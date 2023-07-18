Loạt ảnh vi vu nước ngoài kỷ niệm 4 năm ngày cưới cực ngọt ngào của Thu Thủy cùng chồng trẻ khiến netizen phải rụng tim

Thu Thủy nói từ khi có thêm con thứ hai, vợ chồng cô luôn bận rộn, ít có thời gian riêng tư bên nhau. Nữ ca sĩ hạnh phúc khi được đi nước ngoài cùng chồng vài ngày.

Trong chuyến đi Nhật, ca sĩ Thu Thủy và ông xã diện trang phục truyền thống của người Nhật, tình tứ chụp ảnh kỷ niệm tại đất nước mặt trời mọc. Ca sĩ cho biết cô cùng chồng mới sang Nhật công tác kết hợp du lịch, kỷ niệm 4 năm cưới.

Ở tuổi 39 và sau hai lần sinh nở, Thu Thủy vẫn được nhiều người khen trẻ trung. Cô cho biết bản thân luôn ý thức mình là nghệ sĩ, cần chăm chút vẻ ngoài kỹ lưỡng để không làm khán giả thất vọng.

Thu Thủy thay hai trang phục, hóa thân cô gái Nhật Bản thời xưa trong chuyến du lịch. Ca sĩ tiết lộ hôn nhân 4 năm của cô êm đềm, hạnh phúc. Thu Thủy nói cô được ông xã kém 10 tuổi hết mực yêu thương, cưng chiều.

Ca sĩ tiết lộ hôn nhân 4 năm của cô êm đềm, hạnh phúc, được chồng yêu chiều hết mực

Được biết, Thu Thủy và Kin Nguyễn tổ chức đám cưới hồi năm 2019, sau thời gian hẹn hò. Từng vấp phải những phản ứng trái chiều lúc mới kết hôn song ở hiện tại, cặp đôi có cuộc sống viên mãn khiến nhiều người ngưỡng mộ. Giọng ca Tan trong mưa bay cho biết từ khi có em bé, chồng là người thức đêm phụ cô chăm sóc con. Trong khi đó, đối với Kin Nguyễn, ngoài dành sự quan tâm cho con thì anh cũng hết mực yêu thương, lo lắng cho vợ.

Từng vấp phải những phản ứng trái chiều lúc mới kết hôn song ở hiện tại, cặp đôi có cuộc sống viên mãn khiến nhiều người ngưỡng mộ

Thu Thủy - Kin Nguyễn cũng có những nguyên tắc ngầm để giữ gìn hạnh phúc gia đình. Trong đó sự tôn trọng dành cho đối phương là điều quan trọng nhất. Kin Nguyễn từng chia sẻ: 'Dù có cãi nhau hay thế nào cũng không được xưng hô mày tao'. Thu Thủy nói thêm trong cuộc sống thường ngày, cô và Kin Nguyễn thường xưng hô là ông xã - bà xã. 'Mỗi khi chúng tôi gọi nhau là anh - em, tức là thấy có chuyện rồi đó', nữ ca sĩ cho hay.

Cả hai chung chí hướng và cùng quan điểm, vì vậy hôn nhân của cả hai đã phần nào lấy được sự tin tưởng của khán giả dù có những nghi ngờ ban đầu. Kin Nguyễn không ngần ngại bày tỏ tình cảm với Thu Thủy ở chốn đông người như hôn hay nắm tay. Thu Thủy luôn có cảm giác nhẹ nhàng và bình yên trong cuộc hôn nhân này.