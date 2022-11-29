Bà xã Phan Mạnh Quỳnh khoe bụng bầu 'vượt mặt' trước ngày 'vượt cạn' kèm chia sẻ đầy cảm động 'Nhiều ấp ủ và dự định mẹ gác lại, tập trung mọi thứ tốt nhất dành cho con'

Trên trang cá nhân, bà xã nhạc sĩ Phan Mạnh Quỳnh đã đăng ảnh khoe rõ bụng khoe bụng bầu "vượt mặt" kèm thêm chia sẻ đầy cảm động dành cho con của mình.
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Phan Mạnh Quỳnh và Khánh Vy đã đi đến hôn nhân sau hơn nửa thập kỷ gắn kết, cặp đôi chính thức về chung một nhà vào tháng 4/2021. Chuyện tình 6 năm của cặp đôi nhận được sự ủng hộ và ngưỡng mộ từ khán giả, cũng như nhiều đồng nghiệp. Và sau hơn 1 năm về chung nhà, cuộc sống hôn nhân của Phan Mạnh Quỳnh và bà xã Khánh Vy ngày càng thăng hoa. Không những thế, cả gia đình của nam nhạc sĩ cũng chuẩn bị đón thêm thành viên mới.
Trên trang cá nhân, bà xã nhạc sĩ Phan Mạnh Quỳnh đã đăng ảnh khoe rõ bụng khoe bụng bầu "vượt mặt" kèm thêm chia sẻ điều cô mong muốn chính là thấy con khỏe mạnh dù gặp phải nhiều sự thay đổi trên cơ thể và cũng khẳng định mọi thứ của cô đều dành cho con.
Trước đó, khi biết tin có thai, hai vợ chồng Phan Mạnh Quỳnh đã vui mừng chia sẻ ảnh siêu âm thông báo có baby với mọi người. Vợ nam nhạc sĩ đã khá bất ngờ và bối rối, nhưng hơn hết là cảm giác hạnh phúc. Phan Mạnh Quỳnh cũng bối rối không kém vợ, kèm theo đó là nhảy nhót, thậm chí bật khóc khi nghe tiếng tim con đập.
Phía dưới bài đăng, nhiều đồng nghiệp và người hâm mộ cặp đôi đã để lại nhiều lời chúc mừng cho gia đình 3 người của nam nhạc sĩ Phan Mạnh Quỳnh và bà xã Khánh Vy.