Hoàn cảnh xót xa của nghệ sĩ Mạc Can sau khi được nhiều đàn em hỗ trợ nhiệt tình

Hậu trường 03/09/2022 10:38

Dù từng được nhiều đàn em trong giới như Trấn Thành, Trịnh Kim Chi,... hỗ trợ nhưng hoàn cảnh sống hiện tại của nghệ sĩ Mạc Can khiến nhiều người không khỏi xót xa.

Mạc Can là một trong những nghệ sĩ gạo cội của làng giải trí Việt mà dù ở tuổi xế chiều vẫn nhiệt huyết với nghề. Cách đây khoảng 2 năm, Mạc Can lâm bệnh nặng và phải cấp cứu, sau khi biết được tin này thì nhiều đàn em trong nghề đã đến giúp đỡ ông như Trịnh Kim Chi, nhóm Ngũ Long Du ký, Trấn Thành,... Nhờ vậy mà cuộc sống của nam nghệ sĩ cũng đỡ hơn phần nào.

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Cách đây khoảng 2 năm, Mạc Can lâm bệnh nặng và phải cấp cứu - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, mới đây hình ảnh về nơi sống của Mạc Can được chia sẻ khiến nhiều người không khỏi bất ngờ. Theo NS Bích Hằng, vợ chồng Mạc Can hiện đang sống tại một căn trọ cũ chỉ rộng vỏn vẹn 15m2.

"Nhà có con trai con gái đủ cả nhưng con trai đã mất cũng ở với con dâu được. Tuy nhiên, vì ông ấy ngồi xe lăn nên đi lại khó khăn, không thể leo tầng. Vì thế, chúng tôi quyết định đi thuê nhà trọ có diện tích 15m2." - vợ của Mạc Can tâm sự.

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Hiện tại, sức khỏe của Mạc Can đã yếu hơn trước khá nhiều, ông đi lại khó khăn và chỉ có thể ngồi một chỗ trò chuyện với khách nhưng trí nhớ suy giảm, lúc nhớ lúc quên do ảnh hưởng của bệnh tật. Nam nghệ sĩ tâm sự: "Trí nhớ tôi bây giờ bị hạn chế rồi. Nhiều lúc ngồi trước laptop nhưng không nhớ gì để viết. Tôi cũng không ngồi lâu được, vì đau lưng, tay bị tê mỏi. Ngồi một lúc là tôi phải lại giường nằm nghỉ ngơi".

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Từ đầu năm 2021 đến nay, sức khỏe của Mạc Can đã yếu dần đi, mọi hoạt động dù là nhỏ nhất đều cần có sự hỗ trợ của người thân. Vì chỉ có thể nằm nhà không đi diễn nên nam nghệ sĩ cũng không có thu nhập, may mắn là đôi khi vẫn có anh chị em đồng nghiệp đến thăm và hỗ trợ vật chất.

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Ở tuổi U90, nghệ sĩ Hồng Sáp và nghệ sĩ Mạc Can hiện vẫn đang phải sống trong hoàn cảnh vô cùng éo le khi người thì bệnh tật, người thì vất vả mưu sinh qua ngày.

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