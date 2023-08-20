Bà xã Phan Mạnh Quỳnh khoe cơ ngơi đang xây hoành tráng, tiết lộ một điều cảm động của 2 vợ chồng liên quan đến ngôi nhà hiện tại

Mới đây, trên trang cá nhân, bà xã Phan Mạnh Quỳnh đã đăng tải ảnh về ngôi nhà của cô và ông xã đang trong quá trình xây dựng. Bên cạnh đó, cô cũng tiết lộ một điều cảm động của 2 vợ chồng liên quan đến ngôi nhà hiện tại.
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Mới đây, trên trang cá nhân, bà xã Phan Mạnh Quỳnh đã đăng tải ảnh về ngôi nhà của cô và ông xã đang trong quá trình xây dựng. Bên cạnh đó, bà xã Phan Mạnh Quỳnh tiết lộ cô và chồng đi cùng nhau từ lúc tay trắng cho đến hiện tại.
"Bên nhau lúc tay trắng, 2 đứa đều là lao động chính trong gia đình, để đến bây giờ là cả một chặng đường dài, tuy không giàu về tiền bạc nhưng luôn có tình yêu thương, từng bước đi cùng nhau, hiện tại có đứa con gái đáng yêu, một gia đình em hết sức gìn giữ. Mong ngôi nhà này sẽ là nơi tạo ra nhiều kỉ niệm đẹp cho gia đình nhỏ chúng ta. Love" – Bà xã Phan Mạnh Quỳnh chia sẻ.
Bên cạnh đó, bà xã Phan Mạnh Quỳnh cũng đưa ra bản vẽ và cho biết ngôi nhà đang trong giai đoạn hoàn thiện. Qua bản phối, cơ ngôi của vợ chồng nam nhạc sĩ vô cùng hoành tráng, nhiều tầng, có lối kiến trúc hiện đại. Nhiều khán giả vô cùng ngưỡng mộ vợ chồng Phan Mạnh Quỳnh vì tài năng trong sự nghiệp lẫn cuộc sống viên mãn.
Phan Mạnh Quỳnh cầu hôn bà xã vào năm 2018 và dự định về chung một nhà từ năm 2020. Tuy nhiên, do tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, đến ngày 16/4/2021, nhạc sĩ Phan Mạnh Quỳnh và bà xã mới chính thức về chung một nhà.
Hồi đầu năm 2023, vợ chồng Phan Mạnh Quỳnh chính thức chào đón con đầu lòng. Từ lúc bà xã mang thai đến sinh nở đều được Phan Mạnh Quỳnh kề cận chăm sóc, động viên.
Được biết, kể từ khi vợ Phan Mạnh Quỳnh sinh con nam ca sĩ đột nhiên trở thành ‘ông bố cuồng con’ quốc dân của showbiz. Cả hai vợ chồng thường xuyên chia sẻ hình ảnh con gái lên trên mạng xã hội bằng những dòng trạng thái ‘khó đỡ’ khiến dân tình cười nghiêng ngả.