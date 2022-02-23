Danh hài Hoài Linh lần đầu hé lộ câu chuyện 'dở khóc dở cười' khi đi diễn cùng Như Quỳnh

Hậu trường 23/02/2022 11:14

Cách đây không lâu, nghệ sĩ Hoài Linh đã hé lộ một câu chuyện đi diễn khá đặc biệt với danh ca Như Quỳnh.

Vừa qua, tại chương trình Music Box, danh ca Như Quỳnh đã hé lộ mối thâm tình giữa cô và Hoài Linh. Nữ ca sĩ hé lộ nhiều câu chuyện nghề, góc khuất trong chuyện tình cảm... Dù cả hai đã có gần 30 năm đồng hành, đứng chung nhiều sân khấu nhưng hai người hiếm có cơ hội trò chuyện, tâm sự bởi ai cũng có cuộc sống riêng.

Tại chương trình, Hoài Linh khiến người hâm mộ vô cùng thích thú khi song ca cùng Như Quỳnh trong nhiều nhạc phẩm nổi tiếng. Nghe đàn anh cất giọng, Như Quỳnh xúc động và không kiềm được nước mắt. Nam danh hài biết đây là món quà nói hộ "tâm tư" của đàn em.

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Hoài Linh và danh ca Như Quỳnh đã có gần 30 năm đồng hành - Ảnh: Internet

Bên cạnh đó, anh chia sẻ một kỷ niệm đáng nhớ với đàn em: "Tôi và Như Quỳnh còn có một kỷ niệm khác đặc biệt. Tôi từ trước tới giờ nhảy tàu, nhảy xe, đi máy bay không bao giờ bị say. Tuy nhiên, có một lần vào năm 1999, tôi cùng Như Quỳnh nhận show trên một du thuyền lớn đi qua biển và gặp đúng cơn bão Linda. Tàu chao đảo, nghiêng tới mức đảo điên. Tôi đang ngồi trang điểm, hóa trang mà phải choáng váng mặt mày vì say sóng, vội cắm đầu vào thùng rác nôn mửa".

Trước tình trạng "dở khóc dở cười" của nam danh hài, nữ danh ca vội chặn lại: "Anh ơi, đừng giới thiệu anh Hoài Linh, anh ấy đang cắm đầu vào thùng rác rồi". Cho tới bây giờ, nam nghệ sĩ vẫn còn nhớ câu nói đó.

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Hoài Linh tiết lộ kỷ niệm đáng nhớ cùng Như Quỳnh - Ảnh: Chụp màn hình

Nghệ sĩ Hoài Linh chia sẻ thêm: "Tôi ra diễn phải để một cái ghế để vịn vào. Xuống khỏi tàu, tôi phải ôm mặt đất hít khí đất để đỡ say sóng. Khán giả lúc đó cũng không cần biết nghệ sĩ là ai, chao đảo hết cả. Nghệ sĩ cũng không biết chào khán giả ra sao, thật sự kinh khủng khiếp. Tới tận giờ phút này, tôi vẫn không dám đi du lịch bằng tàu thuyền. Số tôi cứ lên tàu là bão tố, nên đi máy bay cho lành. Tuy nhiên, tôi mong cuộc đời Như Quỳnh vốn nhiều sóng gió thời gian tới sẽ được sóng yên biển lặng".

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