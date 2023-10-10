Nghi vấn Phạm Hương âm thầm về nước qua một chi tiết, fan mong chờ sự tái xuất tại Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2023?

Hậu trường 10/10/2023 15:21

Dưới phần bình luận, dân tình để lại ý kiến cho rằng Phạm Hương đã về nước nhưng muốn giữ bí mật cho chương trình mà cô sắp tham gia.

Dù không còn hoạt động trong showbiz nhưng Phạm Hương vẫn giữ được sức nóng với người hâm mộ, đặc biệt là cuộc sống làm dâu hào môn ở xứ sở cờ hoa. Mới đây, sáng ngày 10/10, người đẹp sinh năm 1991 bất ngờ có động thái mới trên mạng xã hội làm dấy lên nghi vấn cô đã âm thầm về nước. Cụ thể, hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2015 đã đăng tải hình ảnh mới kèm một chữ chú thích: "Home (tạm dịch là Nhà)".

Nghi vấn Phạm Hương âm thầm về nước qua một chi tiết, fan mong chờ sự tái xuất tại Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2023? - Ảnh 1
Người đẹp sinh năm 1991 bất ngờ có động thái mới trên mạng xã hội làm dấy lên nghi vấn cô đã âm thầm về nước

Ở dưới phần bình luận, dân tình đều không để lại ý kiến cho rằng: "Về Hải Phòng trong im lặng", "Tái xuất một cú hú hồn cho tụi em được thỏa nỗi trông ngóng đi chị", "Yeah yeah về nước rồi", "Nhớ chị Bee quá"..... Trước những bình luận này, Phạm Hương vẫn chưa có động thái mới.

Thêm nữa, cách đây ít ngày, Phạm Hương cũng vừa nhá hàng hình ảnh chân dung được chỉnh sửa vô cùng chuyên nghiệp. Khán giả đang mong chờ màn tái xuất của người đẹp trên ghế giám khảo Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam - Miss Cosmo Vietnam 2023.

Nghi vấn Phạm Hương âm thầm về nước qua một chi tiết, fan mong chờ sự tái xuất tại Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2023? - Ảnh 2
Cách đây ít ngày, Phạm Hương cũng vừa nhá hàng hình ảnh chân dung được chỉnh sửa vô cùng chuyên nghiệp

Lần gần nhất Hoa hậu Phạm Hương đưa hai con trai từ Mỹ về nước thăm người thân ở Việt Nam là vào tháng 6/2022. Trên Instagram cá nhân, cô đăng tải hình ảnh vui đùa cùng con trai thứ hai trên máy bay. Đây cũng là lần đầu tiên 2 quý tử được mẹ đưa về Việt Nam thăm gia đình.

Nghi vấn Phạm Hương âm thầm về nước qua một chi tiết, fan mong chờ sự tái xuất tại Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2023? - Ảnh 3
Lần gần nhất Hoa hậu Phạm Hương đưa hai con trai từ Mỹ về nước thăm người thân ở Việt Nam là vào tháng 6/2022

Phạm Hương đính hôn doanh nhân Việt kiều vào ngày 14/2/2019, sau đó kết hôn. Người đẹp cho biết chồng là người kinh doanh bình thường, không phải đại gia như nhiều lời đồn thổi. Tháng 12/2019, Phạm Hương lại "đánh úp" bất ngờ khi xác nhận đã sinh nhóc tỳ đầu lòng và đến tháng 9/2021 cô tiếp tục chào đón em bé thứ 2. 

Nghi vấn Phạm Hương âm thầm về nước qua một chi tiết, fan mong chờ sự tái xuất tại Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2023? - Ảnh 4
Nghi vấn Phạm Hương âm thầm về nước qua một chi tiết, fan mong chờ sự tái xuất tại Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2023? - Ảnh 5
Nàng hậu giữ kín thông tin và dung mạo của chồng

Sau 5 năm sang Mỹ định cư cùng chồng, Phạm Hương dành thời gian chăm sóc gia đình nhỏ. Ngoài ra, cô cũng kinh doanh một cửa hàng hoa nhỏ. Dù thoải mái chia sẻ hình ảnh các con trên mạng xã hội nhưng nàng hậu vẫn giữ kín thông tin và dung mạo của chồng. Trong những dịp đặc biệt, Phạm Hương khoe được chồng tặng biệt thự, đồ hiệu và những chuyến du lịch sang chảnh. 

Dù đang ở trời Tây, Phạm Hương vẫn 'ghi điểm' khi dạy con trai làm một hành động gợi nhớ về quê hương Việt Nam

Dù đang ở trời Tây, Phạm Hương vẫn 'ghi điểm' khi dạy con trai làm một hành động gợi nhớ về quê hương Việt Nam

Mới đây, trên trang cá nhân, Phạm Hương đăng tải khoảnh khắc con trai Maximus làm một hành động gợi nhớ về quê hương Việt Nam, nhận về nhiều lời khen ngợi của khán giả.

Xem thêm
Từ khóa:   Phạm Hương hoa hậu phạm hương phạm hương về nước

TIN MỚI NHẤT

Lý Liên Kiệt xuất hiện khỏe khoắn ở tuổi 63, phong độ khiến khán giả chú ý

Lý Liên Kiệt xuất hiện khỏe khoắn ở tuổi 63, phong độ khiến khán giả chú ý

Sao quốc tế 6 phút trước
Tử vi thứ Ba 21/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tài lộc, tiền bạc đầy túi, Tý - Thân dễ mất tiền mất của, khó khăn trùng trùng

Tử vi thứ Ba 21/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tài lộc, tiền bạc đầy túi, Tý - Thân dễ mất tiền mất của, khó khăn trùng trùng

Tâm linh - Tử vi 21 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp 'sa chân vào hố vàng', tài lộc tăng tiến không ngừng, thoải mái ngồi rung đùi hưởng lộc

Đúng hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp 'sa chân vào hố vàng', tài lộc tăng tiến không ngừng, thoải mái ngồi rung đùi hưởng lộc

Tâm linh - Tử vi 46 phút trước
Thứ củ màu tím bán đầy chợ Việt không ngờ lại có nhiều công dụng bất ngờ

Thứ củ màu tím bán đầy chợ Việt không ngờ lại có nhiều công dụng bất ngờ

Dinh dưỡng 1 giờ 36 phút trước
Sau hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp cuộc sống phát tài như 'chuột sa chĩnh gạo', phúc khí đầy nhà, công việc làm gì cũng thuận

Sau hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp cuộc sống phát tài như 'chuột sa chĩnh gạo', phúc khí đầy nhà, công việc làm gì cũng thuận

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 51 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (21/9/2026), 3 con giáp 'cuộc đời nở hoa', tài khoản nhảy số ầm ầm, vận trình hanh thông bất ngờ

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (21/9/2026), 3 con giáp 'cuộc đời nở hoa', tài khoản nhảy số ầm ầm, vận trình hanh thông bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 21 phút trước
Cuối ngày hôm nay (21/9/2026), 3 con giáp như 'cá chép hóa rồng', tài lộc ngút trời, tiền nhiều như nước, sự nghiệp lên hương

Cuối ngày hôm nay (21/9/2026), 3 con giáp như 'cá chép hóa rồng', tài lộc ngút trời, tiền nhiều như nước, sự nghiệp lên hương

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 51 phút trước
Tôn Thiên gây chú ý, lượng fan tăng mạnh sau thành công của 'Đầu Xuân Tươi Sáng'

Tôn Thiên gây chú ý, lượng fan tăng mạnh sau thành công của 'Đầu Xuân Tươi Sáng'

Sao quốc tế 7 giờ 52 phút trước
Lan Hương Như Cố chính thức vượt kỷ lục của Trục Ngọc trong năm 2026

Lan Hương Như Cố chính thức vượt kỷ lục của Trục Ngọc trong năm 2026

Sao quốc tế 8 giờ 51 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp kiếm tiền dễ dàng, tài lộc ùa ào ào về nhà, đón những ngày tốt lành

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp kiếm tiền dễ dàng, tài lộc ùa ào ào về nhà, đón những ngày tốt lành

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 6 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 20/9/2026: Vàng SJC thêm 1,6 triệu đồng nhưng người mua vẫn lỗ 3 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 20/9/2026: Vàng SJC thêm 1,6 triệu đồng nhưng người mua vẫn lỗ 3 triệu đồng

Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp Phúc Lộc tề thiên, kéo hết vận may thiên hạ, đuổi sạch tiểu nhân chọc phá, thu nhập tăng gấp 10

Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp Phúc Lộc tề thiên, kéo hết vận may thiên hạ, đuổi sạch tiểu nhân chọc phá, thu nhập tăng gấp 10

Đúng 20h hôm nay, ngày 20/9/2026, 3 con giáp TÀI LỘC CỰC PHÁT, ôm cục tiền khổng lồ, tiền vào như nước, đắc tài đắc lộc, công danh vinh hiển

Đúng 20h hôm nay, ngày 20/9/2026, 3 con giáp TÀI LỘC CỰC PHÁT, ôm cục tiền khổng lồ, tiền vào như nước, đắc tài đắc lộc, công danh vinh hiển

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'

Nam Em bất ngờ viết dòng tâm sự gây chú ý rồi nhanh chóng xóa đi

Nam Em bất ngờ viết dòng tâm sự gây chú ý rồi nhanh chóng xóa đi

Chân dung sao nữ duy nhất phản hồi lời xin lỗi của Trường Giang bằng đúng 5 chữ

Chân dung sao nữ duy nhất phản hồi lời xin lỗi của Trường Giang bằng đúng 5 chữ

Trường Giang và Nhã Phương: Từ 'phim giả tình thật' đến cuộc hôn nhân sau nhiều thăng trầm

Trường Giang và Nhã Phương: Từ 'phim giả tình thật' đến cuộc hôn nhân sau nhiều thăng trầm

Sau 10 năm chờ đợi, Quế Vân nói một câu khiến nhiều người bất ngờ: 'Em tha thứ cho anh'

Sau 10 năm chờ đợi, Quế Vân nói một câu khiến nhiều người bất ngờ: 'Em tha thứ cho anh'