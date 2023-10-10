Nghi vấn Phạm Hương âm thầm về nước qua một chi tiết, fan mong chờ sự tái xuất tại Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2023?

Dưới phần bình luận, dân tình để lại ý kiến cho rằng Phạm Hương đã về nước nhưng muốn giữ bí mật cho chương trình mà cô sắp tham gia.

Dù không còn hoạt động trong showbiz nhưng Phạm Hương vẫn giữ được sức nóng với người hâm mộ, đặc biệt là cuộc sống làm dâu hào môn ở xứ sở cờ hoa. Mới đây, sáng ngày 10/10, người đẹp sinh năm 1991 bất ngờ có động thái mới trên mạng xã hội làm dấy lên nghi vấn cô đã âm thầm về nước. Cụ thể, hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2015 đã đăng tải hình ảnh mới kèm một chữ chú thích: "Home (tạm dịch là Nhà)". Người đẹp sinh năm 1991 bất ngờ có động thái mới trên mạng xã hội làm dấy lên nghi vấn cô đã âm thầm về nước Ở dưới phần bình luận, dân tình đều không để lại ý kiến cho rằng: "Về Hải Phòng trong im lặng", "Tái xuất một cú hú hồn cho tụi em được thỏa nỗi trông ngóng đi chị", "Yeah yeah về nước rồi", "Nhớ chị Bee quá"..... Trước những bình luận này, Phạm Hương vẫn chưa có động thái mới.

Thêm nữa, cách đây ít ngày, Phạm Hương cũng vừa nhá hàng hình ảnh chân dung được chỉnh sửa vô cùng chuyên nghiệp. Khán giả đang mong chờ màn tái xuất của người đẹp trên ghế giám khảo Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam - Miss Cosmo Vietnam 2023. Cách đây ít ngày, Phạm Hương cũng vừa nhá hàng hình ảnh chân dung được chỉnh sửa vô cùng chuyên nghiệp Lần gần nhất Hoa hậu Phạm Hương đưa hai con trai từ Mỹ về nước thăm người thân ở Việt Nam là vào tháng 6/2022. Trên Instagram cá nhân, cô đăng tải hình ảnh vui đùa cùng con trai thứ hai trên máy bay. Đây cũng là lần đầu tiên 2 quý tử được mẹ đưa về Việt Nam thăm gia đình.

Lần gần nhất Hoa hậu Phạm Hương đưa hai con trai từ Mỹ về nước thăm người thân ở Việt Nam là vào tháng 6/2022 Phạm Hương đính hôn doanh nhân Việt kiều vào ngày 14/2/2019, sau đó kết hôn. Người đẹp cho biết chồng là người kinh doanh bình thường, không phải đại gia như nhiều lời đồn thổi. Tháng 12/2019, Phạm Hương lại "đánh úp" bất ngờ khi xác nhận đã sinh nhóc tỳ đầu lòng và đến tháng 9/2021 cô tiếp tục chào đón em bé thứ 2. Nàng hậu giữ kín thông tin và dung mạo của chồng Sau 5 năm sang Mỹ định cư cùng chồng, Phạm Hương dành thời gian chăm sóc gia đình nhỏ. Ngoài ra, cô cũng kinh doanh một cửa hàng hoa nhỏ. Dù thoải mái chia sẻ hình ảnh các con trên mạng xã hội nhưng nàng hậu vẫn giữ kín thông tin và dung mạo của chồng. Trong những dịp đặc biệt, Phạm Hương khoe được chồng tặng biệt thự, đồ hiệu và những chuyến du lịch sang chảnh.

Dù đang ở trời Tây, Phạm Hương vẫn 'ghi điểm' khi dạy con trai làm một hành động gợi nhớ về quê hương Việt Nam Mới đây, trên trang cá nhân, Phạm Hương đăng tải khoảnh khắc con trai Maximus làm một hành động gợi nhớ về quê hương Việt Nam, nhận về nhiều lời khen ngợi của khán giả.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nghi-van-pham-huong-am-tham-ve-nuoc-qua-mot-chi-tiet-fan-mong-cho-su-tai-xuat-tai-hoa-hau-hoan-vu-viet-nam-2023-623076.html