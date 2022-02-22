Rộ tin bán nơi ở của cố nghệ sĩ Chí Tài, ca sĩ Phương Loan lên tiếng phân trần

Cách đây không lâu, bà xã Chí Tài đã trở về thăm Việt Nam, đồng thời nữ ca sĩ nói rõ về tin đồn bán nơi ở của cố nghệ sĩ.

Thông tin bà xã Chí Tài - ca sĩ Phương Loan trở về Việt Nam nhận được sự quan tâm của cư dân mạng. Cụ thể, nữ ca sĩ dự định ở Việt Nam khoảng 4 tuần để xử lý một số công việc còn tồn đọng và giải quyết những vấn đề liên quan đến căn nhà của nghệ sĩ Chí Tài. Theo chia sẻ thông tin từ báo Thanh niên, về việc trở về Việt Nam, Phương Loan tâm sự rằng: "Tôi lo công việc cho anh Chí Tài và xem trong căn hộ của anh, vật dụng nào có thể mang về Mỹ được thì tôi sẽ mang về. Tôi chủ yếu giải quyết những việc còn tồn đọng của anh ở Việt Nam. Không phải tôi về bán nhà rồi qua Mỹ luôn không về nữa đâu. Tôi vẫn còn người thân ở đây nên thỉnh thoảng tôi vẫn về".

Ca sĩ Phương Loan trên chuyến bay về Việt Nam giải quyết những công việc dang dở của chồng - Ảnh: FBNV Ngoài ra, khi nhắc về lần trở về Việt Nam này, nữ ca sĩ nhớ lại cố nghệ sĩ Chí Tài lúc sinh thời. Theo chia sẻ, mỗi lần về Việt Nam, cô luôn được gặp chồng mình. Nữ ca sĩ buồn bã: "Tôi nhớ mọi lần khi đến cổng sân bay Tân Sơn Nhất thì anh Chí Tài lúc nào cũng đứng sẵn để đón. Còn bây giờ tôi thấy hụt hẫng, nhưng dặn lòng mình phải ráng lên. Dù không gặp được anh Tài nhưng tôi được về nơi mà anh đã ra đi. Ba ngày cách ly trong khách sạn tôi buồn không tưởng tượng được. Chuyến đi này tôi thấy hụt hẫng lắm, như mình thiếu đi một cái gì rất quan trọng vậy".

Đây cũng là dịp để ca sĩ Phương Loan có thể gặp gỡ, tri ân những đồng nghiệp, khán giả đã giúp đỡ cô và ông xã trong thời gian qua - Ảnh: FBNV Sau khi về Việt Nam, bà xã Chí Tài đã được nữ danh hài Việt Hương đưa đi chơi ở biển. Đã lâu mới được về Việt Nam nên ca sĩ Phương Loan rất hào hứng, cô được đón tiếp nhiệt tình nên vui vẻ hơn nữa. Mỗi lần nhìn thấy vợ cố nghệ sĩ, Việt Hương vẫn không ngừng xuýt xoa vì vẻ ngoài quá trẻ trung, chẳng ai tin cô đã ở độ tuổi U70. Đặc biệt, ca sĩ Phương Loan còn quyết định mở cuộc gặp mặt tới những người quan tâm đến mình. Theo đó, vợ chồng Việt Hương sẽ hỗ trợ về mặt địa điểm, chuẩn bị không gian đẹp mắt nhất để ca sĩ Phương Loan có một buổi họp mặt với người hâm mộ tại Việt Nam. Nhiều người cũng đã mong chờ ngày này từ rất lâu để có thể động viên, gửi gắm yêu thương đến vợ cố nghệ sĩ.

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