Vợ Phan Mạnh Quỳnh khoe ảnh mang thai, nhan sắc mẹ bầu gây bất ngờ

Vợ Phan Mạnh Quỳnh dù đang mang thai nhưng nhan sắc mẹ bầu không khỏi khiến khán giả bất ngờ.
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Cách đây không lâu, trên trang cá nhân tối 20/7, Phan Mạnh Quỳnh chia sẻ ảnh tình tứ bên vợ và thông báo gia đình sắp đón thành viên mới. "Con mới được hơn ba tháng, mọi người tạm gọi con là Ốc nhé! Cảm ơn mẹ Vy! Bố mẹ yêu em bé và mong con khỏe mạnh đến với thế giới này", anh viết.
Mới đây, trên trang cá nhân , Khánh Vy hé lộ hình ảnh mang bầu của mình. Cô chia sẻ: "Hôm nay nắng đẹp dịu dàng. Cũng như tính cách nhẹ nhàng của em… có điều bụng nay hơi to xíu thôi".
Theo như Khánh Vy chia sẻ, đến hiện tại vợ Phan Mạnh Quỳnh đã tăng 6 kg so với thời chưa mang bầu. Số cân hiện tại của cô là 51 kg. Dưới bình luận, nhiều khán giả cũng đã để lại lời nhắn nhủ, khen ngợi nhan sắc cho mẹ bầu Khánh Vy
Phan Mạnh Quỳnh tổ chức thánh lễ hôn phối và lễ cưới với Khánh Vy hồi tháng 4/2021. Hiện họ sống ở TP Nha Trang - quê Khánh Vy. Vợ ca sĩ nói cô trân quý Quỳnh vì anh luôn là hậu phương, giúp cô tự tin trong mọi việc.