Bà xã Phan Mạnh Quỳnh khoe cơ ngơi đang xây hoành tráng, tiết lộ một điều cảm động của 2 vợ chồng liên quan đến ngôi nhà hiện tại

Mới đây, trên trang cá nhân, bà xã Phan Mạnh Quỳnh đã đăng tải ảnh về ngôi nhà của cô và ông xã đang trong quá trình xây dựng. Bên cạnh đó, bà xã Phan Mạnh Quỳnh tiết lộ cô và chồng đi cùng nhau từ lúc tay trắng cho đến hiện tại.

"Bên nhau lúc tay trắng, 2 đứa đều là lao động chính trong gia đình, để đến bây giờ là cả một chặng đường dài, tuy không giàu về tiền bạc nhưng luôn có tình yêu thương, từng bước đi cùng nhau, hiện tại có đứa con gái đáng yêu, một gia đình em hết sức gìn giữ. Mong ngôi nhà này sẽ là nơi tạo ra nhiều kỉ niệm đẹp cho gia đình nhỏ chúng ta. Love" – Bà xã Phan Mạnh Quỳnh chia sẻ.