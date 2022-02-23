Nam cầu thủ Hà Đức Chinh chính thức là chồng người ta, CĐM xuýt xoa khi 'chàng là chân sút có tài, nàng sở hữu nhan sắc cực phẩm'

Mới đây, Hà Đức Chinh đã đăng tải hình ảnh đầy ngọt ngào với vợ công khai trên trang cá nhân vào ngày đẹp nhất trong năm nhận được nhiều lời chúc phúc từ các cầu thủ và người hâm mộ.
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Ngày 22/2, Hà Đức Chinh khoe ảnh cưới cùng bà xã Mai Hà Trang, phủ sóng trên khắp các diễn đàn mạng. Nam cầu thủ không hề ngần ngại đặt một nụ hôn lên trán để thể hiện tình cảm đong đầy với vợ.
Sau 4 năm hẹn hò yêu đương, cặp đôi Hà Đức Chinh - Mai Hà Trang đã chính thức 'về chung một nhà' vào ngày đặc biệt nhất năm (22/2/2022). Sau khi bức ảnh trong ngày vui được chia sẻ lên mạng xã hội có thể thấy, Đức Chinh diện vest đen bảnh bao, sánh đôi cùng cô dâu Hà Trang xinh đẹp trong bộ váy trắng.
Được biết, Mai Hà Trang sinh năm 1998, đến từ Bắc Giang, từng là sinh viên trường ĐH Mỹ thuật Việt Nam, sở hữu nhan sắc không không kém cạnh bất cứ mỹ nhân nào. Dù là bóng hồng bên cạnh cầu thủ nổi tiếng, nhưng trên mạng xã hội cô nàng khá kín tiếng và hạn chế đăng tải hình ảnh.
Dù cặp đôi không có bất cứ thông báo rình rang nào nhưng hiện tại những thông tin liên quan đến đám cưới của nam cầu thủ vẫn được dân tình tò mò và đông đảo mọi người quan tâm.
Ảnh: FBNV, tổng hợp.