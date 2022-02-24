Như Quỳnh tiết lộ con người thật của danh hài Hoài Linh, phấn khích bởi điều đặc biệt này

Hậu trường 24/02/2022 09:17

Hoài Linh xuất hiện cùng Như Quỳnh trong chương trình ca nhạc nhận được sự chú ý và quan tâm của cư dân mạng.

Sau thời gian "ở ẩn" vì ồn ào từ thiện, danh hài Hoài Linh dần rục rịch trở lại các hoạt động nghệ thuật. Cách đây không lâu, thông tin nam nghệ sĩ xuất hiện cùng nữ danh ca Như Quỳnh trong chương trình "Music Box" đã nhanh chóng gây chú ý khán giả. Nhiều ý kiến thích thú trước sự kết hợp đặc biệt giữa hai nghệ sĩ nổi tiếng.

Cùng với ca sĩ Như Quỳnh, nghệ sĩ Hoài Linh đã song ca những bản nhạc Con đường mang tên em (sáng tác Trúc Phương) và Tình nghĩa đôi ta chỉ thế thôi (Lam Phương). Hoài Linh cũng solo bản nhạc bolero nổi tiếng Thành phố buồn của nhạc sĩ Lam Phương.

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Hoài Linh và danh ca Quỳnh Như đã có gần 30 năm đồng hành - Ảnh: Internet

Sau khi xem phần biểu diễn của Hoài Linh, nhiều khán giả trong nước khá ấn tượng với anh vì rất lâu rồi mới thấy anh xuất hiện trong vai trò ca sĩ. Một số khán giả đánh giá, Hoài Linh diễn mặt quá đỉnh và rất duyên, hát mượt, chất giọng khá ổn bên cạnh Như Quỳnh nhuận sắc và có tiếng hát ngọt ngào.

Nam danh hài bộc bạch: "Có hai lí do khiến tôi tham gia chương trình này. Thứ nhất, tôi muốn có cơ hội được ngồi gần nhất cô em gái Như Quỳnh để xem cô ấy hát một cách chân thật nhất, không cần áo quần lộng lẫy, vũ công hoành tráng. Tôi muốn xem thần thái của Như Quỳnh ra sao. Thứ hai, tôi cũng rất ham hát nên mới nhận lời chương trình này để được hát. Như Quỳnh không cho hát tôi cũng phải hát vì mê quá rồi. Tôi là diễn viên hài, đi diễn hài nhưng lại thuộc rất nhiều bài hát vì tôi mê hát lắm. Nhiều khi tôi muốn hát lắm mà không có cơ hội. Vì thế nên lần này tôi phải tranh thủ hát thật nhiều cho thỏa lòng đam mê".

 

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Nhiều khán giả ngưỡng mộ bởi Hoài Linh diễn mặt quá đỉnh và rất duyên, hát mượt, chất giọng khá ổn bên cạnh Như Quỳnh - Ảnh: Internet

Về phía mình, Như Quỳnh cũng bày tỏ: "Tôi rất trân trọng giây phút này vì chưa bao giờ được ngồi gần anh Hoài Linh đến vậy để nghe anh hát. Anh Hoài Linh hát thế nào cũng được, quan trọng là anh sống với bài hát một cách chân thật nhất. Tôi rất hạnh phúc khi được nghe anh Hoài Linh hát".

 

Bên cạh đó, nữ danh ca không giấu được sự ngưỡng mộ danh cho Hoài Linh. Cô chia sẻ thêm: "Tôi yêu giọng nói, thương sự chân thật của anh Hoài Linh từ sân khấu ra ngoài đời, không bao giờ giả dối. Không chỉ mình tôi mà tất cả mọi người đều thương anh Hoài Linh".

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Từ khóa:   Hoài Linh Quỳnh Như sao Việt

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