Netizen xôn xao khi 'chồng trẻ' của Thu Thủy bất ngờ có mối tình đồng giới, sự thật thế nào?

Hậu trường 20/08/2023 15:54

Mới đây, mạng xã hội bất ngờ xôn xao trước việc chồng trẻ Kin Nguyễn của Thu Thủy bất ngờ có mối tình đồng giới.

Mới đây, mạng xã hội bất ngờ lan truyền khoảnh khắc chồng trẻ Kin Nguyễn của ca sĩ Thu Thủy bất ngờ có mối tình đam mỹ với một chàng trai khác, điều này đã khiến cô vô cùng đau khổ. Giữa lúc dân tình đang hoang mang thì mới vỡ lẽ đây chỉ là một phân cảnh trong MV vừa mới phát hành của nữ ca sĩ.

Netizen xôn xao khi 'chồng trẻ' của Thu Thủy bất ngờ có mối tình đồng giới, sự thật thế nào? - Ảnh 1

Netizen xôn xao khi 'chồng trẻ' của Thu Thủy bất ngờ có mối tình đồng giới, sự thật thế nào? - Ảnh 2
Chồng trẻ Kin Nguyễn của ca sĩ Thu Thủy bất ngờ có mối tình đam mỹ khiến nữ ca sĩ vô cùng đau khổ

 

Được biết, Thu Thủy thực hiện sản phẩm này trong chuyến công tác tại Nhật Bản của vợ chồng cô hồi tháng 7. Ca sĩ hóa thân một cô gái yêu say đắm anh chàng đẹp trai do ‘ông xã’ Kin Nguyễn đóng. Cả hai có những buổi hẹn hò vui vẻ, ghi dấu nhiều kỷ niệm ngọt ngào. Tuy nhiên, bi kịch xảy ra khi cô gái tình cờ bắt gặp bạn trai cười nói thân mật với người đàn ông khác. Tận mắt chứng kiến những cử chỉ tình cảm của hai người đàn ông, nữ chính sụp đổ hoàn toàn. Cô gái đau khổ vì biết mình chỉ là người thứ ba xen vào mối tình đam mỹ.

Netizen xôn xao khi 'chồng trẻ' của Thu Thủy bất ngờ có mối tình đồng giới, sự thật thế nào? - Ảnh 3
Sự thật đây chỉ là một phân cảnh trong sản phẩm âm nhạc vừa ra mắt của ca sĩ Thu Thủy

 

Được biết, đây cũng là lần thứ ba Kin Nguyễn tham gia sản phẩm âm nhạc của Thu Thủy. Anh tiết lộ vai diễn khá lạ lẫm và là thử thách với anh, Tuy nhiên, Kin Nguyễn rất vui vì có thể hỗ trợ vợ trong công việc.

Netizen xôn xao khi 'chồng trẻ' của Thu Thủy bất ngờ có mối tình đồng giới, sự thật thế nào? - Ảnh 4
Mặc dù vai diễn lạ lẫm nhưng Kin Nguyễn rất vui vì có thể hỗ trợ vợ trong công việc

 

Thu Thủy đến với Kin Nguyễn sau một lần đổ vỡ hôn nhân và một thời gian làm mẹ đơn thân. Họ tổ chức đám cưới giữa năm 2019, sau khoảng một năm hẹn hò. Thu Thủy từng cho biết lý do cô đồng ý lấy Kin Nguyễn vì anh chấp nhận con riêng của cô. Theo đó, cựu thành viên nhóm H.A.T chia sẻ: "Bao nhiều lần tôi nói "anh đến với em chi rồi em có con riêng, anh còn trẻ mà phải gánh vác". Nhưng Kin nói: "Ủa, đây là gia đình của anh mà, anh gánh vác". Vì thế tôi mới đồng ý kết hôn".

Netizen xôn xao khi 'chồng trẻ' của Thu Thủy bất ngờ có mối tình đồng giới, sự thật thế nào? - Ảnh 5
Thu Thủy từng cho biết lý do cô đồng ý lấy Kin Nguyễn vì anh chấp nhận con riêng của cô

 

Netizen xôn xao khi 'chồng trẻ' của Thu Thủy bất ngờ có mối tình đồng giới, sự thật thế nào? - Ảnh 6
Gia đình nhỏ của Thu Thủy - Kin Nguyễn

 

Sau khi về chung một nhà, trong khoảng thời gian có con chung của cả hai, ông xã là người thức đêm cùng với Thu Thủy chăm sóc con. Hiện tại, Thu Thuỷ hạn chế tham gia vào hoạt động trong showbiz Việt mà dành thời gian cho gia đình nhỏ và công việc kinh doanh.

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Từ khóa:   Thu Thủy Kin Nguyễn vbiz

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