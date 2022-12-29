Sau thời gian 'gương vỡ lại lành', H'Hen Niê và bạn trai 'hâm nóng' tình cảm trong chuyến du lịch châu Âu

H'Hen Niê và bạn trai đã bắt đầu hẹn hò từ giữa năm 2018 nhưng đến tháng 7/2019 cô mới chính thức lên tiếng xác nhận là "hoa đã có chủ". H'Hen Niê cho biết bạn trai là người bình thường, biết quan tâm gia đình và rất thương yêu cô.

Bạn trai của H'Hen Niê là một nhiếp ảnh gia, có sự gắn bó trong công việc với cô. Đồng thời, người này cũng rất thân thiết với hội bạn thân của H'Hen Niê như: Lệ Hằng, Kim Duyên,... Trong 4 năm qua, bạn trai thường xuyên về quê của H'Hen Niê trong những dịp đặc biệt. Tuy nhiên, chuyện tình cảm của cặp đôi không phải lúc nào cũng bình yên. Vào tháng 10/2020, H'Hen Niê thông báo đã tan vỡ, tuy nhiên chỉ 2-3 tháng sau đó thì cặp đôi âm thầm tái hợp.