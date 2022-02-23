Nam cầu thủ Hà Đức Chinh chính thức là chồng người ta, CĐM xuýt xoa khi 'chàng là chân sút có tài, nàng sở hữu nhan sắc cực phẩm'

Ngày 22/2, Hà Đức Chinh khoe ảnh cưới cùng bà xã Mai Hà Trang, phủ sóng trên khắp các diễn đàn mạng. Nam cầu thủ không hề ngần ngại đặt một nụ hôn lên trán để thể hiện tình cảm đong đầy với vợ.

Hà Đức Chinh không ngần ngại thể hiện tình cảm với vợ.

Sau 4 năm hẹn hò yêu đương, cặp đôi Hà Đức Chinh - Mai Hà Trang đã chính thức 'về chung một nhà' vào ngày đặc biệt nhất năm (22/2/2022). Sau khi bức ảnh trong ngày vui được chia sẻ lên mạng xã hội có thể thấy, Đức Chinh diện vest đen bảnh bao, sánh đôi cùng cô dâu Hà Trang xinh đẹp trong bộ váy trắng.