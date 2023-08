Thông tin được Dân Trí chia sẻ, hiện tại Mạc Can chỉ có thể ngồi một chỗ, hạn chế đi lại. Mỗi lần đi vệ sinh, ông thường men theo đồ đạc trong nhà để tìm điểm tựa. Cách 1-2 ngày, con gái út lại ghé thăm, mua đồ dùng cá nhân và nấu nướng cho nam nghệ sĩ.

Mới đây, theo tin tức từ báo Dân Trí PV Dân trí đã chia sẻ câu chuyện liên quan đến nghệ sĩ Mạc Can. Theo đó, thời gian qua, sức khỏe của nam nghệ sĩ không ổn định do bệnh tật triền miên và tuổi già nên sức khỏe yếu đi nhiều phần.

Được biết, trước đó Mạc Can và vợ từng tạm chia tay vì những mâu thuẫn xảy ra trong cuộc sống. Tuy nhiên, sau ngày nhờ em gái của nam nghệ sĩ, cả hai đã có cơ hội hàn gắn "gương vỡ lại lành" trong một chương trình truyền hình.

Hiện tại, sức khỏe nghệ sĩ Mạc Can không ổn định chỉ có thể ngồi một chỗ, hạn chế đi lại. (Ảnh: Báo Dân Trí)

Cuộc sống đáng buồn, hạnh phúc chưa bao lâu thì nay ông lại hay tin vợ lâm bệnh nặng, không qua khỏi. Mạc Can đau đớn chia sẻ: "Hèn chi bà ấy không về nhà, cũng không hỏi thăm tôi. Lần nào tôi hỏi "má đâu con", con gái tôi cũng bảo "má chưa hết bệnh". Nó cứ nói suốt như vậy. Hôm qua, nó mới nói sự thật. Lúc nghe kể, mặt tôi tỉnh queo vì không tin đó là sự thật".

Chia sẻ với báo Dân Trí, bà Yến - em gái nghệ sĩ Mạc Can ngậm ngùi nói: "Chị dâu tôi mất do ung thư phổi giai đoạn cuối. Lúc chị mất, nhà giấu nhẹm không cho anh Can biết, sợ anh buồn rồi suy sụp, không thể vượt qua cú sốc. Chị ấy mất cách đây vài tháng rồi mà hôm 3/9 gia đình mới dám báo tin cho anh biết".

Nhờ em gái của nam nghệ sĩ, Mạc Can và vợ có cơ hội "gương vỡ lại lành" sau những bất đồng. (Ảnh: Thanh Niên)

Khi được hỏi về cuộc sống hiện tại của nghệ sĩ Mạc Can cô Út cũng chia sẻ sau khi "gương vỡ lại lành với vợ", ông quyết định dọn về sống với vợ trong căn nhà thuê. Hiện tại, dù biết tin vợ đã mất nhưng Mạc Can vẫn không muốn dọn về sống cùng em gái vì sợ trở thành gánh nặng cho cô khi phải nuôi cùng lúc 2 người anh bệnh tật. Những lời chia sẻ của em gái nghệ sĩ Mac Can khiến ai nghe xong cũng phải xót xa.

Nghệ sĩ Mạc Can gây ấn tượng với vai diễn vai diễn bác Ba Phi gắn liền với tuổi thơ nhiều thế hệ. (Ảnh: Cắt từ phim)

Nghệ sĩ Mạc Can tên thật là Lê Trung Can. Tên tuổi của ông gắn liền với tuổi thơ nhiều thế hệ qua những bộ phim đi cùng năm tháng như Ván bài lật ngửa, Vó ngựa trời Nam, Người đẹp Tây Đô. Trong đó, vai bác Ba Phi trong bộ phim Đất Phương Nam của nam diễn viên gây ấn tượng sâu đậm với khán giả nhất. Là người hào sảng, hiền lành, thường mang đến tiếng cười cho mọi người nhưng cuộc sống của Mạc Can lại nhiều nỗi buồn.