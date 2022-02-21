Vừa qua, Công an quận Đống Đa đã tiến hành giải quyết tố giác về tội phạm của một nam diễn viên trong phim "Thương ngày nắng về".

Theo chia sẻ thông tin từ Vietnamnet, Công an quận Đống Đa đã nhận được tố giác tội phạm của nam diễn viên trong phim "Thương ngày nắng về" - anh Ngô Sỹ Lâm. Cụ thể, T.T.L (SN 1994, trú quận Đống Đa, Hà Nội) có hành vi dùng dao chém gây thương tích cho anh Lâm trước số nhà 59 Xã Đàn, phường Phương Liên vào ngày 29/1/2022.

Sau đó, cơ quan điều tra đã tiến hành giải quyết tố giác về tội phạm nêu trên và ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "Cố ý gây thương tích".

Diễn viên Ngô Sỹ Lâm với vết thương khắp người - Ảnh: Vietnamnet

Theo đơn tố cáo, diễn viên Ngô Sỹ Lâm cho biết, vào lúc 14h ngày 29/1, khi anh đang trên đường về nhà thì có 1 xe máy đi ngược chiều, phóng rất nhanh qua xe của anh. Người điều khiển sau đó được xác định là đối tượng L., lúc đó chở theo vợ phía sau. Dù chưa xảy ra va chạm, nhưng Long chửi bới rất thô tục. Khi anh Lâm góp ý về thái độ thì bị L. lao vào hành hung. Thậm chí, L. tiếp tục mở cốp xe máy ra lấy ra 1 con dao bầu và đâm chém liên tiếp vào cổ, mặt, ngực và khắp người của Lâm.

Khi anh Lâm bỏ chạy vào nhà dân, L. vẫn đuổi theo tiếp tục chém Lâm nhiều nhát. Chỉ khi người dân hô hoán và nói báo công an thì đối tượng này mới dừng lại rồi quay ra lấy xe máy chở vợ đi tiếp.

Ngô Sỹ Lâm đóng vai phụ trong phim 'Thương ngày nắng về' - Ảnh: Internet

Cơ quan điều tra thông báo về tỷ lệ tổn hại sức khỏe của Lâm là 3%. Kết quả giám định trên khiến nam diễn viên và gia đình cảm thấy chưa chính xác với thực tế những vết thương mà đối tượng L. gây ra. Vì vậy, Lâm và gia đình đã có văn bản gửi đến Cơ quan điều tra Công an quận Đống Đa và Viện Pháp y Quân đội đề nghị được giám định lại.

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