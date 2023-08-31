Không chỉ Phạm Hương, loạt mỹ nhân Việt này cũng quyết giấu nhẹm danh tính 'nửa kia'

Trong khi nhiều mỹ nhân Việt tự hào khoe ông xã đại gia thì không ít người đẹp khác lại chọn giấu kín "chàng rể vàng" này.

Phạm Hương Sau 5 năm rời xa showbiz Việt, Phạm Hương đang có cuộc sống viên mãn bên chồng và 2 con trai tại Mỹ. Dù thoải mái chia sẻ về cuộc sống sang chảnh và hình ảnh 2 con trai, cô một mực không để lộ danh tính cũng như diện mạo ông xã. Dung mạo ông xã Phạm Hương bị rò rỉ trên mạng xã hội nhưng nàng hậu vẫn quyết giấu kín danh tính Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015 cho biết, ông xã không thuộc giới showbiz, chỉ là một người bình thường. Cô không mong những áp lực mà bản thân trải qua lại được đặt lên chính gia đình mình, khiến họ không thoải mái. Hoa hậu tiết lộ, hiện tại cô chỉ muốn tập trung lo cho gia đình và nhường lại hào quang cho đàn em.

Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015 cho biết, ông xã không thuộc giới showbiz, chỉ là một người bình thường Minh Hằng Minh Hằng và chồng doanh nhân chính thức về chung một nhà vào tháng 6/2022. Cặp đôi đã có nhiều năm hẹn hò bí mật trước khi tổ chức đám cưới. Minh Hằng từng hạnh phúc cho biết ông xã là người luôn ở bên cạnh đồng hành, động viên và ủng hộ cô. Hình ảnh tại đám cưới của Minh Hằng bị một người bạn tung lên mạng Sau một năm về chung một nhà, Minh Hằng đã đăng tải hình ảnh xuất hiện rạng rỡ trên bãi biển bên gia đình. Tuy nhiên, cô không để lộ toàn bộ gương mặt nửa kia. Ngay sau đó, một khán giả đã lên tiếng hỏi về chuyện nữ ca sĩ 8x liên tục giấu hình ảnh chồng. Minh Hằng đã thẳng thắn cho hay: "Rồi mắc gì khoe chồng vậy".

Sau một năm về chung một nhà, Minh Hằng đã tung ảnh cưới. Tuy nhiên, cô không để lộ toàn bộ gương mặt nửa kia Minh Hằng cũng từng chia sẻ lý do không công khai mặt chồng vì anh chưa sẵn sàng và không phải người trong showbiz. Cô chia sẻ: "Thật ra mình lấy chồng nhưng không có quyền bắt chồng như mình, phải chia sẻ tất cả hình ảnh của anh, đời sống cá nhân của anh". Minh Hằng đang mang thai con đầu lòng những tháng cuối thai kì Phạm Quỳnh Anh Không giấu kín bưng các nhóc tỳ như nhiều sao Việt, Phạm Quỳnh Anh thoải mái đăng tải những khoảnh khắc đời thường hạnh phúc bên nhóc tỳ thứ 3 - bé Zoey. Sau khi xác nhận đã có bạn trai mới là bố của bé gái Zoey thì Phạm Quỳnh Anh vẫn giữ nguyên tắc không công khai dung mạo và thông tin người này trước công chúng. Sau khi xác nhận đã có bạn trai mới là bố của bé gái Zoey thì Phạm Quỳnh Anh vẫn giữ nguyên tắc không công khai dung mạo và thông tin người này trước công chúng Chia sẻ về người bạn đời hiện tại, Phạm Quỳnh Anh cho biết anh rất chu đáo, tâm lý và luôn sẵn sàng đồng hành cùng nữ ca sĩ trong mọi hoạt động. Mẹ bỉm cũng không phải thức đêm để trông con vì chồng sẽ phụ trách việc này. "Chúng tôi tôn trọng để đồng hành với nhau. Khi có mâu thuẫn chúng tôi tìm cách giải quyết một cách khéo léo. Thời điểm này, sự bình yên đến với tôi vì tôi đã có sự tôn trọng, tích cực trong suy nghĩ để mọi điều nhẹ nhàng nhất" - Phạm Quỳnh Anh từng nói.

Chia sẻ về người bạn đời hiện tại, Phạm Quỳnh Anh cho biết anh rất chu đáo, tâm lý và luôn sẵn sàng đồng hành cùng nữ ca sĩ trong mọi hoạt động

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