên xe hoa, danh tính chú rể được giấu kín Ngay bên dưới bình luận, người hâm mộ, bạn bè lẫn người thân đã nhanh chóng để lại lời chúc phúc tới nữ diễn viên.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ngoc-huyen-thuong-ngay-nang-ve-he-lo-thoi-gian-len-xe-hoa-noi-mot-ieu-ve-viec-lay-chong-bo-cuoc-choi-637241.html