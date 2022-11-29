Lo lắng hành động này của mình sẽ gây ô nhiễm môi trường, H'Hen Niê lên tiếng xin lỗi, hứa không có lần sau

Dù sự việc không quá to tát nhưng cách hành xử nhanh chóng của H'Hen Niê khiến công chúng không khỏi khen ngợi.

Mới đây, trên tài khoản Instagram của mình, H’Hen Niê đã đăng tải một story kèm với nội dung là cô vô ngại khi mà bản thân lại ngồi một mình một xe di chuyển vào nhà ga. Vì hành động này sẽ gây ra ô nhiễm môi trường nên người đẹp đã hứa sẽ không có lần sau và lên tiếng xin lỗi mọi người.

Cụ thể, H'Hen Niê viết: “Tôi thật là ngại trong sáng nay. Ở sân bay tôi đều ngồi xe một mình trong lúc di chuyển vào nhà ga. Tôi tự hứa lần sau tôi sẽ nói hỏi trước với các bạn nhân viên nếu chỉ có mình tôi, tôi sẽ đi chung với mọi người. Hứa luôn nha chứ tôi làm thế ô nhiễm môi trường ghê. Xin lỗi”.

Chia sẻ của Hoa hậu H'Hen Niê - Ảnh: Internet

Liên quan tới bảo vệ môi trường, mới đây nhân dịp kỷ niệm 63 năm ngày Lâm nghiệp Việt Nam (28/11/1959 – 28/11/2022), Trung tâm Bảo tồn Thiên nhiên Gaia và Vườn quốc gia Bạch Mã đã khởi động đợt trồng rừng Bạch Mã lần 4 với sự tham gia của Hoa hậu H'Hen Niê.

Đây không phải là lần đầu tiên Hoa hậu H'Hen Niê tham gia trồng rừng nhưng cô vẫn rất phấn khởi và hào hứng khi được góp phần phủ xanh các khu vực rừng còn trống.

Đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 và từng vào Top 5 Miss Universe 2018, H'hen Niê là một trong những nàng hậu có thành tích hàng đầu ở các cuộc thi nhan sắc. H'hen Niê để lại ấn tượng trong lòng khán giả với hình ảnh cô Hoa hậu giản dị, chân chất. H'Hen Niê thường gắn duyên với những hoạt động từ thiện và có cuộc sống giản dị, mộc mạc.

Cuộc sống hiện tại của H'Hen Niê - người đẹp được công nhận là Á hậu 3 Miss Universe 2018 Sau 4 năm, H’Hen Niê - đại diện Việt Nam tại Miss Universe được xác nhận là 1 trong 3 người đẹp xuất sắc nhất cuộc thi.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/lo-lang-hanh-dong-nay-cua-minh-se-gay-o-nhiem-moi-truong-hhen-nie-len-tieng-xin-loi-hua-khong-co-lan-sau-529873.html