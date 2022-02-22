Sau nhiều tháng vắng bóng, Kim Ngân xuất hiện với diện mạo khác lạ, tiết lộ rành mạch những người đàn ông từng quen

Hậu trường 22/02/2022 09:15

Kim Ngân hiếm hoi hé lộ chút quá khứ của mình ngày xưa và kể tên rõ ràng những người đàn ông mà mình từng quen.

Mới đây, trên kênh Youtube của diễn viên Đức Tiến đã đăng tải một clip ghi lại khoảnh khắc hội ngộ ca sĩ Kim Ngân tại Mỹ sau nhiều tháng mất tích. Trong clip, nữ ca sĩ diện đồ khá đẹp, sành điệu và đã biết chải chuốt hơn. Khi được Đức Tiến ngỏ lời mời ăn món nọ món kia, Kim Ngân từ chối và nói đã ăn rồi. Điều này cho thấy, cuộc sống của Kim Ngân hiện tại vẫn khá ổn. Đức Tiến nói:

"Lâu lắm rồi tôi mới gặp lại chị Kim Ngân, mọi người cũng hỏi tôi quá trời. Bữa giờ tôi đi kiếm chị Kim Ngân để lì xì Tết mà không thấy, tưởng đi đâu rồi hóa ra vẫn quanh phố Bolsa. Chị Kim Ngân bây giờ nhìn khá gọn gàng, sạch sẽ, đầu tóc chải chuốt, ăn mặc thời trang, mặc quần jean rách, đeo túi xách, còn biết đánh son hồng, kẻ lông mày".

Sau nhiều tháng vắng bóng, Kim Ngân xuất hiện với diện mạo khác lạ, tiết lộ rành mạch những người đàn ông từng quen - Ảnh 1
Đức Tiến hội ngộ Kim Ngân sau nhiều tháng mất tích - Ảnh: cắt từ clip

Không chỉ vậy, nam diễn viên còn kể lại lần gặp Kim Ngân gần nhất trước đó: "Lần gần nhất tôi gặp chị Kim Ngân cách đây vài tháng, ở một tiệm thẩm mỹ. Tôi có dẫn chị ấy vào làm mặt, vẽ chân mày. Tôi còn mua cả bánh kem cho chị nhưng chị không ăn, bỏ lại. Hôm nay gặp lại chị Kim Ngân tôi mừng quá. Tôi mời chị ăn phở nhưng chị không ăn, chỉ uống nước. Tôi rủ đi ăn khô bò chị ấy cũng không ăn. Thôi thì tôi sẽ lì xì chú tiền cho chị Kim Ngân uống cà phê vì chị ấy rất thích cà phê".

Sau nhiều tháng vắng bóng, Kim Ngân xuất hiện với diện mạo khác lạ, tiết lộ rành mạch những người đàn ông từng quen - Ảnh 2
Kim Ngân trau chuốt hơn vẻ ngoài trong lần xuất hiện này - Ảnh: Cắt từ clip

Trong cuộc trò chuyện với Kim Ngân, Đức Tiến cũng hỏi thăm đàn chị đôi điều. Đáng chú ý, đây là một trong những lần hiếm hoi nữ ca sĩ hé lộ về những người đàn ông từng quen. Dù Kim Ngân nói không ra đầu ra cuối và lấp lửng nhưng vẫn nhớ rõ tên những người đàn ông cô từng quen là Tuấn Anh, Lý Anh Quý, Lê Toàn, Tùng Vân. 

Đặc biệt, Kim Ngân còn hé lộ chút quá khứ của mình ngày xưa. Sau đó, Đức Tiến có lì xì Kim Ngân. Ban đầu, bà khá ngại nhưng về sau vẫn lấy chỗ tiền lì xì. Trước khi đi, Đức Tiến cũng gửi lời chúc tới Kim Ngân và chia tay đàn chị.

Cuộc sống hiện tại của ca sĩ Kim Ngân: 'Thay đổi rất nhiều, ăn diện, chải chuốt hơn, giao tiếp cũng tự tin, cởi mở'

Cuộc sống hiện tại của ca sĩ Kim Ngân: 'Thay đổi rất nhiều, ăn diện, chải chuốt hơn, giao tiếp cũng tự tin, cởi mở'

"Đi mua mỹ phẩm, cô Kim Ngân không bao giờ chọn đồ rẻ, đồ kém chất lượng. Cô ấy phải chọn những mỹ phẩm rất tinh vi, khó tính, đúng màu mình thích mới mua" – nghệ sĩ Kim Tiểu Long nói.

Xem thêm
Từ khóa:   ca sĩ Kim Ngân diên mạo Kim Ngân Kim Ngân hải ngoại

TIN MỚI NHẤT

Uống nước nghệ thường xuyên, cơ thể sẽ thay đổi như thế nào?

Uống nước nghệ thường xuyên, cơ thể sẽ thay đổi như thế nào?

Dinh dưỡng 1 giờ 9 phút trước
Sau hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Sau hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 24 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (7/10/2026), số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (7/10/2026), số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 54 phút trước
Cuối ngày hôm nay (7/10/2026), Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Cuối ngày hôm nay (7/10/2026), Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 24 phút trước
Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 9 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Qua đêm nay, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 9 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 9 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài báo mộng vàng son, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả triệt để nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài báo mộng vàng son, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả triệt để nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 19 phút trước
Báo hoa mai rình rập rồi lẻn vào bắt trộm chó ngay trước cửa nhà dân và cái kết

Báo hoa mai rình rập rồi lẻn vào bắt trộm chó ngay trước cửa nhà dân và cái kết

Video 9 giờ 39 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 7/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc vào đúng 7/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 24 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?