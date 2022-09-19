Nghẹn lòng khoảnh khắc con gái Mai Phương thắp hương trước di ảnh mẹ

Mai Phương qua đời, bé Lavie - con gái của Mai Phương và ca sĩ Phùng Ngọc Huy - được bảo mẫu chăm sóc suốt thời gian qua. Hiện tại, dù không có mẹ bên cạnh nhưng cô bé luôn được những người xung quanh dành cho sự quan tâm chu đáo.

Trên trang cá nhân, bảo mẫu con gái Mai Phương đăng tải khoảnh khắc xúc động đưa bé Lavie lên chùa thắp hương cho mẹ. Cô nghẹn ngào viết: “Cuối tuần cô đưa em lên thăm mẹ, nhớ mẹ dẫu biết nghìn trùng xa cách”.

Đặc biệt, bé Lavie cũng nhận được nhiều sự yêu thương, quan tâm từ những nghệ sĩ là bạn thân của Mai Phương. Các nghệ sĩ như Ốc Thanh Vân, Bảo Như… vẫn thường xuyên hỏi thăm và dành sự yêu thương cho bé Lavie. Ốc Thanh Vân cũng nhiều lần đưa đón con gái Mai Phương đi sự kiện, xem Lavie như con ruột trong gia đình.

Cố diễn viên Mai Phương và Trương Bảo Như

Lavie năm nay 8 tuổi, nhóc tì càng lớn càng phát triển chiều cao. Đặc biệt, gương mặt xinh xắn của bé cũng được mọi người nhận xét là giống hệt bản sao ngày nhỏ của mẹ. Ốc Thanh Vân từng bày tỏ Lavie càng lớn càng giống mẹ, đặc biệt là đôi mắt. Chẳng những thế, Lavie còn sở hữu đôi mắt hai mí hệt mẹ, nụ cười trông rất hiền lành.

Càng lớn bé Lavie được nhận xét như bản sao của mẹ.

Cách đây 8 năm, Mai Phương sinh con đầu lòng với ca sĩ Phùng Ngọc Huy nhưng sau đó làm mẹ đơn thân. Tối 28/03/2020, Mai Phương trút hơi thở cuối cùng tại nhà riêng sau thời gian chống chọi với bệnh ung thư phổi.

Sự ra đi của nữ nghệ sĩ tài năng khiến cho các đồng nghiệp, khán giả vô cùng tiếc nuối. Sau tang lễ, quyền ai nuôi dưỡng và chăm sóc bé Lavie nhận được sự quan tâm của rất nhiều người. Cuối cùng, Phùng Ngọc Huy đã ủy quyền cho hai bảo mẫu thân thiết với Mai Phương chăm sóc con trong lúc anh chưa thể từ Mỹ trở về Việt Nam để hoàn thành trách nhiệm làm cha.

Hiện tại, Lavie đang sống trong một môi trường khá tốt, cô bé được bảo mẫu chăm sóc tận tình. Mỗi tháng, Phùng Ngọc Huy đều gửi chi phí về lo lắng cho con gái. Bố mẹ của anh cũng phụ giúp đưa đón cháu nội.