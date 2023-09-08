Hết xe hơi đến biệt thự, Phạm Hương còn được chồng đại gia tặng món quà sinh nhật đắt đỏ này!

Hậu trường 08/09/2023 13:36

Dù Phạm Hương chưa bao giờ hé lộ danh tính của ông xã nhưng qua cuộc sống đời thường được nàng hậu đăng tải trên mạng xã hội, có thể thấy ông xã của nàng Hậu là người rất yêu chiều vợ.

Dù không còn hoạt động trong showbiz nhưng Phạm Hương vẫn được người hâm mộ hết sức quan tâm, đặc biệt là cuộc sống làm dâu hào môn ở xứ sở cờ hoa. Cách đây vài ngày, nhân ngày sinh nhật tuổi 32, nàng hậu hạnh phúc chia sẻ rất nhiều hình ảnh được bạn bè gửi lời chúc mừng.

Hết xe hơi đến biệt thự, Phạm Hương còn được chồng đại gia tặng món quà sinh nhật đắt đỏ này! - Ảnh 1
Cho đến mới đây, trên trang cá nhân, Phạm Hương tiết lộ món quà sinh nhật được ông xã và con trai lớn Maximus tặng

Cho đến mới đây, trên trang cá nhân, Phạm Hương tiết lộ món quà sinh nhật được ông xã và con trai lớn Maximus tặng. Đó là một sợi dây chuyền đính hàng chục viên đá quý lớn nhỏ, chỉ nhìn qua màn hình cũng thấy được độ sáng lấp lánh. Dù Phạm Hương không tiết lộ giá trị của chiếc vòng cổ nhưng ai nhìn qua cũng đoán rằng đây là một trang sức cao cấp, có giá không nhỏ. Bên dưới phần bình luận, cư dân mạng không khỏi xuýt xoa và bày tỏ sự ngưỡng mộ dành cho cô nàng và hiếu kỳ về giá tiền của chiếc vòng cổ này. 

Hết xe hơi đến biệt thự, Phạm Hương còn được chồng đại gia tặng món quà sinh nhật đắt đỏ này! - Ảnh 2
Dù Phạm Hương không tiết lộ giá trị của chiếc vòng cổ nhưng ai nhìn qua cũng đoán rằng đây là một trang sức cao cấp, có giá không nhỏ

Dù Phạm Hương chưa bao giờ hé lộ danh tính của ông xã nhưng qua cuộc sống đời thường được nàng hậu đăng tải trên mạng xã hội, có thể thấy ông xã của nàng Hậu là người rất yêu chiều vợ. Không chỉ tạo ra những buổi hẹn hò lãng mạn trong các dịp đặc biệt mà anh còn mạnh tay chi tiền khủng tặng quà bà xã như biệt thự, xe ô tô, rất nhiều trang sức gắn đá quý, kim cương cỡ lớn,... vào những dịp đặc biệt. Trong những năm qua, Phạm Hương đang tận hưởng cuộc sống giàu có, sang chảnh ở xứ cờ hoa.

Hết xe hơi đến biệt thự, Phạm Hương còn được chồng đại gia tặng món quà sinh nhật đắt đỏ này! - Ảnh 3
Dù Phạm Hương chưa bao giờ hé lộ danh tính của ông xã nhưng qua cuộc sống đời thường được nàng hậu đăng tải trên mạng xã hội, có thể thấy ông xã của nàng Hậu là người rất yêu chiều vợ

Phạm Hương đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015. Thời điểm đó, cô được công chúng ưu ái gọi với danh xưng "Hoa hậu quốc dân" vì sở hữu gương mặt góc cạnh, thần thái và phong cách ấn tượng. Sau khi bí mật sinh con đầu lòng, nàng Hậu vẫn khiến không ít người ngưỡng mộ bởi dáng vóc thon gọn, quyến rũ.

Sau vài năm dành toàn thời gian làm nội trợ, chăm sóc gia đình, nhà cửa thì Phạm Hương đã chính thức khởi nghiệp với một cửa hàng hoa. Tay nghề cắm hoa của nàng Hậu cũng nhận được nhiều lời khen ngợi.

Hết xe hơi đến biệt thự, Phạm Hương còn được chồng đại gia tặng món quà sinh nhật đắt đỏ này! - Ảnh 4
Không chỉ tạo ra những buổi hẹn hò lãng mạn trong các dịp đặc biệt mà anh còn mạnh tay chi tiền khủng tặng quà bà xã

Lần hiếm hoi chia sẻ về cuộc sống ở Mỹ, Phạm Hương nói: "Sau khi kết thúc nhiệm kỳ, tôi đã chọn gia đình. Đến hiện tại, tôi vẫn thấy quyết định này đúng đắn và hoàn toàn tự hào. Tôi muốn dành nhiều thời gian để vẽ nên giấc mơ của mình sau này. Với tôi, giấc mơ của một người phụ nữ đơn giản lắm, chỉ là hạnh phúc gia đình.

Hết xe hơi đến biệt thự, Phạm Hương còn được chồng đại gia tặng món quà sinh nhật đắt đỏ này! - Ảnh 5
Sau vài năm dành toàn thời gian làm nội trợ, chăm sóc gia đình, nhà cửa thì Phạm Hương đã chính thức khởi nghiệp với một cửa hàng hoa

Cuộc sống bên Mỹ rất đơn giản. Cho nên, tôi không muốn chính gia đình của mình phải chịu những áp lực mình đã phải trải qua. Họ sẽ cảm thấy không thoải mái trong công việc và cuộc sống của họ. Tôi chỉ muốn mang lại cho họ một cuộc sống bình dị, một gia đình hết sức bình thường".

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Từ khóa:   Phạm Hương hoa hậu Phạm Hương cuộc sống Phạm Hương

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