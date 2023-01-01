Nghi vấn Hoa hậu H'Hen Niê đón năm mới cùng gia đình bạn trai tin đồn tại Đức

Hậu trường 01/01/2023 10:58

Qua những bức ảnh do H'Hen Niê và bạn trai tin đồn của cô đăng tải, rất có thể cặp đôi đã cùng nhau đón năm mới bên gia đình của anh tại Đức.

Mặc dù chưa công khai với khán giả hâm mộ đích danh người yêu nhưng dân mạng không khó để tìm ra thông tin T.K chính là chàng trai mà Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 - H’Hen Niê đang hẹn hò.

Mới đây, trên trang cá nhân của T.K - bạn trai tin đồn của H’Hen Niê đã đăng tải loạt ảnh sum vầy cùng gia đình trước thềm đón năm mới 2023. Được biết, tấm hình này được T.K chụp khi đang du lịch ở Đức và lưu trú tại gia đình người thân.

Nghi vấn Hoa hậu H'Hen Niê đón năm mới cùng gia đình bạn trai tin đồn tại Đức - Ảnh 1

Nghi vấn Hoa hậu H'Hen Niê đón năm mới cùng gia đình bạn trai tin đồn tại Đức - Ảnh 2

Anh viết: "Năm mới của K. bên gia đình cô chú. Chúc mọi người năm mới an khang thịnh vượng, luôn luôn mạnh khỏe". Đáng chú ý nhất là khoảnh khắc T.K kề cạnh một cô gái giấu mặt, cùng nhau nâng ly mừng năm mới với người thân. Ai nấy nhanh chóng nhận ra đây là hoa hậu H'Hen Niê với kiểu tóc và trang phục trùng khớp với hình ảnh Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 chia sẻ cùng thời điểm.

Trước khi đến Đức để thăm gia đình bạn trai đang định cư tại đây, H'Hen Niê và T.K. đã khám phá Hà Lan và Áo. Trên mạng xã hội, cặp đôi thường xuyên chia sẻ nhiều khoảnh khắc tương đồng ở những địa điểm du lịch.

Nghi vấn Hoa hậu H'Hen Niê đón năm mới cùng gia đình bạn trai tin đồn tại Đức - Ảnh 3

H'Hen Niê xác nhận có bạn trai sau khi trở về từ cuộc thi Miss Universe 2018. T.K thường xuyên đăng ảnh tình tứ bên một cô gái nhưng giấu mặt. Đến tháng 10/2020, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam bất ngờ xác nhận chia tay bạn trai. Tuy nhiên, họ cũng nhanh chóng tái hợp sau khoảng 2, 3 tháng xa cách.

Nghi vấn Hoa hậu H'Hen Niê đón năm mới cùng gia đình bạn trai tin đồn tại Đức - Ảnh 4

Rất nhanh chóng, dân mạng đã lùng ra chàng trai bí ẩn, phát hiện trùng khớp với mô tả của người đẹp Ê Đê. Anh tên T.K., là nhiếp ảnh gia kiêm đạo diễn hình ảnh, bạn thân của rapper Đen Vâu. Chàng trai này cũng từng nhiều lần về quê nhà hoa hậu, giúp cô thực hiện những Vlog đời thường.

Trên mạng xã hội, T.K thường xuyên đăng ảnh tình tứ bên một cô gái, dù giấu mặt nhưng không quá khó để nhận ra H'Hen Niê.

H'Hen Niê đáp trả tin đồn ‘giả khổ’, cố tình ‘làm màu’ trước người hâm mộ: ‘Bản chất con người của mình như thế nào thì sống đúng như vậy thôi’

H'Hen Niê đáp trả tin đồn ‘giả khổ’, cố tình ‘làm màu’ trước người hâm mộ: ‘Bản chất con người của mình như thế nào thì sống đúng như vậy thôi’

Bị chỉ trích vì cố tình ‘giả khổ’, ‘làm màu’ để lấy lòng người hâm mộ, H’Hen Niê chính thức lên tiếng trên trang cá nhân.

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