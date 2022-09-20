Sướng như bà xã Phan Mạnh Quỳnh, có chồng chiều chuộng hết mực khiến dân tình không khỏi ghen tị

Hậu trường 20/09/2022 13:27

Huỳnh Khánh Vy chia sẻ cuộc sống gia đình hôn nhân hạnh phúc khiến ai nấy cũng đều cảm thấy ghen tị.

Mới đây, Huỳnh Khánh Vy - bà xã Phan Mạnh Quỳnh đăng tải trên trang cá nhân loạt ảnh mừng sinh nhật tuổi 28 và hạnh phúc miêu tả cuộc sống trong mơ hiện tại. 

Sướng như bà xã Phan Mạnh Quỳnh, có chồng chiều chuộng hết mực khiến dân tình không khỏi ghen tị - Ảnh 1
Khánh Vy và ông xã Phan Mạnh Quỳnh - Ảnh: Chụp màn hình 

Ở tuổi 28 bản thân cô cho biết bản thân mình đã có sự trưởng thành hơn trước đây và cảm thấy mình giờ đây không chỉ có trách nhiệm là làm một người vợ tốt mà còn có một nhiệm vụ quan trọng hơn đó chính là làm mẹ.

Cũng trong bài viết, bà xã Phan Mạnh Quỳnh không quên gửi lời cảm ơn đến mẹ, bạn bè vì đã đồng hành cùng mình suốt thời gian qua. Và đặc biệt Khánh Vy gửi lời cảm ơn đến người chồng, người cha của con cô - Phan Mạnh Quỳnh.

Sướng như bà xã Phan Mạnh Quỳnh, có chồng chiều chuộng hết mực khiến dân tình không khỏi ghen tị - Ảnh 2
Bài đăng của cô nàng trên MXH - Ảnh: Chụp màn hình

Chuyện tình giữa cô và giọng ca ''Vợ Người Ta'' luôn được netizen bày tỏ sự ngưỡng mộ khi trải qua nhiều năm, cả 2 vẫn luôn tay trong tay và ngày càng hạnh phúc bên nhau cho đến thời điểm hiện tại. Tuy nhiên, Khánh Vy cho biết không có gì là dễ dàng cả bởi trong 3 năm đầu yêu nhau giữa cô và ông xã luôn xảy ra mâu thuẫn nhưng dần dần ở bên cạnh nhau, hiểu nhau nhiều hơn những khúc mắc cũng dần được xóa mờ. 

Khánh Vy cũng không ngại tiết lộ được chồng chiều chuộng hết mực, giúp cô vui vẻ, thảnh thơi mà không cần lo lắng điều gì. 

"Từ 2 năm yêu nhau đến năm thứ 3 thì chồng đi chợ nấu ăn cho vợ, chén bát hay dọn dẹp thì… thuê giúp việc, đến giờ gần 7 năm vậy rồi. Chồng đi diễn thì đi cùng để đi chơi luôn, lười không đi thì mình ở nhà rủ bạn bè đi ăn, đi làm này làm kia.

Tiền thì đưa vợ giữ, vợ nhờ gì cũng cố đó mà làm. Nói chung tình trạng hôn nhân vui vẻ trêu nhau cả ngày, rồi còn chuẩn bị đứa con đầu lòng nên khoảng thời gian này mình thấy rất ukila.

Mình chưa bao giờ 100% nghĩ mình sẽ mãi hạnh phúc vui vẻ cả nhưng mưa tới đâu mát mặt tới đó thui, hạnh phúc lúc nào mình vui tới lúc đó", người đẹp viết. 

Sướng như bà xã Phan Mạnh Quỳnh, có chồng chiều chuộng hết mực khiến dân tình không khỏi ghen tị - Ảnh 3Sướng như bà xã Phan Mạnh Quỳnh, có chồng chiều chuộng hết mực khiến dân tình không khỏi ghen tị - Ảnh 4

Sướng như bà xã Phan Mạnh Quỳnh, có chồng chiều chuộng hết mực khiến dân tình không khỏi ghen tị - Ảnh 5
 Cô nàng cho biết ông xã luôn là người chiều chuộng cô hết mực - Ảnh: Chụp màn hình 

Phan Mạnh Quỳnh kết hôn với Huỳnh Khánh Vy vào tháng 4/2021, sau 6 năm yêu. Bà xã anh là hot girl, người mẫu từng đóng một số MV ca nhạc và tham gia chương trình The Face 2017. Hiện tại, Khánh Vy không còn hoạt động sôi nổi trong showbiz mà tập trung cho công việc kinh doanh thời trang

Sau hơn 1 năm cưới, người đẹp hiện đang mang bầu con đầu lòng ở tháng thứ 5. Phan Mạnh Quỳnh rất hạnh phúc khi biết tin vui, anh chuẩn bị mọi thứ để lên chức cha ở tuổi 32.

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