Bảo mẫu bé Lavie - con gái cố diễn viên Mai Phương bất ngờ tiết lộ bị khủng hoảng tinh thần, còn gửi lời xin lỗi đến bé khiến CĐM hoang mang

Những dòng trạng thái mới đây của bảo mẫu bé Lavie - con gái cố diễn viên Mai Phương đang thu hút rất nhiều sự quan tâm của cư dân mạng.

Mới đây, trên trang cá nhâ, bảo mẫu bé Lavie - con gái cố diễn viên Mai Phương đã đăng tải bài viết khiến netizen vô cùng hoang mang. Cụ thể, chị M.C viết: "Đúng kiểu khủng hoảng tinh thần luôn!" Bài viết gây hoang mang cộng đồng mạng của bảo mẫu bé Lavie - Ảnh: FBNV Đáng chú ý, bên dưới bài viết, Ốc Thanh Vân còn viết: "huhu". Ngay sau đó, bảo mẫu bé Lavie đã trả lời: "Cõi lòng em và mọi người tan nát. Chỉ biết nói xin lỗi con".

Bình luận của Ốc Thanh Vân tại bài viết của chị M.C - Ảnh: Chụp màn hình FBNV Mới đây, nữ bảo mẫu tiếp tục đăng tải story bé Lavie trên Facebook kèm dòng chú thích: "Thương con vô cùng em bé ơi. Chỉ biết nói xin lỗi thật nhiều". Người hâm mộ vô cùng tò mò và đổ dồn sự chú ý vào nữ bảo mẫu này. Bởi sau khi Mai Phương qua đời, chị M.C là người luôn ở bên cạnh chăm sóc và nuôi nấng bé Lavie. Ảnh minh họa: Internet

Được biết, bé Lavie rất thân thiết với cô bảo mẫu. Bởi ở thời điểm hiện tại, Lavie thiếu vắng tình thương của người mẹ. Do đó, con gái cố diễn viên Mai Phương xem cô bảo mẫu là người thân không thể rời xa. Bảo mẫu và bé Lavie - con gái cố diễn viên Mai Phương - Ảnh: FBNV Bé Lavie tên thật là Phùng Ngọc Thiên Như, sinh năm 2013. Sau khi diễn viên Mai Phương qua đời vào tháng 3/2020, bé Lavie được hai bảo mẫu nuôi dưỡng. Được biết, trong thời gian sinh sống cùng bảo mẫu, bé Lavie được nuôi dưỡng rất kỹ lưỡng, được bảo mẫu dẫn đi chơi nhiều nơi. Hiện tại, nữ bảo mẫu vẫn chưa có động thái mới sau sự việc trên.

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