Hoa hậu H'Hen Niê và 'bạn trai' đang du lịch tại Châu Âu, nhà trai còn có động thái 'đánh dấu chủ quyền'?

Hậu trường 27/12/2022 19:53

Loạt ảnh mới đây của H'Hen Niê và bạn trai tin đồn của cô là minh chứng rõ ràng nhất cho việc cặp đôi hiện đang cùng nhau đi du lịch tại Châu Âu.

H'Hen Niê là một trong những nàng hậu kín tiếng của Vbiz nên về chuyện tình cảm cũng như rất ít chia sẻ về bạn trai trước công chúng. Những khoảnh khắc của người đẹp sánh đôi bên "người yêu tin đồn" khá nhỏ giọt khiến nhiều người tò mò. Tuy nhiên mới đây, người hâm mộ được phen xôn xao khi phát hiện H'Hen Niê và bạn trai đang có chuyến du lịch tại trời Âu.

Hoa hậu H'Hen Niê và 'bạn trai' đang du lịch tại Châu Âu, nhà trai còn có động thái 'đánh dấu chủ quyền'? - Ảnh 1

Cụ thể, ngày 27/12, H'Hen Niê đăng clip đang tận hưởng không khí tại nước Áo. Cô bày tỏ: "Hallstatt, thị trấn cổ thanh bình, xinh đẹp, nằm sâu trong dãy núi Alps của nước Áo. Ngôi làng Hallstatt được xem là viên ngọc của nước Áo và cũng được xem là ngôi làng đẹp nhất thế giới. Nơi đây hiện ra như trong những câu chuyện cổ tích, đẹp hơn tất cả những bức hình người ta chụp lại hay được kể lại".

Hoa hậu H'Hen Niê và 'bạn trai' đang du lịch tại Châu Âu, nhà trai còn có động thái 'đánh dấu chủ quyền'? - Ảnh 2

Cùng thời điểm, netizen cũng nhanh chóng soi được H'Hen Niê và tình tin đồn T.K đang có chuyến du lịch Châu Âu cùng nhau. Trên mạng xã hội, T.K cũng "check-in" tại thị trấn Hallstatt, Áo. Anh thậm chí còn khoe loạt ảnh "sống ảo" trùng khớp với địa điểm H'Hen Niê đăng tải.

Hoa hậu H'Hen Niê và 'bạn trai' đang du lịch tại Châu Âu, nhà trai còn có động thái 'đánh dấu chủ quyền'? - Ảnh 3Hoa hậu H'Hen Niê và 'bạn trai' đang du lịch tại Châu Âu, nhà trai còn có động thái 'đánh dấu chủ quyền'? - Ảnh 4

Không những vậy, T.K còn công khai đăng tải hình ảnh nàng hậu lên trang cá nhân của mình. Đây được xem là động thái hiếm hoi mà cả hai công khai xuất hiện chung. Trước đó, những khi bên nhau của cặp đôi đều được bạn bè hoặc người thân đăng tải.

Được biết, quốc gia tiếp theo mà H'Hen Niê đặt chân chính là nước Đức. Phía dưới bình luận, nhiều người hâm mộ tỏ ra thích thú, hi vọng người đẹp sẽ tận hưởng thật tốt chuyến du lịch Châu Âu của mình.

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