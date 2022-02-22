Sau nhiều tháng vắng bóng, Kim Ngân xuất hiện với diện mạo khác lạ, tiết lộ rành mạch những người đàn ông từng quen

Kim Ngân hiếm hoi hé lộ chút quá khứ của mình ngày xưa và kể tên rõ ràng những người đàn ông mà mình từng quen.

Mới đây, trên kênh Youtube của diễn viên Đức Tiến đã đăng tải một clip ghi lại khoảnh khắc hội ngộ ca sĩ Kim Ngân tại Mỹ sau nhiều tháng mất tích. Trong clip, nữ ca sĩ diện đồ khá đẹp, sành điệu và đã biết chải chuốt hơn. Khi được Đức Tiến ngỏ lời mời ăn món nọ món kia, Kim Ngân từ chối và nói đã ăn rồi. Điều này cho thấy, cuộc sống của Kim Ngân hiện tại vẫn khá ổn. Đức Tiến nói: "Lâu lắm rồi tôi mới gặp lại chị Kim Ngân, mọi người cũng hỏi tôi quá trời. Bữa giờ tôi đi kiếm chị Kim Ngân để lì xì Tết mà không thấy, tưởng đi đâu rồi hóa ra vẫn quanh phố Bolsa. Chị Kim Ngân bây giờ nhìn khá gọn gàng, sạch sẽ, đầu tóc chải chuốt, ăn mặc thời trang, mặc quần jean rách, đeo túi xách, còn biết đánh son hồng, kẻ lông mày".

Đức Tiến hội ngộ Kim Ngân sau nhiều tháng mất tích - Ảnh: cắt từ clip Không chỉ vậy, nam diễn viên còn kể lại lần gặp Kim Ngân gần nhất trước đó: "Lần gần nhất tôi gặp chị Kim Ngân cách đây vài tháng, ở một tiệm thẩm mỹ. Tôi có dẫn chị ấy vào làm mặt, vẽ chân mày. Tôi còn mua cả bánh kem cho chị nhưng chị không ăn, bỏ lại. Hôm nay gặp lại chị Kim Ngân tôi mừng quá. Tôi mời chị ăn phở nhưng chị không ăn, chỉ uống nước. Tôi rủ đi ăn khô bò chị ấy cũng không ăn. Thôi thì tôi sẽ lì xì chú tiền cho chị Kim Ngân uống cà phê vì chị ấy rất thích cà phê". Kim Ngân trau chuốt hơn vẻ ngoài trong lần xuất hiện này - Ảnh: Cắt từ clip Trong cuộc trò chuyện với Kim Ngân, Đức Tiến cũng hỏi thăm đàn chị đôi điều. Đáng chú ý, đây là một trong những lần hiếm hoi nữ ca sĩ hé lộ về những người đàn ông từng quen. Dù Kim Ngân nói không ra đầu ra cuối và lấp lửng nhưng vẫn nhớ rõ tên những người đàn ông cô từng quen là Tuấn Anh, Lý Anh Quý, Lê Toàn, Tùng Vân.

Đặc biệt, Kim Ngân còn hé lộ chút quá khứ của mình ngày xưa. Sau đó, Đức Tiến có lì xì Kim Ngân. Ban đầu, bà khá ngại nhưng về sau vẫn lấy chỗ tiền lì xì. Trước khi đi, Đức Tiến cũng gửi lời chúc tới Kim Ngân và chia tay đàn chị.

Cuộc sống hiện tại của ca sĩ Kim Ngân: 'Thay đổi rất nhiều, ăn diện, chải chuốt hơn, giao tiếp cũng tự tin, cởi mở' "Đi mua mỹ phẩm, cô Kim Ngân không bao giờ chọn đồ rẻ, đồ kém chất lượng. Cô ấy phải chọn những mỹ phẩm rất tinh vi, khó tính, đúng màu mình thích mới mua" – nghệ sĩ Kim Tiểu Long nói.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/sau-nhieu-thang-vang-bong-kim-ngan-xuat-hien-voi-dien-mao-khac-la-tiet-lo-ranh-mach-nhung-nguoi-dan-ong-tung-quen-451392.html