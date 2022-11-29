Bà xã Phan Mạnh Quỳnh khoe bụng bầu 'vượt mặt' trước ngày 'vượt cạn' kèm chia sẻ đầy cảm động 'Nhiều ấp ủ và dự định mẹ gác lại, tập trung mọi thứ tốt nhất dành cho con'

Phan Mạnh Quỳnh và Khánh Vy đã đi đến hôn nhân sau hơn nửa thập kỷ gắn kết, cặp đôi chính thức về chung một nhà vào tháng 4/2021. Chuyện tình 6 năm của cặp đôi nhận được sự ủng hộ và ngưỡng mộ từ khán giả, cũng như nhiều đồng nghiệp. Và sau hơn 1 năm về chung nhà, cuộc sống hôn nhân của Phan Mạnh Quỳnh và bà xã Khánh Vy ngày càng thăng hoa. Không những thế, cả gia đình của nam nhạc sĩ cũng chuẩn bị đón thêm thành viên mới.

Hôn nhân của Phan Mạnh Quỳnh và Khánh Vy luôn được nhiều người mến mộ - Ảnh: Internet

Trên trang cá nhân, bà xã nhạc sĩ Phan Mạnh Quỳnh đã đăng ảnh khoe rõ bụng khoe bụng bầu "vượt mặt" kèm thêm chia sẻ điều cô mong muốn chính là thấy con khỏe mạnh dù gặp phải nhiều sự thay đổi trên cơ thể và cũng khẳng định mọi thứ của cô đều dành cho con.