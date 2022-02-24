Trịnh Kim Chi hé lộ tình trạng 'đáng báo động' của nam diễn viên Mạc Can khiến dân tình xót xa

Nghệ sĩ Trịnh Kim Chi đã tới thăm nghệ sĩ Mạc Can, đồng thời hé lộ tình trạng sức khỏe và hoàn cảnh sống của nam diễn viên gạo cội này.

Nghệ sĩ Mạc Can là một trong những nghệ sĩ quen thuộc với mọi thế hệ khán giả. Thời gian gần đây, công chúng xót xa khi thấy sức khỏe nam diễn viên ngày càng suy yếu, không thể tự đi lại, bị líu lưỡi khó thể trò chuyện. Mới đây, nữ nghệ sĩ Trịnh Kim Chi đã tới thăm, tặng quà và trao tiền mặt từ quỹ "Chăm lo nghệ sĩ" cho nghệ sĩ Mạc Can. Trịnh Kim Chi tiết lộ, hiện tại nam nghệ sĩ không thể tự đứng dậy: "Đến thăm chú Mạc Can, hiện tại sức khoẻ chú khá ổn nhưng không đi lại được. Hàng ngày chú vẫn phải tập đứng và cũng bị té mấy lần nên người nhà cũng hạn chế cho chú tập".

Trịnh Kim Chi đến thăm nghệ sĩ Mạc Can - Ảnh: FBNV Sức khỏe của nghệ sĩ Mạc Can đã khá hơn, có thể nói chuyện bình thường nhưng ông không đi lại được - Ảnh: FBNV Đáng nói hơn, bà xã của Mạc Can cũng đang nằm viện nên gia đình rất khó khăn trong việc chăm sóc cùng lúc cả 2 người bệnh lớn tuổi: "Vợ chú đang nằm viện vì bệnh nặng phải có người chăm, nhà neo đơn nên việc chăm sóc chú hiện tại cũng khó sắp xếp". Mặc dù sức khỏe không được tốt, thậm chí không thể tự đứng dậy nhưng trí nhớ của nghệ sĩ Mạc Can vẫn rất minh mẫn. Ông nhận ra Trịnh Kim Chi và còn có thể trò chuyện cùng cô, nhớ chi tiết số tiền mà các nhà hảo tâm, các đơn vị gửi tặng ông. Trong cuộc trò chuyện, nghệ sĩ Mạc Can còn hài hước pha trò để Trịnh Kim Chi bật cười. Nam nghệ sĩ cũng khẳng định ông vẫn còn dư sức để gặp gỡ, phục vụ khán giả. Trước sự hài hước, dí dỏm của nghệ sĩ, nhiều khán giả để lại bình luận chúc ông và bà xã sớm lấy lại sức khỏe.

Nam nghệ sĩ cũng khẳng định ông vẫn còn dư sức để gặp gỡ, phục vụ khán giả - Ảnh: Internet Có thể thấy, tuy sức khỏe yếu nhưng tinh thần của nghệ sĩ Mạc Can vẫn rất lạc quan và vui vẻ. Cho tới tận bây giờ, nam nghệ sĩ vẫn muốn dành trọn sức lực cho nghệ thuật nói chung và nghề diễn nói riêng. Những ngày qua, ông lại nhận được sự quan tâm khi xuất hiện trong bộ phim điện ảnh "Chuyện ma gần nhà". Bộ phim được quay hồi tháng 3/2021, khi sức khỏe của ông vẫn còn yếu. Mỗi lần ông di chuyển, đoàn phim phải có người dìu và đỡ. Thế nhưng, nam nghệ sĩ vãn lăn xả hết mình cho vai diễn.

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