Lùm xùm 'bủa vây' Hồ Văn Cường, bầu Thụy làm một điều đặc biệt khiến ai nấy đều cảm kích

Hậu trường 23/02/2022 15:32

Kể từ khi giúp đỡ Hồ Văn Cường sau quãng thời gian sóng gió, bầu Thụy liên tục có những động thái vô cùng thiết thực khiến khán giả cảm kích.

Những ngày vừa qua, mạng xã hội rầm rộ vụ việc ban tổ chức của chương trình có sự tham gia của Hồ Văn Cường bị khán giả tố lừa đảo, quỵt tiền trắng trợn. Đáng chú ý một người đăng còn cho hay người hâm mộ của Hồ Văn Cường đã bỏ ra 400 triệu để mua vé. Tuy nhiên, đến thời điểm này, đơn vị tổ chức vẫn không giải quyết thủ tục tiền như thông báo trước đó. 

Giữa lùm xùm trên, bầu Thụy tích cực cập nhật các hoạt động, thông tin liên quan đến Hồ Văn Cường trên trang cá nhân của mình. Thậm chí mới đây, ông còn lập hẳn một kênh Youtube mang tên riêng của mình, tuy nhiên tất cả những nội dung đăng tải đều liên quan đến nam ca sĩ trẻ này. Chính vì điều này mà dân tình cho rằng đây là "đặc ân" mà Hồ Văn Cường nhận được từ nhân vật có sức ảnh hưởng nhất nhì làng chứng khoán Việt Nam.

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Kênh YouTube của bầu Thụy đa số chỉ đăng về Hồ Văn Cường - Ảnh: Chụp màn hình

Dù mới lập nhưng kênh YouTube của Bầu Thụy đã nhận về nhiều sự quan tâm, đặc biệt là người hâm mộ của Hồ Văn Cường. Ai nấy đều vô cùng cảm kích trước hành động của vị đại gia khi liên tục quan tâm và nâng đỡ cho nam ca sĩ trẻ sau những lùm xùm.

Bên cạnh đó, nhiều cư dân mạng cũng để lại lời khen trước giọng hát của nam ca sĩ, đồng thời gửi lời nhắn nhủ đến bầu Thụy cùng danh ca Ngọc Sơn đã làm điều đặc biệt cho em.

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Với sự giúp đỡ của bầu Thụy và danh ca Ngọc Sơn, Hồ Văn Cường đang từng bước viết tiếp đam mê âm nhạc - Ảnh: Internet

Trải qua sóng gió, với sự giúp đỡ của bầu Thụy và danh ca Ngọc Sơn, Hồ Văn Cường đang từng bước viết tiếp đam mê âm nhạc. Theo chia sẻ mới đây của Ngọc Sơn, những chương trình biểu diễn của nam ca sĩ sinh năm 2003 đều hoàn toàn độc lập, không hề mang danh nghĩa của anh, toàn bộ số tiền thù lao sẽ do phía Cường nắm giữ.

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