Ngô Kiến Huy chính thức lên tiếng trước tin đồn 'bí mật hẹn hò, sắp kết hôn hotgirl', còn khẳng định một điều liên quan đến chuyện đời tư

Trong sự kiện khai trương cửa hàng cà phê thứ năm của bản thân, ca sĩ Ngô Kiến Huy đã có những chia sẻ về tin đồn đang râm ran khắp mạng xã hội này. ‘Chàng Bắp’ chia sẻ: "Từ trước đến giờ thì Ngô Kiến Huy không tiết lộ những chuyện riêng tư của bản thân trước giới truyền thông hay xác định mối quan hệ như thế nào cả, kể cả đến bây giờ cũng vậy thôi. Tất cả những gì tôi làm chỉ mong khán giả chú ý đến sự nghiệp của mình thôi".

Thời gian qua, khán giả bàn tán về chuyện tình cảm của Ngô Kiến Huy và nữ ca sỹ Kim Thành. Cả hai bị soi cùng mặc đồ đôi, check in tại nhiều địa điểm giống nhau. Thậm chí, có vài người bạn của Kim Thành còn bình luận trêu đùa ẩn ý.

Ngô Kiến Huy cho biết hoạt động trong nghề đã lâu, thế nên anh đã quá quen thuộc với những tin đồn. Nam nghệ sĩ trải lòng: "Tôi vẫn trung thành với con đường từ trước đến nay của mình, vẫn tập trung và chia sẻ con đường nghệ thuật, kinh doanh bản thân...".

"Còn nếu sau này có một mối quan hệ hay dự định chắc chắn gì đó thì tôi sẽ có buổi họp báo để công bố, sẽ cho mọi người biết chứ vì đó là tin vui của mình. Còn những chuyện mơ hồ khác thì mình sẽ không công bố hay chia sẻ gì nhiều" - Ngô Kiến Huy hài hước tiết lộ.

Ngô Kiến Huy cho biết nếu sau này có một mối quan hệ hay dự định chắc chắn gì đó thì anh sẽ có buổi họp báo để công bố - Ảnh: Internet

Đây không phải lần đầu tiên Ngô Kiến Huy và Kim Thành vướng nghi vấn yêu đương. Thời điểm năm 2019, cả hai liên tục bị fan soi những chi tiết thường xuyên đi du lịch riêng tư cùng nhau. Những bức ảnh họ đăng tải trên trang cá nhân đều check-in cùng địa điểm và mốc thời gian gần nhau.

Ngô Kiến Huy và Kim Thành từng nhiều lần vướng nghi vấn yêu đương - Ảnh: Internet

Trước đó, trong một chương trình, Ngô Kiến Huy từng khẳng định: "Kim Thành là bạn tôi". Không những vậy, trên trang cá nhân, nam ca sĩ còn hài hước viết dòng trạng thái: "Cái gì mà đưa tin hết cả showbiz cặp kè với con vậy mấy chú mấy thím? Vợ hiện tại duy nhất là Trần Bảo Bảo nha".

Dù xuất thân là một ca sỹ nhưng lại được khán giả yêu mến ở lĩnh vực MC, Ngô Kiến Huy nói đôi khi anh cũng cảm thấy áp lực vì lại quá thành công với nghề tay ngang. Tuy nhiên anh vẫn luôn cảm thấy hạnh phúc khi được khán giả công nhận, dù ở vai trò nào. Với Ngô Kiến Huy, nghệ sỹ chỉ cần được khán giả yêu mến và nhận ra mỗi khi ra đường đã là một niềm hạnh phúc.

Với Ngô Kiến Huy, nghệ sỹ chỉ cần được khán giả yêu mến và nhận ra mỗi khi ra đường đã là một niềm hạnh phúc. - Ảnh: Internet

Về những dự án nghệ thuật trong năm 2023, Ngô Kiến Huy nói đang cố gắng tìm một vai diễn điện ảnh mới, phá bỏ hình tượng hài hước quen thuộc. Ngoài ra, anh vẫn sẽ đi hát và tiếp tục làm MC tại các gameshow truyền hình.