Bà xã Phan Mạnh Quỳnh khoe cơ ngơi đang xây hoành tráng, tiết lộ một điều cảm động của 2 vợ chồng liên quan đến ngôi nhà hiện tại

Hậu trường 20/08/2023 20:00

Mới đây, trên trang cá nhân, bà xã Phan Mạnh Quỳnh đã đăng tải ảnh về ngôi nhà của cô và ông xã đang trong quá trình xây dựng. Bên cạnh đó, cô cũng tiết lộ một điều cảm động của 2 vợ chồng liên quan đến ngôi nhà hiện tại.

Mới đây, trên trang cá nhân, bà xã Phan Mạnh Quỳnh đã đăng tải ảnh về ngôi nhà của cô và ông xã đang trong quá trình xây dựng. Bên cạnh đó, bà xã Phan Mạnh Quỳnh tiết lộ cô và chồng đi cùng nhau từ lúc tay trắng cho đến hiện tại.

"Bên nhau lúc tay trắng, 2 đứa đều là lao động chính trong gia đình, để đến bây giờ là cả một chặng đường dài, tuy không giàu về tiền bạc nhưng luôn có tình yêu thương, từng bước đi cùng nhau, hiện tại có đứa con gái đáng yêu, một gia đình em hết sức gìn giữ. Mong ngôi nhà này sẽ là nơi tạo ra nhiều kỉ niệm đẹp cho gia đình nhỏ chúng ta. Love" – Bà xã Phan Mạnh Quỳnh chia sẻ.

Bà xã Phan Mạnh Quỳnh khoe cơ ngơi đang xây hoành tráng, tiết lộ một điều cảm động của 2 vợ chồng liên quan đến ngôi nhà hiện tại - Ảnh 1
Bà xã Phan Mạnh Quỳnh đã đăng tải ảnh về ngôi nhà của cô và ông xã đang trong quá trình xây dựng

 

Bên cạnh đó, bà xã Phan Mạnh Quỳnh cũng đưa ra bản vẽ và cho biết ngôi nhà đang trong giai đoạn hoàn thiện. Qua bản phối, cơ ngôi của vợ chồng nam nhạc sĩ vô cùng hoành tráng, nhiều tầng, có lối kiến trúc hiện đại. Nhiều khán giả vô cùng ngưỡng mộ vợ chồng Phan Mạnh Quỳnh vì tài năng trong sự nghiệp lẫn cuộc sống viên mãn.

Bà xã Phan Mạnh Quỳnh khoe cơ ngơi đang xây hoành tráng, tiết lộ một điều cảm động của 2 vợ chồng liên quan đến ngôi nhà hiện tại - Ảnh 2

Bà xã Phan Mạnh Quỳnh khoe cơ ngơi đang xây hoành tráng, tiết lộ một điều cảm động của 2 vợ chồng liên quan đến ngôi nhà hiện tại - Ảnh 3
Bà xã Phan Mạnh Quỳnh cũng đưa ra bản vẽ và cho biết ngôi nhà đang trong giai đoạn hoàn thiện

 

Phan Mạnh Quỳnh cầu hôn bà xã vào năm 2018 và dự định về chung một nhà từ năm 2020. Tuy nhiên, do tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, đến ngày 16/4/2021, nhạc sĩ Phan Mạnh Quỳnh và bà xã mới chính thức về chung một nhà.

Bà xã Phan Mạnh Quỳnh khoe cơ ngơi đang xây hoành tráng, tiết lộ một điều cảm động của 2 vợ chồng liên quan đến ngôi nhà hiện tại - Ảnh 4
 Gia đình nhỏ của vợ chồng Phan Mạnh Quỳnh

 

Hồi đầu năm 2023, vợ chồng Phan Mạnh Quỳnh chính thức chào đón con đầu lòng. Từ lúc bà xã mang thai đến sinh nở đều được Phan Mạnh Quỳnh kề cận chăm sóc, động viên.

Bà xã Phan Mạnh Quỳnh khoe cơ ngơi đang xây hoành tráng, tiết lộ một điều cảm động của 2 vợ chồng liên quan đến ngôi nhà hiện tại - Ảnh 5
Từ khi có con, Phan Mạnh Quỳnh chính thức trở thành ‘ông bố cuồng con’ quốc dân của showbiz

 

Được biết, kể từ khi vợ Phan Mạnh Quỳnh sinh con nam ca sĩ đột nhiên trở thành ‘ông bố cuồng con’ quốc dân của showbiz. Cả hai vợ chồng thường xuyên chia sẻ hình ảnh con gái lên trên mạng xã hội bằng những dòng trạng thái ‘khó đỡ’ khiến dân tình cười nghiêng ngả.

 

Cận cảnh gương mặt 'ái nữ' nhà Phan Mạnh Quỳnh, đúng chuẩn 'copy paste' bản chính của bố

Cận cảnh gương mặt 'ái nữ' nhà Phan Mạnh Quỳnh, đúng chuẩn 'copy paste' bản chính của bố

Mới đây, trên trang cá nhân, bà xã Phan Mạnh Quỳnh đã đăng tải khoảnh khắc thấy rõ cận cảnh khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu của ái nữ. Nhiều khán giả nhận xét con gái đúng chuẩn 'copy paste' bản chính của bố.

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Từ khóa:   Phan Mạnh Quỳnh Khánh Vy - Phan Mạnh Quỳnh vbiz

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