Bà xã Phan Mạnh Quỳnh bất ngờ đòi 'đổi chồng', liệu có chuyện gì đây?

Theo đó, vì công việc quá bận rộn nên Khánh Vy đã nhờ ông xã Phan Mạnh Quỳnh đóng phí sinh hoạt chung cư và tiền nước.

Mới đây, trên trang cá nhân của mình, Khánh Vy - bà xã Phan Mạnh Quỳnh đã đăng dòng status than thở với tựa đề: "Nhờ chồng đóng tiền và cái kết".

Bất lực với ông xã, Khánh Vy còn hài hước cho biết, nếu nhờ nhiều lần không được sẽ "xin vé đổi chồng", hoặc "nhờ không được thì vả".

Dù đã nhắc đi nhắc lại 7749 lần và nhận được lời đồng ý từ chồng, thế nhưng sáng nay căn hộ của cô vẫn rơi vào tình trạng bị cắt nước.

"Lúc mới yêu nói làm liền, chứ yêu lâu năm nhờ mấy ông chồng là phải 'nhai nhai' mãi mới được đúng không ta. Em là em nhờ 1 lần không được, em nhờ 2-3-4-5-6 lần. Mà không được nữa em xin vé đổi chồng.

Có nhiều việc các chị em nhờ 1 lần không làm là chán khỏi nhờ luôn. Chứ em là nhờ không được em năn nỉ, lăn lê các kiểu.

Biết là bản thân cái gì cũng tự làm một mình được, ngày xưa sống một mình gì mà chả làm được, nhưng có chồng với có người yêu thì phải được nhờ vả (nhờ không được thì vả)", Khánh Vy chia sẻ.

Bài chia sẻ hài hước của bà xã Phan Mạnh Quỳnh. - Ảnh chụp màn hình

Bài viết của Khánh Vy về ông xã Phan Mạnh Quỳnh đã nhận được nhiều sự quan tâm, chú ý từ phía cư dân mạng. Phía dưới phần bình luận, nhiều người còn tỏ ra đồng cảm với bà xã Phan Mạnh Quỳnh. Thậm chí, một số người còn hài hước trêu đùa Khánh Vy rằng, đến cả lời ca khúc do chính mình sáng tác mà Phan Mạnh Quỳnh còn quên nữa nên huống gì những thứ khác.

"Ổng hát nhạc ổng sáng tác mà còn quên lời thì 3 cái này nhằm nhò gì"; "Chết với ổng mất thôi"..., tài khoản mạng viết. Bà xã Phan Mạnh Quỳnh chỉ biết gật đầu đồng tình.