Ông Đoàn Ngọc Hải bất ngờ thông báo sao kê từ thiện dù không ai yêu cầu

Hậu trường 22/02/2022 09:49

Mới đây, bài đăng sao kê từ thiện của ông Đoàn Ngọc Hải nhận được sự quan tâm đông đảo của cư dân mạng, cũng như người người quan tâm đến vấn đề từ thiện.

Kể từ khi những vụ lùm xùm sao kê, từ thiện kết thúc, mới đây, ông Đoàn Ngọc Hải lại có hành động gây bất ngờ. Cụ thể, ông Hải thông báo sao kê ngân hàng lần thứ 26 của mình. Theo chia sẻ, ông Hải cho biết tờ sao kê mày là số tổng thu, chi, tồn "Quỹ vì đồng bào" từ ngày 12/3/2021, ngày thành lập quỹ đến ngày 31/12/2021 có ký tên đóng dấu xác nhận của ngân hàng Vietcombank (chi nhánh Thủ Đức).

Ông Hải chia sẻ: "Mặc dù không có ai ủng hộ Quỹ vì đồng bào yêu cầu tôi sao kê nhưng tôi nghĩ đây là trách nhiệm tôi phải làm, dù rằng báo cáo thu, chi, tồn quỹ kèm chứng từ mỗi ngày tôi đã viết đầy đủ đăng lên trang fb của tôi, chỉ thiếu chữ ký và con dấu đỏ của ngân hàng mà thôi.

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Bài đăng sao kê từ thiện gây chú ý của ông Đoàn Ngọc Hải - Ảnh: Chụp màn hình

Đồng thời, ông Hải cũng cam kết rằng bản thân sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật Việt Nam về việc đăng các báo cáo sao kê này. Ông khẳng định: "Tôi đã cam kết với bà con là sẽ sao kê tài khoản Đoàn Ngọc Hải (Quỹ vì đồng bào), tài khoản số 6868 xxxxxx ngân hàng Vietcombank chi nhánh Thủ Đức, tôi đưa công khai lên trang facebook có dấu tích xanh của tôi".

Đây là hành động tự chủ của ông Đoàn Ngọc Hải, những người ủng hộ vào Quỹ Vì Đồng Bào hoàn toàn không yêu cầu ông sao kê hay thực hiện hành động này.

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Ông Hải cam kết rằng bản thân sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật Việt Nam về việc đăng các báo cáo sao kê này - Ảnh: Internet

Sau một năm thực hiện hành trình làm những điều tử tế, ông Đoàn Ngọc Hải đã liên tục tham gia các giải marathon, lái 14 chuyến lái xe cứu thương xuyên Việt, chở đi tặng 20.000 hộp sữa đặc, 2.000 hộp sữa tươi, hàng trăm kí bánh kẹo và áo quần, 12 chiếc xe đạp cho trẻ em khó khăn, 16 chuyến chở bệnh nhân, 2 chuyến chở cấp cứu tai nạn giao thông ở Ninh Thuận và ở Hà Nội, 2 chuyến chở hài cốt liệt sĩ từ Nam ra Bắc, 1 chuyến chở bệnh nhân nữ qua đời trên xe… Vậy nên, khi nhắc đến ông Đoàn Ngọc Hải, ai nấy cũng nhớ về người đàn ông đầy nhiệt huyết và đam mê trên hành trình làm thiện nguyện của mình.

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