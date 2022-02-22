Ông Đoàn Ngọc Hải bất ngờ thông báo sao kê từ thiện dù không ai yêu cầu

Kể từ khi những vụ lùm xùm sao kê, từ thiện kết thúc, mới đây, ông Đoàn Ngọc Hải lại có hành động gây bất ngờ. Cụ thể, ông Hải thông báo sao kê ngân hàng lần thứ 26 của mình. Theo chia sẻ, ông Hải cho biết tờ sao kê mày là số tổng thu, chi, tồn "Quỹ vì đồng bào" từ ngày 12/3/2021, ngày thành lập quỹ đến ngày 31/12/2021 có ký tên đóng dấu xác nhận của ngân hàng Vietcombank (chi nhánh Thủ Đức).

Ông Hải chia sẻ: "Mặc dù không có ai ủng hộ Quỹ vì đồng bào yêu cầu tôi sao kê nhưng tôi nghĩ đây là trách nhiệm tôi phải làm, dù rằng báo cáo thu, chi, tồn quỹ kèm chứng từ mỗi ngày tôi đã viết đầy đủ đăng lên trang fb của tôi, chỉ thiếu chữ ký và con dấu đỏ của ngân hàng mà thôi.