Nghệ sĩ Mạc Can sau nhiều năm chữa bệnh: Tuổi 77 sống cô độc trong căn trọ tồi tàn, chỉ có thể ngồi xe lăn để di chuyển

Hậu trường 14/01/2023 12:41

Nghệ sĩ Mạc Can từng gặp bạo bệnh nên sức khỏe xuống dốc, tuy vậy ông vẫn giữ tinh thần lạc quan dù cuộc sống hiện tại khó khăn chật vật.

Mới đây, vào sáng ngày 11/1, nghệ sĩ Mạc Can ngồi xe lăn, xuất hiện tại Viện dưỡng lão Nghệ sĩ (quận 8, TP HCM) để nhận quà Tết cùng các nghệ sĩ kỳ cựu khác. Được biết, đây là buổi trao quà Tết dành cho các nghệ sĩ già, neo đơn do Hội sân khấu TP HCM tổ chức.

Nghệ sĩ Mạc Can sau nhiều năm chữa bệnh: Tuổi 77 sống cô độc trong căn trọ tồi tàn, chỉ có thể ngồi xe lăn để di chuyển - Ảnh 1
Nghệ sĩ Mạc Can ngồi xe lăn tới buổi gặp mặt xuất hiện tại Viện dưỡng lão Nghệ sĩ (quận 8, TP HCM) (Ảnh: Báo VnExpress)

Theo đó, nghệ sĩ Mạc Can tiết lộ hiện tại ông đang sống một mình tại căn nhà trọ ở quận Bình Tân. Thỉnh thoảng, con gái nghệ sĩ sẽ đến thăm, mua thức ăn hoặc đồ dùng cá nhân, phụ dọn dẹp & nấu nướng với ông.  Được biết, khoảng một năm trở lại đây, ông gặp bạo bệnh nên sức khỏe xuống dốc, chỉ có thể ngồi xe lăn để di chuyển. 

Nghệ sĩ Mạc Can sau nhiều năm chữa bệnh: Tuổi 77 sống cô độc trong căn trọ tồi tàn, chỉ có thể ngồi xe lăn để di chuyển - Ảnh 2
Nghệ sĩ Mạc Can vui mừng khi được hội ngộ, vui vầy cùng các đồng nghiệp (nghệ sĩ Mạnh Dung). (Ảnh: VnExpress)

Tuy tuổi già sức yếu và sức khỏe xuống dốc, và có cuộc sống khá chật vật, nghệ sĩ Mạc Can vẫn giữ được tinh thần vui vẻ, lạc quan. Ông nói rằng chưa bao giờ buồn. Ông tập thích nghi với cuộc sống hiện tại, dùng mạng xã hội và vẫn tiếp tục viết văn, tham gia đóng phim khi có lời mời. "Tôi thường nói với các diễn viên trẻ: Hãy yêu cuộc sống này đi vì không có lý do nào để ta chán ghét nó cả", Mạc Can cho biết.

Nghệ sĩ Mạc Can sau nhiều năm chữa bệnh: Tuổi 77 sống cô độc trong căn trọ tồi tàn, chỉ có thể ngồi xe lăn để di chuyển - Ảnh 3
Nghệ sĩ Mạc Can (Ảnh: Dân Trí)

Tháng 3/2021, Mạc Can ghi dấu ấn với vai diễn trong bộ phim kinh dị Chuyện ma gần nhà (đạo diễn Hữu Tấn). Nghệ sĩ Mạc Can tên thật là Lê Trung Can, ông sinh năm 1945 tại Tiền Giang. Ông được biết đến là một nghệ sĩ đa tài, tham gia vào nhiều lĩnh vực như diễn hài, đóng phim, làm ảo thuật, viết văn. Ông từng góp mặt trong các tác phẩm đình đám như: loạt phim Cổ tích Việt Nam, Đất Phương Nam, Ván bài lật ngửa, Đất khách, Người đẹp Tây Đô, Áo lụa Hà Đông... Đồng thời, ông cũng từng cho ra mắt nhiều tập tiểu thuyết, truyện ngắn như: Món nợ kịch trường, Tấm ván phóng dao, Phóng viên mồ côi...

Nghệ sĩ Mạc Can sau nhiều năm chữa bệnh: Tuổi 77 sống cô độc trong căn trọ tồi tàn, chỉ có thể ngồi xe lăn để di chuyển - Ảnh 4

Sau nhiều năm cống hiến hết mình cho nghệ thuật, cuộc sống tuổi xế chiều của nghệ sĩ Mạc Can gặp nhiều khó khăn. Ông sống cô độc trong một căn phòng trọ tồi tàn, chật hẹp. Nghệ sĩ mắc nhiều bệnh như xuất huyết dạ dày, khớp, thận, tim... Năm 2019, nghệ sĩ từng phải nhập viện, ở trong tình trạng nguy kịch sau khi nôn ra máu trong khi đang trở về từ phim trường. Sau đó, Trấn Thành đã trực tiếp đến phòng trọ của nghệ sĩ để thăm hỏi, đồng thời gửi tặng ông khoản tiền mà anh và nhiều nghệ sĩ khác quyên góp, mong muốn giúp đỡ Mạc Can vượt qua biến cố. 

Xót xa hoàn cảnh nghệ sĩ Mạc Can tuổi xế chiều: không thể tự đi lại, khi vợ mất cũng không hay biết

Xót xa hoàn cảnh nghệ sĩ Mạc Can tuổi xế chiều: không thể tự đi lại, khi vợ mất cũng không hay biết

Ở tuổi xế chiều, cuộc sống của Mạc Can còn nhiều khó khăn, lại lẻ bóng sau khi vợ ra đi, nam diễn viên không thể tự đi lại mà chỉ ngồi một chỗ để giao tiếp.

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