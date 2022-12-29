Sau thời gian 'gương vỡ lại lành', H'Hen Niê và bạn trai 'hâm nóng' tình cảm trong chuyến du lịch châu Âu

Sau khi chính thức xác nhận có bạn trai vào năm 2019, đời tư của H'Hen Niê cũng nhận được sự quan tâm đông đảo từ cư dân mạng.
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H'Hen Niê và bạn trai đã bắt đầu hẹn hò từ giữa năm 2018 nhưng đến tháng 7/2019 cô mới chính thức lên tiếng xác nhận là "hoa đã có chủ". H'Hen Niê cho biết bạn trai là người bình thường, biết quan tâm gia đình và rất thương yêu cô.
Bạn trai của H'Hen Niê là một nhiếp ảnh gia, có sự gắn bó trong công việc với cô. Đồng thời, người này cũng rất thân thiết với hội bạn thân của H'Hen Niê như: Lệ Hằng, Kim Duyên,... Trong 4 năm qua, bạn trai thường xuyên về quê của H'Hen Niê trong những dịp đặc biệt. Tuy nhiên, chuyện tình cảm của cặp đôi không phải lúc nào cũng bình yên. Vào tháng 10/2020, H'Hen Niê thông báo đã tan vỡ, tuy nhiên chỉ 2-3 tháng sau đó thì cặp đôi âm thầm tái hợp.
Trên trang cá nhân mới đây, nhiếp ảnh gia Tuấn Khôi vừa chia sẻ loạt ảnh du lịch tại thị trấn Hallstatt (Áo). Anh viết kèm dòng trạng thái: "Lần thứ hai tới Hallstatt nhưng không đi một mình". Mặc dù chàng nhiếp ảnh gia không trực tiếp đăng ảnh cùng bạn gái. Song, dựa vào góc ảnh H'Hen Niê từ phía sau, nhiều người dễ dàng nhận ra cả hai có mặt ở cùng địa điểm.
Trong khi đó, H'Hen Niê cũng đăng tải ảnh đi chơi ở trời Tây với những dòng chia sẻ tích cực. Cô được một số bạn bè trêu chọc vì tin hẹn hò. Một số ý kiến đoán người quay và chụp ảnh cho cô trong suốt kỳ nghỉ chính là Tuấn Khôi. Đây cũng là lần đầu tiên cả hai công khai sau thời gian giữ kín trước truyền thông.
Dù không công khai, H'Hen Niê và bạn trai trong một vài khoảnh khắc được đăng tải từ bạn bè cho thấy họ thường xuyên xuất hiện trong các bữa tiệc hay du lịch. Tuấn Khôi cũng thường xuyên về quê nhà Đắk Lắk của H'Hen Niê trong những dịp lễ, Tết. Ngoài ra, thời gian bên nhau, cô thấu hiểu áp lực của bạn trai trước dư luận, từ đó cô cố gắng xóa bỏ khoảng cách bằng sự giản dị, gần gũi.