Dù đang ở trời Tây, Phạm Hương vẫn 'ghi điểm' khi dạy con trai làm một hành động gợi nhớ về quê hương Việt Nam

Mới đây, trên trang cá nhân, Phạm Hương đăng tải khoảnh khắc con trai Maximus cầm hình ảnh lá cờ Việt Nam và giới thiệu đất nước Việt Nam bằng tiếng anh. Bên cạnh đó, nhiều khán giả dành nhiều lời khen ngợi dành cho Phạm Hương dù xa quê nhà Việt Nam nhưng cô luôn dạy các con "uống nước nhớ nguồn".

Từng là mỹ nhân đình đám Vbiz, Hoa hậu Phạm Hương chọn cuộc sống an bình khi gác lại sự nghiệp, qua Mỹ định cư và lập gia đình. Hiện tại, dù vẫn chưa có một hôn lễ chính thức với bạn trai đại gia nhưng tổ ấm của cô đã có 2 cậu con trai đáng yêu là Maximus 5 tuổi, Apollo gần 2 tuổi.

Bên cạnh đó, gương mặt của Maximus còn làm không ít người “đổ gục” khi cậu bé thừa hưởng nhiều nét đẹp của người mẹ Hoa hậu. Hứa hẹn sẽ là một hot boy trong tương lai.

Con trai lớn Phạm Hương thừa hưởng nhiều nét đẹp của người mẹ Hoa hậu, hứa hẹn sẽ là một hot boy trong tương lai

Nàng hậu thường xuyên tổ chức cho các con những buổi đi trải nghiệm để các bé tiếp xúc thực tế, mở mang tầm nhìn. Cách dạy con của Phạm Hương khiến nhiều người ngưỡng mộ. Dù sinh ra đã qua vạch đích, nhưng Phạm Hương luôn hướng các con đến cuộc sống giản dị, tự lập ngay từ nhỏ.

Phạm Hương và 2 con trai

Vào năm 2018, Phạm Hương bất ngờ sang Mỹ định cư khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp, khiến công chúng trong nước không khỏi tiếc nuối. Bên cạnh đó cũng xuất hiện một số lời bàn tán không hay vì quyết định này của cô. Tuy nhiên, hiện tại cuộc sống viên mãn bên trời Tây của nàng Hậu lại được nhiều người ngưỡng mộ.

Phạm Hương dành phần lớn thời gian để chăm sóc gia đình, nhà cửa và vẫn duy trì những sở thích riêng

Phạm Hương dành phần lớn thời gian để chăm sóc gia đình, nhà cửa và vẫn duy trì những sở thích riêng như đánh golf, trà chiều, chơi hàng hiệu... Gần đây, nàng Hậu khởi nghiệp tại Mỹ với một cửa hàng hoa. Đích thân cô là người chuẩn bị những giỏ hoa tươi, làm thợ chính trong cửa hàng của mình. Phạm Hương cho biết, gia đình cô hiện đang có cuộc sống rất bình yên ở vùng ngoại ô.

Phạm Hương và ông xã CEO

Được biết, chồng của Phạm Hương hiện là CEO của một công ty chuyên về xuất - nhập khẩu hàng hóa, xe hơi, bất động sản. Công ty này do anh là người sáng lập và có trụ sở chính nằm tại New York, Hoa Kỳ cùng nhiều chi nhánh khác tại châu Á.