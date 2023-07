Theo đó, nghệ sĩ Mạc Can tiết lộ hiện tại ông đang sống một mình tại căn nhà trọ ở quận Bình Tân. Thỉnh thoảng, con gái nghệ sĩ sẽ đến thăm, mua thức ăn hoặc đồ dùng cá nhân, phụ dọn dẹp & nấu nướng với ông. Được biết, khoảng một năm trở lại đây, ông gặp bạo bệnh nên sức khỏe xuống dốc, chỉ có thể ngồi xe lăn để di chuyển.

Mới đây, vào sáng ngày 11/1, nghệ sĩ Mạc Can ngồi xe lăn, xuất hiện tại Viện dưỡng lão Nghệ sĩ (quận 8, TP HCM) để nhận quà Tết cùng các nghệ sĩ kỳ cựu khác. Được biết, đây là buổi trao quà Tết dành cho các nghệ sĩ già, neo đơn do Hội sân khấu TP HCM tổ chức.

Nghệ sĩ Mạc Can vui mừng khi được hội ngộ, vui vầy cùng các đồng nghiệp (nghệ sĩ Mạnh Dung). (Ảnh: VnExpress)

Tuy tuổi già sức yếu và sức khỏe xuống dốc, và có cuộc sống khá chật vật, nghệ sĩ Mạc Can vẫn giữ được tinh thần vui vẻ, lạc quan. Ông nói rằng chưa bao giờ buồn. Ông tập thích nghi với cuộc sống hiện tại, dùng mạng xã hội và vẫn tiếp tục viết văn, tham gia đóng phim khi có lời mời. "Tôi thường nói với các diễn viên trẻ: Hãy yêu cuộc sống này đi vì không có lý do nào để ta chán ghét nó cả", Mạc Can cho biết.

Nghệ sĩ Mạc Can (Ảnh: Dân Trí)

Tháng 3/2021, Mạc Can ghi dấu ấn với vai diễn trong bộ phim kinh dị Chuyện ma gần nhà (đạo diễn Hữu Tấn). Nghệ sĩ Mạc Can tên thật là Lê Trung Can, ông sinh năm 1945 tại Tiền Giang. Ông được biết đến là một nghệ sĩ đa tài, tham gia vào nhiều lĩnh vực như diễn hài, đóng phim, làm ảo thuật, viết văn. Ông từng góp mặt trong các tác phẩm đình đám như: loạt phim Cổ tích Việt Nam, Đất Phương Nam, Ván bài lật ngửa, Đất khách, Người đẹp Tây Đô, Áo lụa Hà Đông... Đồng thời, ông cũng từng cho ra mắt nhiều tập tiểu thuyết, truyện ngắn như: Món nợ kịch trường, Tấm ván phóng dao, Phóng viên mồ côi...